5-й благотворительный покерный турнир Victory Cup: на кону – 100 тысяч

PokerMatch уже перечислил на помощь украинцам более 560 000 гривен. Присоединяйтесь!

PokerMatch продолжает помогать Украине и украинцам.

За месяц наша компания провела уже четыре благотворительных турнира Victory Cup, в которых мы с помощью игроков собрали более 560 000 гривен.

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Эти средства пошли на гуманитарные нужды, на закупку медицинского оборудования, на помощь жителям разрушенных городов и на другие важные направления.

По итогам четвертого турнира Victory Cup, победителем которого стал игрок trustmenot, наши покеристы собрали 74 400 гривен. К этой сумме еще 50 000 гривен добавила компания PokerMatch! Все средства были переданы на финансирование средств защиты для воинского подразделения в Харькове.

Друзья! Мы рады объявить о пятом турнире Victrory Cup и приглашаем всех любителей покера на PokerMatch присоединиться к добрым делам 17 апреля в 18:00!

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Благотворительный турнир вновь пройдет при поддержке Международной и Всеукраинской федераций спортивного покера. Призовой фонд — 100 000 ТМ. Бай-ин в турнир составит 500 гривен (без рейка), а все собранные средства пойдут на гуманитарную помощь украинцам.

PokerMatch вновь добавит к собранной сумме 50 000 гривен!

Детали турнира

Название: Victory Cup.

Старт: 17 апреля в 18:00 по Киеву.

Игра: Безлимитный Холдем.

Бай-ин: 500 гривен (500 ТМ, 5,000 VP), 15 USD или 15 EUR, без рейка.

Призовой фонд — 100,000 ТМ.

Формат: мульти-энтри (максимум 8 входов).

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Также вы сможете отобраться в основной турнир через сателлиты с бай-инами от 100 грн.

В призовую зону турнира попадут 50 игроков, а чемпион получит 24,000 ТМ.

Таблица распределения призовых:

Место Призовые 1 24,000 ТМ 2 14,000 ТМ 3 10,000 ТМ 4 7,500 ТМ 5 6,000 ТМ 6 5,000 ТМ 7 4,000 ТМ 8 3,000 ТМ 9-12 2,000 ТМ 13-20 1,000 ТМ 21-32 500 ТМ 33-50 250 ТМ

Играйте, побеждайте и помогайте Украине, друзья! Удачи в Victory Cup на PokerMatch!