5-й благотворительный покерный турнир Victory Cup: на кону – 100 тысяч

PokerMatch продолжает помогать Украине и украинцам.
За месяц наша компания провела уже четыре благотворительных турнира Victory Cup, в которых мы с помощью игроков собрали более 560 000 гривен.
Эти средства пошли на гуманитарные нужды, на закупку медицинского оборудования, на помощь жителям разрушенных городов и на другие важные направления.
По итогам четвертого турнира Victory Cup, победителем которого стал игрок trustmenot, наши покеристы собрали 74 400 гривен. К этой сумме еще 50 000 гривен добавила компания PokerMatch! Все средства были переданы на финансирование средств защиты для воинского подразделения в Харькове.
Друзья! Мы рады объявить о пятом турнире Victrory Cup и приглашаем всех любителей покера на PokerMatch присоединиться к добрым делам 17 апреля в 18:00!
Благотворительный турнир вновь пройдет при поддержке Международной и Всеукраинской федераций спортивного покера. Призовой фонд — 100 000 ТМ. Бай-ин в турнир составит 500 гривен (без рейка), а все собранные средства пойдут на гуманитарную помощь украинцам.
PokerMatch вновь добавит к собранной сумме 50 000 гривен!
Детали турнира
Название: Victory Cup.
Старт: 17 апреля в 18:00 по Киеву.
Игра: Безлимитный Холдем.
Бай-ин: 500 гривен (500 ТМ, 5,000 VP), 15 USD или 15 EUR, без рейка.
Призовой фонд — 100,000 ТМ.
Формат: мульти-энтри (максимум 8 входов).
Также вы сможете отобраться в основной турнир через сателлиты с бай-инами от 100 грн.
В призовую зону турнира попадут 50 игроков, а чемпион получит 24,000 ТМ.
Таблица распределения призовых:
|Место
|Призовые
|1
|24,000 ТМ
|2
|14,000 ТМ
|3
|10,000 ТМ
|4
|7,500 ТМ
|5
|6,000 ТМ
|6
|5,000 ТМ
|7
|4,000 ТМ
|8
|3,000 ТМ
|9-12
|2,000 ТМ
|13-20
|1,000 ТМ
|21-32
|500 ТМ
|33-50
|250 ТМ
Играйте, побеждайте и помогайте Украине, друзья! Удачи в Victory Cup на PokerMatch!