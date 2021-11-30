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В Киеве состоялся гала-вечер, посвященный вручению "Золотого мяча"

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 18:41
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29 ноября состоялось самое ожидаемое событие года – вручение престижной индивидуальной награды в футболе, легендарного "Золотого мяча"
Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов
Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов

Прямую трансляцию торжественной церемонии из сердца Парижа наши зрители могли посмотреть на телеканале "Футбол 2" и на YouTube канале "Футбол 1/2/3".

По этому случаю телеканалы "Футбол" и первая легальная беттинг-компания Parimatch Ukraine организовали праздничный гала-вечер, на котором присутствовали Дарио Срна, Алексей Белик, Вячеслав Грозный, Александр Каденко, Андрей Бедняков, а также журналисты, комментаторы и эксперты телеканалов "Футбол 1/2/3".

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Александр Денисов: Мы впервые в истории делаем в стране не просто трансляцию Золотого мяча. Мы решили собрать наших друзей, наших партнеров и решили это сделать специальным ивентом, чтобы вместе посмотреть, будет ли сегодня интрига с "Золотым мячом" или нет.

Кроме того, телеканалы "Футбол 1/2/3" отпраздновали свою очередную годовщину.

Александр Денисов: "Недавно каналам "Футбол" исполнилось 13 лет, и вот была идея собрать наших друзей, нашу прессу – всех, с кем мы сотрудничаем. Мы одна большая футбольная семья, которая освещает футбол и хочет сделать футбол и спорт в этой стране лучше."

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Организация ивента состоялась при поддержке Parimatch Ukraine. Как главный драйвер развития спорта и первый легальный букмекер, компания не могла пройти мимо столь важного события в мире футбола.

СЕО Parimatch Наталья Гилевич: "Приятно, что нас всех объединяет футбол. Помню, как услышала об открытии каналов "Футбол 1/2/3" 13 лет назад. Мало кто верил в этот проект, но вы прошли испытание временем и стали лучшими. Я очень рада, что вы поддерживаете наши идеи быть оригинальными, рисковать и делать те вещи, которые приводят на стадионы все больше болельщиков. Именно это и объединяет нас, стремление быть драйверами спорта, сделать его более ярким и привлекательным".

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