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Александр Свищев: с Лиги наций украинская сборная должна вернуться с победой

Актуально
25 ноября, 17:25
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Участие сборной Украины в турнире в Чехии подготовит ее к чемпионату Европы-2022 в Израиле. Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев уверен: команда к турнирам готова
/ Фото: Федерация водного поло Украины

Уже завтра сборная Украины по водному поло примет участие в международном турнире Лига наций (2021 EU Nations Men Water Polo Tournament), который пройдет в чешском городе Брно с 26 по 28 ноября.

На этот раз соревнования собрали 12 команд: Чехия, Словакия, Бельгия, Швейцария, Англия, Египет, Австрия, Уэльс, Литва, Великобритания U-19, Украина, ЮАР. Страны-участницы будут разделены на четыре группы по три команды, после чего соперники сыграют по круговой системе в рамках групп.

По словам главы Федерации водного поло Украины Александра Свищева, сборная Украины с 23 ноября находится в Брно, где проходит адаптацию и тренируется перед турниром. В состав команды вошли воспитанники сильнейших ватерпольных школ Львова, Одессы, Харькова и Мариуполя. Ознакомиться с поименным составом сборной можно здесь.

Глава федерации ватерполо Александр Свищев уверен, что украинская сборная подготовлена к "Лиге наций" на высоком уровне, что дает большую надежду на уверенную победу.

"Наша сборная поехала в Брно, чтобы выиграть турнир. Уверен, и игроки, и тренеры к этому готовы. Все понимают, что "Лига наций" – это основной этап подготовки к чемпионату Европы, который в феврале следующего года пройдет в Израиле. Поэтому нам нужна победа",сказал Александр Свищев.

/ Фото: Федерация водного поло Украины

После текущего раунда лучшие команды из каждой группы сформируют группу E, вторые места – группу F, а третьи – группу G. Команды в этих группах также сыграют между собой по круговой системе и определят окончательные позиции в турнирной таблице.

"Лига наций" в середине 1990-х была известна как Кубок Северного моря. Тогда ряд западноевропейских федераций (Ирландии, Бельгии, Швеции, Англии и Шотландии) устроили дружеский турнир по водному поло среди мужчин. В последующие годы некоторые команды выбыли, уступив место Дании, Швейцарии, Португалии и Чехии. Тогда турнир стал расцениваться как сильная подготовка для стран, принимавших участие в чемпионатах Европы "В". В 2016 году чемпионаты были упразднены и было принято решение ввести турниры по водному поло для стран "В". В группу вошли четыре страны: Чехия, Ирландия, Дания и Швейцария. Все началось с мужского турнира шести наций. Но впоследствии его переименовали в Кубок лиги наций и провели первый мужской турнир 8 наций в Ирландии. В 2015 году количество участников увеличили, добавив женщин и юниоров. В сентябре 2020 года в Праге впервые прошел турнир среди девушек-юниоров, в котором приняли участие 10 стран. Полгода спустя, впервые в истории Лиги наций, под патронатом LEN состоялся женский турнир в Праге.

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