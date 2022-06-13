Возможность выиграть лимитированный NFT-кроссовок от STEPN: Run Ukraine, Binance и sportbank запускают криптообразовательный проект

Проект поможет разобраться в мире криптовалют и присоединиться к главному мировому тренду 2022 года

Компания Run Ukraine приобщилась к глобальной инициативе крупнейшей в мире криптобиржи Binance и вместе запускают криптообразовательный проект для украинцев.

Binance объединила усилия и создала коллаборацию с ведущими лидерами спортивного направления: приложением Move-to-Earn STEPN, лидером беговых событий Run Ukraine и единственным спортивным нео-банком в Украине sportbank.

Криптообразовательный проект поможет разобраться в мире криптовалют и присоединиться к главному мировому тренду 2022 года – Move-To-Earn. Move-To-Earn — инициатива крипторынка, призванная мотивировать пользователей заниматься спортом и зарабатывать на этом.

"Помнить о своем здоровье нужно всегда, а особенно важно уделять ему внимание в военное время. Вместе с Run Ukraine и sportbank мы представляем большой крипто-образовательный проект, где сможем проинформировать пользователей об особенностях формата Move-to-Earn. Это своего рода способ мотивации не забывать о спорте и иметь возможность дополнительного заработка", — сказал генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомьяков.

Главная цель проекта — в это тяжелое время поддержать Украину и украинцев, добавить мотивации заниматься спортом и сделать этот процесс более интересным с помощью криптовалюты.

Организаторы готовят большую образовательную платформу, где будут разъяснять, как работает формат Move-To-Earn, и будут дарить призы за активное участие в образовательной промокампании. Поэтому каждый участник сможет ходить, бегать и зарабатывать на этом криптовалюту, что будет дополнительным стимулом для тренировок. Для этого понадобится только смартфон, GPS-трекер и кошелек на криптобирже.

"Главной социальной миссией Run Ukraine всегда была и остается популяризация активного образа жизни среди украинцев. А учитывая последние тенденции и развитие современных криптотехнологий, мы рады донести до нашей аудитории, что на активном образе жизни можно еще и дополнительно зарабатывать. Мы всегда стараемся держать руку на пульсе последних мировых трендов и поддерживать развитие спортивного движения в стране, таким образом воспитывая активную и здоровую нацию", — отмечают в компании Run Ukraine .

Sportbank создавался как симбиоз современных технологий и спорта во всех его проявлениях. Главная социальная цель – максимальная популяризация спорта в стране и поддержка каждого украинца на пути к собственным спортивным достижениям в виде специальных фичей и кэшбека на спорт в мобильном приложении. Поэтому клиентов sportbank можно разделить на две категории — активно проводящие досуг и занимающиеся спортом, и те, кто очень любит спорт, но откладывает тренировки. Сейчас, ввиду обстоятельств, в которых оказалась страна, sportbank решил приобщиться к криптообразовательному проекту, который в том числе призван продвигать идею спортивной и сильной нации", — комментируют проект в компании sportbank.

В рамках криптообразовательного проекта запланированы две активности:

"Изучай и Зарабатывай со STEPN" – участники изучают образовательные материалы от Binance, проходят опрос и получают возможность принять участие в розыгрыше 7 500 долл. в токенах BUSD и 5 NFT-кроссовок уровня Сommon от STEPN.

"GMT Торговое Спортивное Соревнование" – участники торгуют токенами GMT на Binance от проекта STEPN, используя карту sportbank для пополнения кошелька, и участвуют в розыгрыше 7 500 долл. в токенах GMT и 5 NFT-кроссовок уровня Сommon от STEPN.

Детали конкурсов и условия участия – на платформе Binance.

Запуск проекта – уже 1 июня. Присоединяйтесь к главному тренду современности – Move-To-Earn!