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При поддержке Parimatch Foundation 300 детей посещают летние спортивные лагеря

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4 июля, 15:55
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Фонд взял на себя все расходы по организации лагерей в трех странах

Нынешним летом международный благотворительный фонд Parimatch Foundation в рамках программы "Помощь Украине" профинансировал организацию спортивных лагерей для физической и психологической реабилитации детей, пострадавших от российской военной агрессии в Украине. Фонд взял на себя все расходы по организации лагерей в трех странах.

"Дети – это наше будущее, и наша главная задача – сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя защищенными, чтобы смогли отвлечься от тревожной обыденности и погрузились в атмосферу радости, спорта, общения со сверстниками. Мы стремимся сохранить детство украинских детей. Каждый из нас понимает, насколько им необходим летний отдых и оздоровление, поэтому Фонд Parimatch Foundation инициировал создание спортивных лагерей, где дети смогут не только зарядиться положительной атмосферой, выбрать себе спортивное хобби, а также получить поддержку от психологов и коучей в это непростое время", – рассказала о проекте президент благотворительного фонда Екатерина Белорусская.

По инициативе фонда более 300 детей смогут отдохнуть в лагерях как Украины, так и за рубежом.

Уже 1 июля стартует первая смена в одном из лучших лагерей живописного Закарпатья, которая продлится две недели. Следующая смена здесь запланирована на начало августа.

Лагерь примет 200 детей всех возрастов из разных уголков Украины. В течение 14 дней детей ждет насыщенная программа. Для них запланированы занятия по йоге, футболу, волейболу, танцам, гимнастике, походам и плаванию. Дети будут разделены на группы по возрасту и спортивной подготовке и будут заниматься с отдельным спортивным наставником и тренером – специалистами лагеря "Водограй". Кроме того, дети смогут выбрать себе кружки по интересам: музыка, пение, рисование, журналистика, блоггинг, вебдизайн, иностранные языки. Расписание занятий разнообразно и подходит как для малышей, так и для подростков.

Еще одной особенностью программы лагеря является патриотическое воспитание молодежи и ознакомление со структурой государства, его главными ценностями и достижениями. Поэтому каждый день в лагере будет посвящен отдельной теме. Это может быть День силы духа и сплоченности, День экономики и финансовой грамотности или День выборов и демократии. Каждый участник будет задействован в квестах, конференциях, концертах.

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Кроме того, 3 июля стартует первая смена лагеря на Кипре. С июля по август кемп BySport посетят более 50 детей из Украины, которые смогут не только отдохнуть в солнечной стране, но и ознакомиться с ее культурой и традициями. Как и в Украине, кипрский лагерь будет делать акцент на спорт и разнообразные тренировки. Каждый день у детей в расписании будут спортивные занятия и, конечно, они будут отдыхать на пляже, купаться в море и будут задействованы в программе ментальной разгрузки, которую подготовили наши партнеры – международный фонд Hope for Children.

А еще Parimatch Foundation готовит сюрприз для всех детей, которые посетят лагеря как в Украине, так и на Кипре, – встреча с известными спортсменами, которые проведут целый день с детьми, поделятся своими историями успеха и спортивными секретами.

Заключительный заграничный лагерь будет принимать 50 детей из Украины в августе. Для каждого это будет возможность оздоровиться и набраться сил перед новым учебным годом.

Parimatch Foundation уверен, что каждый ребенок Украины должен этим летом получить необходимый отдых и заряд энергии. В первую очередь в лагеря были приглашены дети-переселенцы из Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей, дети из многодетных семей Киевщины, Львовщины и Тернопольщины, а также дети, чьи родители пострадали на войне или сейчас защищают Украину на фронте. Также в лагерь едут дети-спортсмены из Николаевской области.

Parimatch Foundation делал и продолжает делать все возможное, чтобы улучшить здоровье и благосостояние общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучение. Именно поэтому детские лагеря под патронатом фонда главный акцент сделали именно на спорте, физической и двигательной активности. Мы уверены, что спорт поможет улучшить ментальное здоровье детей. Во время пребывания детей в лагерях особое внимание будет уделено их психологической реабилитации. На сегодня это приоритетное направление работы, которое поддерживает фонд. Поэтому в программу всех лагерей входит арттерапия, групповая работа с детьми по преодолению страхов, стресса, агрессии.

В фонде уверены, что каждый день, проведенный в лагерях от Parimatch Foundation, станет незабываемым для детей, и лето-2022 – спокойным, уютным, наполненным любовью и поддержкой.

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