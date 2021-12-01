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Психологічні секрети емоцій, які нам дарує Святий Миколай
ТОП-5 неймовірних переживань найочікуванішого сімейного свята - обери почуття для себе та своїх близьких
Знову настав час збиратись усією сім'єю під пахучим ялиновим гіллям та потішити малечу подарунками. Караван феєричних зимових свят традиційно розпочинається з 19 грудня – з дня вшанування Миколая Чудотворця, улюбленця дітлахів, покровителя мандрівників, рибалок, мореплавців й усіх обездолених.

Варто нагадати, що наші предки святкують цей день вже тисячу років – з XI століття. Саме відтоді з ініціативи князя Всеволода Ярославича почали шанувати Святителя Миколая.

Зараз же, в сучасній Україні, це прекрасне й добре свято відновилося й встигло стати однією з найулюбленіших та найочікуваніших сімейних традицій, що конкурує з урочистостями Нового року та Різдва.

Редакція «Сьогодні» разом з партнером проєкту – ТМ «Живчик» – пропонує пригадати неймовірний смак цього казкового дня, а також – емоції та почуття, з якими ми пов'язуємо прихід у кожну домівку благородного, щедрого й доброго Миколи Чудотворця.

Отже, оберіть подарункову шкарпеточку (або декілька) – й дізнайтеся, які ж емоції на вас чекають у цей день!
Серце калатає, у животі тріпочуть «метелики» - хто не пам'ятає такого під час очікування дива?Скільки б дітлахи не писали листівок улюбленому Святому і скільки б конкретних побажань не передавали йому через батьків, все одно отримання подарунків у цей день – завжди захоплююче дійство, сюрприз та несподіванка. Відтак, емоція хвилювання та здивування щоразу супроводжує ритуали дня Святого Миколая.

Відомий психолог, спеціаліст в області емоцій, Керол Ізард зазначає, що здивування – емоція фундаментальна й потужна, здатна перекрити собою всі інші відчуття:

«Здивування – це емоційна реакція на обставини, що несподівано виникли. Вона пригальмовує усі інші емоції, які були перед ним, скеровуючи увагу на об'єкт, що викликав цю емоцію».

Звісно, цим об'єктом є довгоочікуваний подарунок! Пригадайте очі дітлахів, коли вони нетерпляче розпаковують «миколайчики» та дізнаються врешті, що їм пощастило отримати!

Дитячі психологи радять: продумайте сценарій свята так, щоб для малих завжди залишалась інтрига – що ж ховається у шкарпетці чи у пакунку? Приємне здивування значно прикрасить свято. Як улюблений смак улюбленого напою.
Омріяний подарунок в руках! Малий сяє посмішкою від радості. Психологи вважають цю прекрасну емоцію дуже важливою. Без щирого відчуття радості не буде жодного свята, адже вона єднає нас з усім світом, а головне - зі своїми рідними, своєю сім'єю.

Ось як цю емоцію пояснює психолог-емоціонолог Керол Ізард:

«Радість виникає спонтанно, коли людина досягає якоїсь мети. Радість змушує людину з особливою гостротою відчути свою єдність зі світом. Це загострене почуття причетності, своєї приналежності до світу. У стані радісного екстазу людина відчуває незвичайну легкість, енергійність, хочеться літати, і людина часом дійсно відчуває себе піднесеною, і тоді все набуває для неї іншої перспективи, іншого значення, іншого сенсу».

Радість – незмінний супутник добрих зимових свят на Миколая, вона додає всій феєрії неповторного смаку. Як улюблений смак улюбленого напою.


День Святого Миколая давно й безповоротно вважається святом дитячим, де панує культ здоров'я та бадьорості. Підтримати його легко: треба лише, щоб до подарунків додався смачний та корисний стіл, на якому кожен з членів родини знайде найулюбленіше – з традиційними смаками й пахощами. Насолода смаком на свята – незмінна українська традиція.

Як стверджують психологічні словники:

"Насолода – це те приємне відчуття, яке ми отримуємо у відповідь на їжу, музику та інші стимули. З біохімічного й фізіологічного поглядів воно зумовлене вивільненням низки нейромедіаторів у певних частинах головного мозку, у так званих «центрах задоволення».

