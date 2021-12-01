Відповіді на питання для тих, хто шукає роботу

Вважається, що представникам робітничих професій, «блакитним комірцям», як їх називають, непросто знайти роботу в Україні та ще й з гідною оплатою. Проте, експерти ринку праці запевняють, що це не так.



У багатьох галузях, навпаки, відчувається кадровий голод, і така тенденція лише посилюється. Роботодавці та кадрові агенції ведуть справжнє полювання за фахівцями. Є галузі, де на одного претендента вже зараз припадає по 5 вакансій. Наприклад, це стосується кваліфікованих робітників, технологів, інженерів та інших.