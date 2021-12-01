Врахуйте 3 лайфхаки, коли будете обирати подарунок для турботи:

виділіть бюджет для подарунка та не економте на ньому.

свідомо обирайте техніку з огляду на потреби отримувача. Якщо у нього все є, то даруйте нову версію конкретного продукту.

якщо не певні у виборі подарунку - купіть сертифікат, і одержувач сам обере необхідне.

Турбуйтеся про рідних - даруйте їм подарунки, які зроблять життя комфортнішим. Зазвичай, вони стосуються затишку вдома. Бо люди сучасності обирають проводити час з користю, тож хатні справи відходять на другий план. І робот-пилосос стає відкриттям. За статистикою2020 року, друге місце в рейтингу найчастіших покупок онлайн посіла техніка - 46%. "Розумний" подарунок для дому - безпрограшний варіант.