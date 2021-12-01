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Подаруй - не збанкрутуй:
За дослідженням Mastercard, парний одяг у 2020 році посів другу сходинку в рейтингу "свідомих подарунків". Дарували парні луки 52% людей. Але не єдиним парним одягом для двох.

Якщо будете обирати річ для одного, то врахуйте:
  • не даруйте одяг з новорічним принтом, бо іншого сезону він буде не актуальний. Виняток - піжама та хатні капці, які носять цілий рік.
  • обирайте класичний та мінімалістичний стиль одягу з практичними кольорами. Його носитимуть частіше.
  • краще заплатити більше та купити одну якісну річ, замість кількох за мінімальні кошти. Бо "розумний" вибір - це дарувати одяг з натуральних тканин, які зазнають переробки.

Техніка - це один з найкращих подарунків під ялинку. Статистика Deloitte це підтверджує, бо 85% українців придбали розумні гаджети в 2020 році самостійно. А могли б у подарунок отримати! До рейтингу ТОП-3 гаджетів увійшли: фітнес-годинник, смартфон і планшет.

Та до вибору техніки в подарунок підходять серйозно, адже за якісний гаджет треба заплатити ледь не всі гроші світу. І краще не економити на таких продуктах, а взяти вигідний кредит в ПУМБ та без поспіху оплачувати подарунок мрії.

Врахуйте 3 лайфхаки, якщо будете обирати техніку в подарунок:
  • купуйте подарунок в офіційних магазинах, де дають гарантію, та сплачуйте частинами без переплат. І не забудьте перевірити, чи є магазин партнером ПУМБ, щоб активувати сервіс "Сплачуй частинами" на 3 місяці без переплат. Ви не турбуватиметеся про кошти, а будете насолоджуватися шопінгом.
  • даруйте гаджет не лише для розваг, а й для професійного розвитку та роботи. Так, від приставки краще відмовитися.
  • не даруйте застарілі моделі гаджетів, бо світ розвивається щохвилини, а вони стають другосортними.
Даруйте презенти, які позитивно вплинуть на ментальне здоров'я, розширять кругозір та зблизять з адресатом. Наприклад, спільну поїздку. Бо жодна техніка чи одяг не подарують тих емоцій та спогадів. Що й підтверджує рейтинг Mastercard про ТОП "свідомих" презентів, де 36% людей обрали подарунки-враження для спільного проведення часу.

Ловіть 3 лайфхаки для вдалого вибору подарунків-вражень:
  • купуйте тур лише у професійних турагентів та не чекайте "гарячих путівок" на святковий день, бо їх не існує.
  • не плануйте екстремальних активностей, якщо отримувач проти таких "подарунків".
  • не даруйте презентів, які вимагають виїхати з країни чи міста людям, яких мало знаєте.

    Люди прагнуть розвитку та споживання нової інформації щодня. І не лише заради покращення професійних скілів, а задля бажання бути ерудованим. Тож подарованому сертифікату на курси чи підписці на подкаст зрадіють більше, ніж квитку на концерт.

    Врахуйте 3 лайфхаки, коли будете обирати подарунок для апгрейду:
    • не даруйте рандомні сертифікати на курси - поцікавтеся тематикою, якою захоплюється отримувач. Так, сюрприз не вдасться, але подарунок буде корисним.
    • ознайомтеся з відгуками про курс чи інший інформативний продукт, який будете купувати.
    • дочекайтеся кінця грудня, часто компанії роблять новорічні знижки на продукти.
      Турбуйтеся про рідних - даруйте їм подарунки, які зроблять життя комфортнішим. Зазвичай, вони стосуються затишку вдома. Бо люди сучасності обирають проводити час з користю, тож хатні справи відходять на другий план. І робот-пилосос стає відкриттям. За статистикою OLX та CBR 2020 року, друге місце в рейтингу найчастіших покупок онлайн посіла техніка - 46%. "Розумний" подарунок для дому - безпрограшний варіант.

      Врахуйте 3 лайфхаки, коли будете обирати подарунок для турботи:
      • виділіть бюджет для подарунка та не економте на ньому.
      • свідомо обирайте техніку з огляду на потреби отримувача. Якщо у нього все є, то даруйте нову версію конкретного продукту.
      • якщо не певні у виборі подарунку - купіть сертифікат, і одержувач сам обере необхідне.
        КРЕАТИВНА КОМАНДА ПРОЕКТУ
        Ідея: Segodnya.ua
        Текст: Ліліана Григорак.
        Продюсери: Юлія Мамойленко, Руслан Меженський.
        Арт-директор: Олена Бібер.
        Креативний лідер: Олексій Сисоєв.
        Ілюстрації: відкриті джерела.