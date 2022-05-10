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"Сейчас все украинцы – одна команда" – Тарас Степаненко

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10 мая, 10:32
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Вице-капитан "Шахтера" рассказал о помощи украинцам, футболе во время войны, Луческу и шансах сборной Украины на Чемпионате мира в эксклюзивном интервью Parimatch Ukraine

Тарас Степаненко – вице-капитан "Шахтера" и игрок Национальной сборной Украины по футболу, чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, а также Суперкубка Украины.

В эксклюзивном интервью команде Parimatch Ukraine в рамках проекта "Athletes support Ukraine" Степаненко поделился, как его застала война и как он сейчас помогает украинцам, какие шансы сборной Украины на Чемпионате мира, а также каким будет украинский футбол после победы. Полное интервью доступно к просмотру на официальном канале Parimatch Ukraine в Youtube.

Проект "Athletes support Ukraine" от Parimatch Ukraine рассказывает, как спортсмены помогают Украине и призывает болельщиков не падать духом, быть смелыми и заряженными побеждать! В свою очередь, компания Parimatch Ukraine проводит ряд благотворительных проектов, один из которых – благотворительный аукцион, лотами которого являются коллекционные спортивные трофеи. Все вырученные средства направлены на помощь украинцам.

О начале полномасштабной войны и о помощи украинцам

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Тарас Степаненко находился дома со своей семьей. Они проснулись от взрывов, осознали, что началась война, и сразу спустились в подвал. Сейчас некоторые родственники футболиста все еще находятся в относительно небезопасных местах:

- Мои родители в Запорожье. Там сейчас не совсем безопасно – идут бои в 40 км от города, да и ракеты в само Запорожье прилетают. Даже на остров-заповедник Хортица, а там нет ничего, кроме музея и пары ресторанов, – бьют, лишь бы бить. Прошу родителей выехать в более безопасное место, но они не хотят покидать дом.

- Помогаешь ли ты сейчас украинцам и Украине?

- Конечно! Мы с ребятами из сборной скинулись деньгами, помогаем по точечным запросам из ВСУ – покупаем и доставляем то, что им необходимо.

О футболе во время войны и шансах украинской сборной на Чемпионате мира

- Какое настроение у команды сейчас?

- Мы верим в победу Украины и не имеем права распускать нюни. Мы должны быть такими же, как наши военные – смелыми, сильными и делать все возможное для победы.

- Возможно ли показать хороший результат на поле, когда в стране война?

- Если говорить о "Шахтере", то мы играем для того, чтобы хоть немного поднять боевой дух и зарядить болельщиков. Признаю, тяжело сейчас настроить команду на хороший результат, ведь все мысли сейчас далеки от футбола. Но мы играем за нашу страну!

- Во время тренировок с "Динамо" тебе удалось пообщаться с Луческу? Какая у него позиция насчет войны в стране?

- С Луческу мы всегда были на связи с момента, как мы оказались в Бухаресте. Он за это время переболел и коронавирусом, и гриппом. Мы постоянно с ним разговаривали о войне, и я уверенно могу сказать, что Луческу полностью на стороне Украины и поддерживает украинцев.

- Как ты считаешь, сможем ли мы увидеть игру сборной на Чемпионате мира?

- Конечно, у нас хорошие шансы! Мы участвуем в матчах европейского уровня, это достойные игры. С остальными игроками сборной проведем еще матчи, которые позволят нам подготовиться к Чемпионату мира.

- Повлияет ли война на Чемпионат Украины?

- Когда в 2014 году Россия оккупировала Крым и территории Донбасса, уровень Чемпионата Украины весомо снизился. Но в последние годы все начало восстанавливаться, поскольку появились новые инвесторы, которые готовы развивать украинский футбол.

Полномасштабная война внесла свои весомые коррективы. Главное на данный момент – одержать победу и добиться мира в Украине. У нас есть инфраструктура, чтобы возродить футбол, ведь спорт нужен стране, но пока об этом говорить рано.

- Какой будет Украина после победы?

- Украина была и будет богатой, красивой страной! Мы с женой приняли решение, что хотим жить только в Украине. Это наша страна, наш дом и наши люди. После победы Украина точно станет экономически успешнее, ведь я уверен, что к нам будут заходить иностранные инвесторы. Сейчас главное – остановить войну, чтобы перестали погибать люди.

Сейчас все украинцы – одна команда. Мы поддерживаем друг друга, наше правительство, ВСУ и всю Украину в целом. Когда мы едины – ни один враг не сможет нас одолеть. Будем стоять до конца, выгоним врага из нашей страны, победим и станем еще сильнее!

Сейчас украинская сборная продолжает подготовку к матчу отбора на Чемпионат мира-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня. Украинские легионеры пока заканчивают сезон со своими европейскими клубами и вскоре присоединятся к тренировкам со сборной.

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История подвига
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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