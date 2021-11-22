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Матчи "Металлиста" посетили полмиллиона болельщиков: семья Ярославских стала их неотъемлемой частью (видео)

Актуально
22 ноября, 13:37
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"Металлист" выиграл со счетом 3:0 – яркие эмоции зафиксировала камера

Во время победного матча "Металлиста" против "Олимпика" (3:0) харьковскую команду традиционно горячо поддерживали Катя, Вова и Александр Ярославские.

В этом году домашние матчи желто-синих посетили почти полмиллиона болельщиков (461 671 зритель). Семья Ярославских стала неотъемлемой частью многочисленной армии харьковских фанатов и вместе со всеми темпераментно и страстно поддерживала "Металлист".

Клубная пресс-служба зафиксировала эти яркие эмоции на видео во время последнего домашнего матча в 2021 году и предлагает вместе еще раз пережить счастливые моменты.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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