З давніх-давен на свято Миколая наші предки приділяли велику увагу тому, що стоїть на столі. Особливо – напоям. Вони варили смачний узвар з яблук та груш. Дійсно, що може буде добріше та рідніше за аромат соковитого українського яблука? Традиція використовувати його для приготування святкових напоїв для насолоди й бадьорості жива й понині.

Отже, готуєтесь до свята? Не забудьте, що напої мають бути смачні, корисні й, бажано, безалкогольні. Адже 19 грудня – свято переважно дитяче, яке, до того ж, ще й припадає на Різдвяний піст.

Безпрограшний варіант – різноманітні версії популярного серед малечі «Живчика». Смакують і до «миколайчиків», і до цукерок, й ще надають енергії та дарують справжню насолоду у холодну зимову пору. Можна обрати на будь-який смак: з газом чи без – для кожного у родині. А імуностимулююча ехінацея та вітаміни, які входять до складу, вправно працюють на користь здоров'ю малюків і всієї сім'ї.

Отже: насолоджуйтесь улюбленим смаком улюбленого напою.
Про це почуття, здається, сказано вже все… Але – ні! Щоразу воно нове, чудове й незбагненне.

Одним із перших метод емпіричного виміру любові запропонував психолог Зік Рубін:

"Любов завжди має три складові: прив'язаність, турботу і близькість.Прив'язаність – це потреба перебувати поряд з іншою людиною та отримувати її підтримку.Турбота – піклування про іншу людину. При цьому потреби іншого цінуються так само високо, як і власні.Близькість – такий рівень довіри до іншої людини, коли можна поділитися своїми таємними думками, почуттями і бажаннями".

Любов завжди супроводжує добре й тепле свято Миколая Чудотворця. Це красиве почуття у в усіх своїх проявах спалахує з новою силою, коли навкруги панує дивовижна атмосфера казки, яка справджується. Адже саме воно колись надихнуло реального Миколая, якого пізніше й канонізували, за його благородство та щедрість до людей, допомагати всім, хто потребує тепла й підтримки.

Одна з найвідоміших легенд про нього розповідає про трьох сестер, яких через злидні ніхто не хотів брати заміж. І Миколай вночі підкинув у їхню домівку золоті монети, які закотилися у шкарпетки дівчат. Так виникла традиція залишати подарунки саме у шкарпетках.

І в наш час саме любов перетворює батьків на Святого Миколая, й вони готують дітлахам сюрпризи. А зроблені з любов'ю подарунки зігрівають, бадьорять та тішать так само, як улюблений смак улюбленого напою на сімейному столі.
Найпотужніша з позитивних емоцій охоплює кожного, хто залучається до урочистостей на Святого Миколая.

Щастя – це унікальний психоемоційний стан повної насолоди від життя, відчуття глибокого задоволення та радості. На його природу дослідники дивляться по-різному.

Так, на думку американського психолога Абрахама Маслоу:

"Сутністю щастя є задоволення потреб п'яти рівнів:
- фізіологічні потреби,
- потреби безпеки,
- потреби спілкування і любові,
- потреба в повазі,
- потреба самореалізації.
Щаслива людина та, яка задовольняє всі потреби".

Малюк, який отримує свою мрію під ялинку, стає щасливим тут і зараз. І, як переконують дитячі психологи, ця емоція житиме з ним ще довго-довго. Навіть, якщо сам подарунок встигне зникнути, зламатись чи перестане бути цікавим. Бо з ним залишиться емоція. Емоція щастя.

Даруймо ж на Святого Миколая щастя одне одному – хай емоції свята ще на довгий час залишаються з нами, як сяюче морозне мереживо на віконному склі, як очікування та справдження найзаповітніших мрій, як незабутній ще з дитинства улюблений смак улюбленого напою.


КРЕАТИВНА КОМАНДА ПРОЕКТУ
Ідея: Segodnya.ua
Текст: Світлана Голландс.
Арт-директор: Олена Бібер.
Креативний лідер: Олексій Сисоєв.
Ілюстрації: відкриті джерела