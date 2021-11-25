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Уходя на зимние каникулы, Металлист приготовил программу развлечений для болельщиков

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25 ноября, 09:51
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Турнир по FIFA, состязания на полях академии и развлечения для болельщиков — ФК "Металлист" представил программу на зимний перерыв в игровом сезоне
/ Фото: metalist.ua

ФК "Металлист" анонсировал на официальном сайте программу развлечений для своих болельщиков и всех харьковчан. До этого "желто-синие" завершили первую часть сезона разгромной "сухой" победой над донецким "Олимпиком" (3:0). При этом клуб установил абсолютный рекорд национального чемпионата по количеству зрителей домашних игр за календарный год – почти 500 тыс. человек, на порядок опередив клубы УПЛ. И одновременно стал абсолютным лидером Первой лиги с 50 набранными очками (лучший показатель в стране), располагает лучшим бомбардиром лиги Матеусом Пейшото и вышел в ¼ Кубка Украины.

"Мы хотим быть вместе с вами и в зимний перерыв — 24/7.сообщает пресс-служба клуба. — Возвращение "Металлиста" на поле запланировано на март, но это не значит, что болельщикам придется скучать все эти месяцы. Мы готовим для вас целую россыпь интересных мероприятий, которые позволят быть вместе с любимым клубом в течение всей зимы".

Команда уходит на каникулы уже 1 декабря, а вернется в игровой режим в марте. В течение всего этого времени на клубном YouTube-канале болельщики могут смотреть прямые трансляции матчей на зимних сборах.

Кроме того, стадион "Металлист" остается центром притяжения для всех харьковчан. Его VIP-пристройка позволяет со вкусом и с размахом отметить новогодние праздники: ультрасовременный ресторан "Металлист" — прекрасное место для проведения корпоративных вечеринок и частных банкетов. В зимний сезон для всех желающих продолжат работать магазины фирменной клубной сети "Metalist Fan Store", где можно приобрести атрибутику клуба, подарки для родных и близких на новогодние и рождественские праздники. А на первом этаже будет организована фотозона, чтобы увековечить яркие воспоминания от празднования.

| Фото: metalist.ua
/ Фото: metalist.ua
| Фото: metalist.ua
/ Фото: metalist.ua
| Фото: metalist.ua
/ Фото: metalist.ua
| Фото: metalist.ua
/ Фото: metalist.ua
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Для деловых событий подготовлен уникальный конгресс-центр с залами различной вместимости, в самом большом из которых можно разместить до 200 человек. Каждый из залов оборудован всем необходимым для организации бизнес-мероприятий разного масштаба — от деловой встречи до международной конференции.

И, конечно, продолжатся спортивные состязания и связанные с футболом креативные активности. В распоряжение харьковчан клуб предоставляет все 14 полей последнего поколения Академии футбола "Металлист": здесь продолжатся и тренировки, и соревнования. Прямо сейчас можно принять участие в "Металлист-Лиге" — одном из лучших аматорских мини-футбольных турниров Харькова. Запланировано провести турнир по игре FIFA среди болельщиков "Металлиста" с призами от клуба для победителей. И, наконец, здесь приготовили отдельную программу для юных гостей. В самое ближайшее время для детей будет организован конкурс рисунка, посвященный футбольной тематике, "Металлисту" и городу Харькову. Результаты детского творчества будут выставляться в холле VIP-зоне Западной трибуны, а их авторов ждут памятные подарки от клуба.

| Фото: metalist.ua
/ Фото: metalist.ua
| Фото: metalist.ua
/ Фото: metalist.ua
| Фото: metalist.ua
/ Фото: metalist.ua
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"Мы раскрыли далеко не все свои секреты, но обо всех наших мероприятиях можно узнать в соцсетях клуба Instagram, Telegram, Facebook, TikTok и YouTube — там футбольный клуб будет анонсировать все мероприятия на стадионе "Металлист", — рассказывают в ФК "Металлист". И горячо благодарят своих поклонников: "Футбольный клуб "Металлист" благодарит каждого преданного болельщика, который в этом году поддерживал нашу команду с трибун, у экранов телевизоров, в социальных сетях и даже из других стран! Наша суперстатистика-2021 — результат этой удивительной энергии, которая заряжает нас для новых побед!".

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