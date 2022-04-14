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5-й благотворительный покерный турнир Victory Cup: на кону – 100 тысяч

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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14 апреля, 09:10
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PokerMatch уже перечислил на помощь украинцам более 560 000 гривен. Присоединяйтесь!

PokerMatch продолжает помогать Украине и украинцам.

За месяц наша компания провела уже четыре благотворительных турнира Victory Cup, в которых мы с помощью игроков собрали более 560 000 гривен.

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Эти средства пошли на гуманитарные нужды, на закупку медицинского оборудования, на помощь жителям разрушенных городов и на другие важные направления.

По итогам четвертого турнира Victory Cup, победителем которого стал игрок trustmenot, наши покеристы собрали 74 400 гривен. К этой сумме еще 50 000 гривен добавила компания PokerMatch! Все средства были переданы на финансирование средств защиты для воинского подразделения в Харькове.

Друзья! Мы рады объявить о пятом турнире Victrory Cup и приглашаем всех любителей покера на PokerMatch присоединиться к добрым делам 17 апреля в 18:00!

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Благотворительный турнир вновь пройдет при поддержке Международной и Всеукраинской федераций спортивного покера. Призовой фонд — 100 000 ТМ. Бай-ин в турнир составит 500 гривен (без рейка), а все собранные средства пойдут на гуманитарную помощь украинцам.

PokerMatch вновь добавит к собранной сумме 50 000 гривен!

Детали турнира

Название: Victory Cup.
Старт: 17 апреля в 18:00 по Киеву.
Игра: Безлимитный Холдем.
Бай-ин: 500 гривен (500 ТМ, 5,000 VP), 15 USD или 15 EUR, без рейка.
Призовой фонд — 100,000 ТМ.
Формат: мульти-энтри (максимум 8 входов).

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Также вы сможете отобраться в основной турнир через сателлиты с бай-инами от 100 грн.

В призовую зону турнира попадут 50 игроков, а чемпион получит 24,000 ТМ.

Таблица распределения призовых:

МестоПризовые
124,000 ТМ
214,000 ТМ
310,000 ТМ
47,500 ТМ
56,000 ТМ
65,000 ТМ
74,000 ТМ
83,000 ТМ
9-122,000 ТМ
13-201,000 ТМ
21-32500 ТМ
33-50250 ТМ

Играйте, побеждайте и помогайте Украине, друзья! Удачи в Victory Cup на PokerMatch!

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