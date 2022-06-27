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Реальные дела и реальные миллионы на ВСУ – это сейчас важнее грязных игр конкурентов – СЕО Parimatch

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27 июня, 18:10
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За четыре месяца войны Parimatch поддержал ВСУ и украинцев на 180 млн грн

Бронежилеты, дроны, автомобили для военных, аппараты ИВЛ, лекарства и авто скорой помощи для больниц, гуманитарная помощь, продовольствие и места приюта для временно перемещенных лиц – все это стало ежедневной реальностью для команды Parimatch. Всего в течение четырех месяцев войны Parimatch оказал помощь Украине на 180 млн гривен, основная часть – помощь ВСУ.

Во времена, когда благополучие страны требовало четкой позиции и бескомпромиссных решений, бренд Parimatch одним из первых осудил военное вторжение, ушел с рынков России и Беларуси и начал масштабно помогать стране.

"Уже 4 месяца у нас главные приоритеты – помощь военным ВСУ и вынужденным переселенцам, которые стали участниками и свидетелями военной агрессии России. Это время объединения страны и бизнеса ради общего будущего. Наши реальные дела и миллионы для ВСУ говорят сами за себя. Это сейчас важнее грязных игр конкурентов. Мы из Украины, наша позиция – проукраинская", – говорит СЕО Parimatch Максим Ляшко.

За четыре месяца войны размер помощи Parimatch составил 180 млн – главным образом на адресное обеспечение подразделений ВСУ, непосредственно участвующих в боевых действиях против агрессора. Все это время Parimatch закупает средства индивидуальной защиты и военное оборудование: бронежилеты, шлемы, тактические очки, тепловизоры, автомобили и даже топливо по просьбе командиров воинских частей Киевской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Полтавской областей.

Поддержку получают и сотрудники Parimatch, находящиеся в рядах ВСУ и ТрО. Их самих и военных их бригады компания постоянно обеспечивает необходимой амуницией – бронежилетами, шлемами, тактической экипировкой, а при необходимости – машинами, которые ежедневно помогают преодолевать большие расстояния и эвакуировать раненых в Донецкой и Луганской областях.

Поддержка благотворительных фондов

Вместе с фондом Сергея Притулы и тысячами украинцев были собраны средства на 1500 планшетов для военных. Во время матча сборной Украины по футболу Parimatch Ukraine сделал самый большой донат – 4,5 млн грн.

Вместе с фондом KOLO и помощью Parimatch собрали на "маленькое ПВО" для бригады штурмовой пехоты. Благодаря донату Parimatch в 1 млн грн сбор был закрыт досрочно.

Для вынужденно перемещенных лиц Parimatch обустраивает спальные места на западе страны – приют получили более 4000 человек, – дополнительно передают наборы продуктов питания, а для медиков приобретены аппараты ИВЛ и машина скорой помощи.

Более 2 млн гривен переведены на счета Минсоцполитики, фонда жен и матерей защитников из Мариуполя "Женщины из Стали", а также фонд Shakhtar Social ФК "Шахтер".

"От каждого из нас зависит будущее страны и наших детей – это наша общая ответственность. И в этом не может быть компромиссов", – подчеркнул СЕО Parimatch Максим Ляшко.

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