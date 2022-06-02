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Англия на ЧМ 2022, пройдут ли дальше?

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2 июня, 19:17
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На отборочном этапе Англия показала феноменальные результаты
Гарри Кейн - лидер по забитым мячам в отборочном турнире
Гарри Кейн - лидер по забитым мячам в отборочном турнире / Фото: Getty Images

В этом году Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре. Впервые турнир будет проходить не в мае, а с конца ноября до середины декабря. Причиной переноса даты является сильная жара в Катаре летом. Финальный матч будет проходить 18 декабря на стадионе в Лусаиле. Также впервые турнир будет проходить в стране с мусульманским большинством.

Какие шансы у сборной Англии?

Англичане без труда прошли отборочный этап ЧМ 2022. Их команда заняла первое место в группе. На отборочном этапе Англия показала феноменальные результаты, соперники по группе так и не смогли решить задачу, как же сломать защиту англичан и сдвинуть их с первой строчки в группе.

Англия попала на ЧМ 2022 в группу B, где им предстоит встретиться с непростыми соперниками, но все же шансы велики у англичан на выход в плей-офф. Аналитики уже выделили фаворитов группу B, которые имеют высокие шансы на проход, на первое место отнесли как раз команду англичан, сообщает britishgambler.co.uk.

Первый свой матч в группе Англия сыграет со сборной Ирана. Иранцы в отборочном этапе также показали отличные результаты и получили путевку в Катар с первой строчки отборочного. В этой встрече сразятся лидеры групп, результат может быть непредсказуемым для той или иной команды.

Вторая встреча англичан будет со сборной США. Штаты, в отличие от Ирана, вышли тяжело с отборочного. Для путевки турнирных очков было недостаточно, т. к. набрали равное количество со сборной Коста-Рики и заветную путевку получили благодаря разнице мячей. 25 ноября должна состояться их встреча, где будет выявлен сильнейший.

Заключительный матч группы Англия сыграет 29 ноября с одной из европейских команд. Пока еще не выявлен четвертый участник группы, но, по мнению аналитиков, именно четвертый участник будет являться одним из фаворитов группы B.

На кого рассчитывать англичанам?

Арсенал англичан сильнейший, в состав команды входят мировые звезды футбола. Каждый игрок сборной – это отдельная и интересная история, многие играют в величайших клубах Европы. Можем выделить одного из всего состава – Гарри Кейн. Он является капитаном команды и свой пост Кейн оправдывает. Он не только возглавляет свою сборную, но и является лидером по забитым мячам в отборочном турнире.

Пройдет ли сборная Англии в плей-офф, узнаем уже в ноябре, одно точно можно сказать – англичане нас еще порадуют красивым футболом и результативными матчами.

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