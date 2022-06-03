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Интересные факты и события в истории ипподрома Ellis Park

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3 июня, 12:42
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К Эллис Парк пришла слава благодаря его фирменной гонке, которая всегда собирает большое количество ставок
/ Фото: Pixabay

Если вы захотите посетить город Хендерсоне в штате Кентукки, США, не забудьте полюбоваться известным ипподромом Ellis Park, рекомендуют авторы портала о скачках Horse Bet. Им сейчас управляет Ellis Entertainment. Данная достопримечательность является тем местом, где можно посмотреть на скачки чистокровных лошадей, их прыткость и силу воли к победе.

Саму трассу спроектировали после закрытия ипподрома Sarratoga. Он располагался в Sarratoga-Springs, в штате Нью-Йорк. В конце XX века (в 1993 году) владельцы ипподрома установили поле, на котором сделали особое покрытие длинной в 1,6 км. На современном могут свободно расположиться 6000 зрителей, а для чистокровных кобыл и жеребцов обеспечили 38 сараев.

Гонки, на которые можно поставить большую сумму в Эллис Парке

К Эллис Парку пришла слава благодаря его фирменной гонке, которая всегда собирает большое количество ставок. Это – Groupie Doll Stakes (Групье Долл Стэйкс). Данный забег среди сильнейших относится к Grade III, что о многом говорит фанатам и букмекерам со всего мира.

Кроме того, об Эллис Парке все узнали благодаря:

  • Audubon Oaks;
  • Ellis Park Breeders 'Cup;
  • Губернаторским гандикапам;
  • Эллис-Парк Дерби;
  • Гандикапам трех штатов.

Букмекеры и фанаты особенно следят за данными событиями и не боятся поставить на "любимчика" большую сумму денег. Вы тоже можете попробовать и сорвать куш!

Современные интересные события на ипподроме Эллис Парк

В прошлом году, шокирующая новость, которая была связана с лошадиными скачками на ипподроме Эллис Парк, облетела все СМИ. Наверное, на этих дебютных скачках для беговой лошади по кличке Смелая И Властная случилось что-то шокирующее или пугающее, так как она скинула с себя жокея и сбежала с ипподрома. Наезднику повезло, он не пострадал, а саму лошадь смогли поймать только в районе штата Индиана.

У американских жокеев очень интересный подход к гонкам. Они не рассматривают их как обычные лошадиные бега чистокровных животных. Порой, им даже этого адреналина не хватает. Поэтому, они придумали более интересный вариант соревнований. Не всем известно, но на ипподроме Эллис Парк происходят ежегодные страусиные и верблюжьи бега, где жокеи могут "оторваться" по полной или же пострадать. Ведь, как правило, такие гонки без падений не обходятся. Как ни странно, именно эти события собирают в несколько раз больше зрителей и разжигают у них азарт непредсказуемостью.

И это еще не все события на ипподроме Эллис Парк. Мы всегда держим руку на пульсе и сообщаем только о свежих новостях!

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