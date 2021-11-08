Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости Спорт

Второй кибертурнир за год: MOYO приглашает на любительские соревнования по Dota 2

Актуально
8 ноября, 10:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В MOYO Cyber ​​Cup могут участвовать как сформированные команды, так и неполные составы, а также соло-игроки

13-14 ноября сеть магазинов техники и электроники MOYO совместно с партнерами объединит сотни геймеров со всей Украины в любительском турнире по Dota 2. Такой ивент компания проводит уже во второй раз.

Генеральными партнерами MOYO Cyber ​​Cup 2 стали настоящие техногиганты AMD и Acer, представившие ноутбук турнира – Acer Nitro 5, созданный специально для геймеров. Производительность этого ноутбука для Dota 2 составляет в среднем 116 FPS и придает игре новые соревновательные ощущения.

Как и в прошлый раз, главной особенностью MOYO Cyber ​​Cup является то, что участие могут принять как сформированные команды, так и неполные составы, а также соло-игроки – в отличие от большинства других турниров. Все ценители Dota 2 могут смело испытать свои силы и побороться за главные призы турнира.

Участие в MOYO Cyber ​​Cup бесплатно, всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Единственное условие: в кибертурнире могут участвовать только игроки старше 16 лет. Регистрация продлится до 11 ноября в 21:00. Отборочный этап начнется 13 ноября, а уже 14-го будут транслироваться матчи за третье место и гранд-финал на каналах MOYO в Twitch и Youtube.

"Мы видим большие перспективы в области украинского киберспорта, поэтому стараемся всячески способствовать развитию индустрии. Мы поддерживаем геймеров, не только создавая положительный потребительский опыт, но и приобщаясь к формированию настоящего качественного игрового коммьюнити в Украине. После первого турнира MOYO Cyber ​​Cup по CS:GO мы получили множество отзывов и запрос на подобные соревнования в других дисциплинах, поэтому просто не могли проигнорировать настроения нашей аудитории", — отметил генеральный директор MOYO Валентин Ивакин.

Призовой фонд осеннего турнира от MOYO и ключевых партнеров составляет 150 тысяч гривен, который будет распределен между всеми финалистами соревнований.

Главные призы MOYO Cyber ​​Cup по дисциплине Dota 2:

Кроме того, игроки команд, которые займут с 5-го по 8-е места, получат разнообразные наборы геймерских аксессуаров от 2Е Gaming: игровые клавиатуры и поверхности, мыши, гарнитуры и много других полезных девайсов, которые пригодятся каждому геймеру.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Фото дня. В Киеве иностранец вышел на улицу в шотландской одежде Игорь Серов · Ведущий обозреватель Сегодня
Богдан Аминов С Медведчука сняли домашний арест, но он все равно дома. Почему? Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
София Зиновьева "Встроенный душ от "Укрзализныци": пассажиры попали под "дождь" прямо в вагоне (видео) София Зиновьева · Редактор раздела "Деньги"
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

152 263

заболело за неделю в Украине

0%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.1

Вакцинация
По состоянию на 7 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 938 053
Люди, которые получили минимум одну дозу
11 406 282
Всего введенных доз 19 344 335
статистика
Курс криптовалюты Сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

66064.42

Cardano (ADA)

2.04

Bitcoin Cash (BCH)

619.88

Ethereum Classic (ETC)

55.31

Litecoin (LTC)

209.37

Theta (THETA)

7.6

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять