Знову настав час збиратись усією сім'єю під пахучим ялиновим гіллям та потішити малечу подарунками. Караван феєричних зимових свят традиційно розпочинається з 19 грудня – з дня вшанування Миколая Чудотворця, улюбленця дітлахів, покровителя мандрівників, рибалок, мореплавців й усіх обездолених.



Варто нагадати, що наші предки святкують цей день вже тисячу років – з XI століття. Саме відтоді з ініціативи князя Всеволода Ярославича почали шанувати Святителя Миколая.



Зараз же, в сучасній Україні, це прекрасне й добре свято відновилося й встигло стати однією з найулюбленіших та найочікуваніших сімейних традицій, що конкурує з урочистостями Нового року та Різдва.



Редакція «Сьогодні» разом з партнером проєкту – ТМ «Живчик» – пропонує пригадати неймовірний смак цього казкового дня, а також – емоції та почуття, з якими ми пов'язуємо прихід у кожну домівку благородного, щедрого й доброго Миколи Чудотворця.



Отже, оберіть подарункову шкарпеточку (або декілька) – й дізнайтеся, які ж емоції на вас чекають у цей день!