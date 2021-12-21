Первый официальный Суперкубок Украины по киберспорту: анонс соревнования

Федерация киберспорта Украины совместно с Parimatch Ukraine проведет Суперкубок с общим призовым фондом 10000 долларов

С 20 декабря 2021 года по 16 января 2022 года пройдет первый официальный Суперкубок Украины по дисциплине CS:GO, который проведет Федерация киберспорта Украины при поддержке единственной легальной беттинговой компании Parimatch Ukraine. Это первое официальное киберспортивное мероприятие, которое внесено в календарь спортивных событий Министерства молодежи и спорта Украины. Участники турнира разыграют титул чемпиона и призовой фонд 10 000 долларов.

Распределение призового фонда:

1-е место – 4 500 долл.;

2-е место – 2 500 долл.;

3-е место – 1 500 долл.;

4-е место – 750 долл.;

5-6-е места – 375 долл.

На Суперкубке Украины будут соревноваться 10 команд – SpeedRunners, Tribunal Gaming, okura, Doge Soldiers, GUESS, B8, Run or Die, EC Kyiv, SESTRI и StarzzZ. Это команды, которые показали лучшие результаты в рамках Кубка и Чемпионата Украины за 2021 год, звезды украинской киберспортивной сцены и популярные стримеры.

Турнир пройдет в 3 этапа – групповой этап, плей-офф и гранд-финал. Групповой этап, в котором 10 команд будут распределены на 2 группы по 5 коллективов в каждой, пройдет с 20 по 26 декабря. Они сыграют по круговой системе Round-Robin с форматом матчей bo3. В следующем этапе под названием плей-офф лучшие коллективы будут выступать по системе double-elimination bo3. Матчи будут проведены уже после Нового года – 8, 9, 15 и 16 января. Гранд-финал можно наблюдать уже 16 января – 2 лучшие команды по итогам сыгранных матчей определят сильнейшего в матче до трех побед (bo5).

По итогам жеребьевки в группа А вошли EC Kyiv, okura, Doge Soldiers, Tribunal Gaming и StarzzZ. В группе В будут соревноваться B8, Run or Die, SESTRI, SpeedRunners, GUESS. Первые матчи коллективов пройдут уже 20 декабря.

Расписание ближайших матчей:

20.12, 13:00 – okura – StarzzZ (Twitch);

20.12, 16:00 – GUESS – Run or Die (Twitch);

20.12, 19:00 – Doge Soldiers – Tribunal Gaming (Twitch).

UESF организует трансляцию на украинском языке всех матчей ивента из своей студии в Днепре. На турнире для вас будут работать таланты Федерации киберспорта Украины, среди которых Денис "loran_strean" Журид, Олег "Thunder" Громика, Владислав "Maimeiked" Лузан, Богдан "sadEAST" Ерлих и Максим "zbr4" Терещенко. Подписывайтесь на Twitch-канал по этой ссылке, чтобы не пропускать эфиры.

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