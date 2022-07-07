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Украина – Испания. Финишный бой за турнирные позиции

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7 июля, 15:43
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Квалификация к ЧМ-2023. Рига (Латвия). Арена "Рига". 7 июля. 19:00

Отбор на ЧМ-2023 продолжается и радует неожиданными результатами. Если сборная Украины в Скопье прогнозированно и спокойно обыграла сборную Северной Македонии, лидер группы G – испанцы – сенсационно проиграли Грузии. И это сразу повлияло на позиции "сине-желтых", как и на турнирное положение нашей команды в следующем этапе квалификации к Чемпионату мира.

В матче против Северной Македонии Айнарс Багатскис дал возможность сыграть всем, даже Артем Ковалев дебютировал за сборную. Все показали уровень, получили игровую практику, и что самое главное – никто не травмировался. При этом игру пропустили сразу два возрастных лидера команды Артем Пустовой и Денис Лукашов, что, очевидно, дало им возможность максимально восстановиться перед матчем с Испанией.

Поскольку победа украинцев в Скопье носила скорее психологический характер, ведь победа всегда придает спортсменам уверенность и веру в свои силы, то теперь этот буст команда точно должна использовать на финальный рывок этого этапа отбора – игру против испанцев.

Аналитики Parimatch Ukraine оценивают шансы Украины на победу в 29,32%. Вероятность победы испанцев – 63,11%, а то, что поединок завершится ничьей – 7,57%. Несмотря на нелестные прогнозы, верим в нашу сборную и заряжаем ребят нашей поддержкой!

Предыдущая встреча с испанцами, поединок в Кордобе, состоялась в день начала полномасштабной войны – под бешеным психологическим давлением украинцы уступили 88:74. Тот матч был на преодоление себя, на проверку наших игроков и веру друг в друга. Сейчас все это должно повториться, но ради главной турнирной цели. Победа Грузии над испанцами сделала именно грузин лидерами группы G, а значит, обеспечила им лучшие позиции при объединении групп на втором этапе отбора. Победа над Испанией обеспечит лидерскую позицию именно Украине, в то время как поражение значительно ухудшит шансы на выход на ЧМ, поскольку тогда украинцы начнут следующий этап квалификации только с 5-й позиции и вынуждены будут обязательно обыгрывать значительно сильнее соперников.

Итак, главная цель на матч Украина – Испания – победа. Очевидно, это сложная задача. Игра сборной все еще оставляет желать лучшего, а испанцы вряд ли планируют проигрывать два матча подряд. Но нужно понимать, что эта Испания отнюдь не самая величественная по именам. Из главных звезд испанцев в ростере только Серджио Скариоло, Бо Крус, его брат и другие светила НБА это "окно" пропустили, и по большому счету это почти та самая сборная, которая играла против Украины в феврале. И несмотря на счет, этот матч нельзя назвать провальным для "сине-желтых", а ввиду обстоятельств, некоторые отрезки команда провела очень хорошо. Сейчас за Украину пристреливается Михайлюк, и он точно умеет делать разницу.

Болей за наших ребят и заряжай на своих вместе с Parimatch Ukraine!

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