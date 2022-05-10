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Мы рождены в Украине. И мы заряжены побеждать! – СЕО Париматч Украина

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10 мая, 13:55
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Parimatch Ukraine и Александр Усик обратились к украинцам с мощным победоносным призывом в новой совместной кампании в поддержку Украины

Украинцы – это новые супергерои. Те, кто изо дня в день открывают новые скрытые суперсилы и сверхвозможности. Мужество, стойкость и смелость украинской нации удивляют весь мир, а единством – восхищаются. Жители страны вопреки обстоятельствам создают то, что силой не отобрать – победу свободной нации.

Parimatch Ukraine, первая легальная букмекерская компания с украинскими корнями, и Александр Усик, украинский чемпион по боксу в сверхтяжелом весе, обратились ко всем гражданам Украины с мощным и победоносным призывом: "Рождены в Украине – Заряжены побеждать".

"Мы знаем, что Украина начинается с каждого. И каждый делает все возможное для общей победы: наши мужественные воины ведут ожесточенные бои за Украину, смелые волонтеры помогают в режиме 24/7 тем, кому это крайне необходимо. Спортсмены принимают участие в благотворительных матчах за мир и приобщаются к громким рекламным кампаниям в поддержку нашей страны. Вместе мы верим и приближаем победу. Бизнесу следует сохранять холодный ум, взвешенность решений и ответственность перед страной. Защищать экономический и цифровой фронт", – отметила Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Parimatch Ukraine – это украинский бизнес. Компания гордится украинскими корнями и категорически осуждает военную агрессию в отношении Украины. Обязанность национального бизнеса сегодня – возобновить работу, соблюдать все финансовые обязательства перед государством и поддерживать моральный дух наших граждан.

Parimatch – рождены в Украине. Заряжены побеждать!

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Александр Марущак

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Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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