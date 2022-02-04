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Гераскевич: "Сделаю все, чтобы вернуться с Олимпиады с медалью"

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4 февраля, 15:00
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Первый украинский скелетонист Владислав Гераскевич принял участие в новом проекте на YouTube-канале Parimatch Ukraine
Владислав Гераскевич / Фото: Скриншот YouTube
Владислав Гераскевич / Фото: Скриншот YouTube

Владислав Гераскевич, первый представитель Украины на Олимпийских играх по скелетону, принял участие в YouTube-проекте "10 вопросов от Parimatch" на канале Parimatch Ukraine и рассказал, чем его вид спорта отличается от бобслея и саней, чем он опасен и какие сложности возникают на тренировках.

Олимпиец признался, что в детстве очень много катался на санках, и считает, что именно тогда появилась любовь к зимним видам спорта. Гераскевич всегда смотрит соревнования с участием коллег и болеет за них.

Несмотря на то, что скелетон является опасным видом спорта, Владислав заверил, что страха у него нет. Все эмоции он использует, чтобы как следует настроиться и выдать наилучший результат. Сейчас его рекордная скорость – 145 км/ч, это на 1,4 км/ч меньше мирового рекорда.

В преддверии Олимпиады, которая продлится с 4 по 20 февраля, Владислав заверил, что сделает все, чтобы выступить как можно лучше:

"Очень не люблю перед соревнованиями оценивать шансы на победу. Очень часто десятые доли секунды все решают. Считаю, что у нас шансы на медали есть, и мы будем за них бороться".

Интервью Владислава Гераскевича можно посмотреть на официальном канале Parimatch Ukraine на YouTube. Ранее в проекте "10 вопросов от Parimatch" уже приняли участие чемпион мира по боксу Александр Усик, чемпион Bellator Ярослав Амосов и чемпион мира по CS:GO Даниил "Zeus" Тесленко.

Следить за Олимпиадой и делать собственные прогнозы можно на сайте pm.ua.

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