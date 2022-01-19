Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Новости Спорт

Футзал. Евро-2022. Прогноз на матч Нидерланды – Украина

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 12:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Шансы украинской сборной стартовать с максимальным результатом на европейском первенстве достаточно солидные

19 января сборная Украины по футзалу, официальным партнером которой является единственный легальный букмекер Parimatch Ukraine, проведет свой первый матч на Евро-2022. Наша команда сыграет с хозяевами турнира Нидерландами (начало в 21:30). Два других наших соперника по группе – Сербия (23.01, 15:30) и Португалия (28.01, 21:30).

Сейчас аналитики Parimatch дают 73% на победу сборной Украины, 13% на то, что выиграют Нидерланды и 14% на ничью. Наши шансы стартовать с максимальным результатом на европейском первенстве достаточно солидные.

К сожалению, провести подготовку к турниру по плану главному тренеру не удалось. Александр Косенко рассчитывал на два контрольных матча с Казахстаном, но из-за событий в стране спарринги не состоялись. Сборная просто не смогла вылететь к нам в гости.

В то же время наша национальная команда сыграла со Sky Up, представителем первой лиги. Матч завершился убедительной победой сборной Украины 7:0. Как минимум, все 14 игроков отправились в Нидерланды в хорошем настроении.

Кстати, интересно, что и на футбольном чемпионате Европы в прошлом году мы тоже в первом матче играли с Нидерландами. К сожалению, уступили 2:3, но теперь есть хорошая возможность взять реванш в футзале!

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Реальная угроза или диверсия? Психолог о причинах массовых "минирований" в Украине Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева Все создают видимость: на кого надеяться Украине в борьбе с "Северным потоком – 2" София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
19 января. Индира Ганди. Возглавив правительство Индии (1966), 49-летняя дочь Джавахарлала Неру стала первой в стране и второй в истории планеты женщиной-премьер-министром…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

63 915

заболело за неделю в Украине

+86%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.41

Российский рубль (₽)

0.3716

Евро (€)

32.34

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41600.46

Cardano (ADA)

1.4

Bitcoin Cash (BCH)

369.83

Ethereum Classic (ETC)

31.97

Litecoin (LTC)

135.55

Theta (THETA)

4.3

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,85
30,85
29,46
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,19
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять