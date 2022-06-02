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Бренд Parimatch уходит из Беларуси и передает бизнес локальной команде

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2 июня, 13:40
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Холдинг сделал официальное заявление

Решение о выходе Беларуси из холдинга принято давно – и это полное расторжение всех отношений, что требует времени. С начала войны мы не хотели оставлять своих людей в Беларуси. Однако сейчас компромиссы уже невозможны – мы передаем управление местной команде для дальнейшего решения их судьбы. Бренд Parimatch окончательно забираем.

Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление локальной командой Беларуси, которая больше не является частью Parimatch холдинга. Холдинг, в свою очередь, больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем. Мы ожидаем, что понесем существенный ущерб в результате этого решения.

Мы находимся в стадии разрыва отношений с РБ и перехода с соблюдением всех законов и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников и клиентов. В течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут управляться новым владельцем.

Ранее компания сообщала об отзыве франшизы из РФ. Там с марта недоступна платформа, а бренд Parimatch использовать запрещено.

Несмотря на масштабность этого решения, мы, как компания, уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся поставлять качественные и надежные услуги нашим клиентам во всем мире.

Призываем остановить спекуляции по этой теме.

Parimatch строил свою репутацию годами. Мы гордимся многочисленными достойными поступками для общества, честностью перед клиентами и партнерами, заботой о сотрудниках.

Мы готовы отстаивать нашу позицию в суде. На нашей стороне самый сильный аргумент – правда. А средства, которые конкуренты направили на черный PR и заказные публикации, лучше бы направили на нужды ВСУ.

Украина прежде всего!

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