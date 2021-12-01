Як нові технології роблять ефективніше і безпечніше теплову енергетику

Найважливіший фактор операційної ефективності сьогодні – це цифровізація і інновації. Вони дозволяють автоматизувати процеси, підвищити безпеку і збільшити продуктивність за рахунок цифрових технологій. Сьогодні у ДТЕК Енерго працюють, серед інших, над проєктом «Цифрова ТЕС», про який варто розповісти детальніше. Пульт управління ТЕС завжди був схожий на пульт управління космічним кораблем – велика кількість датчиків, кнопок може заплутати непідготовлену людину. Але тепер керування всіми цими датчиками і показниками стане цифровизованим. Штучний інтелект буде постійно аналізувати роботу енергоблоку і накопичувати величезний масив знань, щоб надавати рекомендації машиністу енергоблоку щодо найефективнішого режиму роботи і оптимізації процесів. Наразі такий проєкт втілений на чотирьох ТЕС ДТЕК Енерго, на черзі – подальше масштабування.

Завдяки переходу "в цифру" енергетики також вчаться прогнозувати аварійність обладнання – поки на двох станціях. Всі дані щодо відхилень у роботі, дефектів обладнання тепер заносяться в електронну базу. На кожен вид обладнання створено своє «досьє», яке є доступним за NFC-міткою, що нанесена на поверхні агрегата. Робітник зчитує всю інформацію смартфоном і після огляду додає нові примітки. А штучний інтелект в режимі онлайн аналізує кількість, повторюваність дефектів та їхній сукупний вплив. І надає свій прогноз по статусу роботи обладнання в найближчий період.



Ремонти обладнання також виконуються за допомогою цифрових технологій. Грунтуючись на даних з електронної бази, гаджети чітко і заздалегідь формують завдання для виконавців, а потім – фіксують результати ремонту. Це спрощує і дуже прискорює всі робочі процеси.