Техніка - це один з найкращих подарунків під ялинку. Статистика Deloitte
це підтверджує, бо 85% українців придбали розумні гаджети в 2020 році самостійно. А могли б у подарунок отримати! До рейтингу ТОП-3 гаджетів увійшли: фітнес-годинник, смартфон і планшет.
Та до вибору техніки в подарунок підходять серйозно, адже за якісний гаджет треба заплатити ледь не всі гроші світу. І краще не економити на таких продуктах, а взяти вигідний кредит
в ПУМБ та без поспіху оплачувати подарунок мрії.Врахуйте 3 лайфхаки, якщо будете обирати техніку в подарунок:
- купуйте подарунок в офіційних магазинах, де дають гарантію, та сплачуйте частинами без переплат. І не забудьте перевірити, чи є магазин партнером ПУМБ, щоб активувати сервіс "Сплачуй частинами" на 3 місяці без переплат. Ви не турбуватиметеся про кошти, а будете насолоджуватися шопінгом.
- даруйте гаджет не лише для розваг, а й для професійного розвитку та роботи. Так, від приставки краще відмовитися.
- не даруйте застарілі моделі гаджетів, бо світ розвивається щохвилини, а вони стають другосортними.