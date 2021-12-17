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СЕГОДНЯ Новости Спорт

Зима уже здесь. Киев принимает Double Triple Winter 2021

Актуально
17 декабря, 13:48
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Сноубордисты и лыжники со всего мира покажут свое мастерство в центре Киева

С 17 по 19 декабря в Киеве уже в третий раз пройдет Double Triple Snow Fest. Это уникальное мероприятие, которое дарит возможность сноубордистам и лыжникам со всего мира показать свое мастерство прямо в центре Киева возле Арки Дружбы народов, а зрителям погрузиться в атмосферу драйва. Первым спортивным партнером фестиваля выступит компания Parimatch Ukraine.

Double Triple Snow Fest – настоящий подарок для тех, кто соскучился по снегу и настоящей зиме. Тематикой оформления события станет опера, которая создаст невероятное сочетание красоты и экстрима. В рамках мероприятия пройдут соревнования, на которые приглашены спортсмены из 20 стран мира. Они будут соперничать в дисциплинах Air (трюки на трамплинах) и Jib (трюки на перилах). Общий призовой фонд составляет более 16 тысяч евро. Кстати, в этом году только в женском зачете выступят спортсменки из шести стран.

Double Triple каждый раз удивляет ярким креативом и сюрпризами. Приходи в зону развлечений от Parimatch Ukraine и испытай удачу на интерактивном колесе фортуны, играй в аэрохоккей или держи равновесие на балансборде. А если хочешь получить подарок, ищи зайку от Parimatch Ukraine и делай спортивные прогнозы на победителей.

Не мешкайте и запланируйте себе выходные, наполненные атмосферой зажигательного зимнего праздника!

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