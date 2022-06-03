Голден Стэйт против Бостона. Финальная серия плей-оф-2022

7 сильнейших матчей в запланированной серии финала пройдут с 2 по 19 июня

В турнире сойдутся две грандиозные команды - Golden State Warriors и Boston Celtics / Фото: NBA.com

Да, июнь будет очень горячим, особенно в баскетболе. Поклонники данного вида спорта наконец дождались финальной серии плей-оф-2022. И все это действие пройдет в Сан-Франциско, США.

В этом турнире сойдутся две грандиозные команды – Golden State Warriors и Boston Celtics.

Конечно, команде из Сан-Франциско будет легче даже морально, ведь они у себя дома, в как всем известно, домашняя обстановка помогает быстрее настроиться на нужный лад. Вдруг они захотят показать, "кто в доме хозяин"? Но все может измениться. История спортивных событий помнит не один казус, когда команды в родных стенах расслаблялись, а оппоненты брали первенство, тем самым становясь чемпионами. Кто знает, возможно, и в этот раз такое произойдет.

Мы напомним, что "Бостон Селтикс" смогли обыграть "Майами Хит" на финальном этапе Восточной конференции. Счет тогда был 4:3. В то же время команда "Голден Стэйт Ворриерз" обошла оппонента – "Даллас Маверикс". Это была фееричная игра, где "Даллас Маверикс" "разгромили" со счетом 4:1. Соответственно "Golden State Warriors" будут иметь привилегию перед соперниками в виде трех-четырех дней подготовки перед финалом. В то же время, у "Boston Celtics" такого не будет. Зато они смогут показать весь свой профессионализм и уровень подготовки задолго до этого.

Всего предполагается 7 сильнейших матчей в запланированной серии финала, которые пройдут с 02.06.2022 по 19.06.2022. Первый матч стартует в ночь на 03.06.2022 в Сан-Франциско, поэтому международные фанаты вряд ли нормально выспятся. Следующие даты уже тоже определены:

1 матч – 02.06.2022;

2 матч – 05.06.2022;

3 матч – 08.06.2022;

4 матч – 10.06.2022;

5 матч – 13.06.2022;

6 матч – 16.06.2022;

7 матч – 19.06.2022.

По мнению аналитиков портала Offers.Bet, в первом матче мы точно увидим, как две команды изучают стратегии и манеру игры оппонентов, их слабости и довольно сильные стороны, которые стоит опасаться в дальнейшем.

Многие американские фанаты и букмекеры уже успели сделать ставки на любимые команды. По сведениям из букмекерских компаний, люди ставят на победу "Golden State Warriors" и на то, что команда сможет набрать больше 211,5 очка. Коэффициент данной ставки колеблется в районе 3.00. Многие ставят на "Голден Стэйт Ворриерз", так как только спустя 12 лет "Бостон Селтикс" наконец-то вернулись в большой финал с большим трудом.

Также есть и другие варианты ставок, если вдруг вы захотите принять участие и испытать свою удачу.