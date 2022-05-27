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Участвуй в аукционе и помогай ВСУ!

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27 мая, 11:49
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На благотворительном аукционе разыгрывется футболка с автографом Руслана Малиновского и надписью "Мариуполь"

Эй, настоящие фанаты футбола и те, кто заряжен побеждать!

Малиновский и Parimatch снова помогают Украине вместе! Как и в спортивной команде есть атакующие – наши в ВСУ, есть те, кто защищает тыл и защищает экономический фронт страны. И есть те, кто постоянно поддерживает ВСУ.

Parimatch Ukraine вместе с Tribuna.com и Русланом Малиновским, топ-звездой итальянского футбола, проводят благотворительный аукцион. Цель – достойная: собрать средства на лекарства, бронежилеты и тепловизоры для наших бойцов.

Разыгрывают специальную футболку с автографом спортсмена с надписью "Мариуполь" – города несокрушимости, воинской славы и отважных защитников.

Помогай своим и жми на ссылку, чтобы принять участие в аукционе.

Это уже десятая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победители аукционов выкупили предыдущие лоты и перевели средства для помощи Украине. Общая сумма 394 тыс. грн.

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