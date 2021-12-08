Как Opel Mokka разрушает стереотипы о передвижении на авто в городе (тест-драйв)

Мы протестировали кроссовер, ставший открытием среди моделей Opel. Его называют "заряженным" и прогрессивным. Проверим, действительно ли авто удивит на практике

Как Opel Mokka разрушает стереотипы о передвижении на авто в городе

Каковы особенности автомобиля Opel Mokka?

Кроссовер Mokka второго поколения называют идеальным автомобилем для передвижения в мегаполисе с его бешеным ритмом. Все благодаря габаритам, высокому клиренсу и функционалу. На рынке автомобиль появился в 2020 году. И произвел фурор: еще до старта производства новинку раскупили в Европе на год вперед.

Opel Mokka предстал перед публикой в новом экспрессивном виде и разрушил стереотип о привычной консервативности бренда. Дизайнерские решения сразу мотивируют протестировать кроссовер. Его вид намекает, что впечатление от езды будут непредсказуемы, как и появление футуристической модели. Потому что она не похожа на Opel Mokka, вышедший в 2012 году.

Кроссовер Mokka второго поколения называют идеальным автомобилем для передвижения в мегаполисе / Фото: Сегодня

Мы тестировали топовую версию GS Line белого цвета с черной крышей и капотом, под которым спрятался 1,2-литровый бензиновый двигатель в 130 лошадиных сил. В украинских прайс-листах есть еще более простая комплектация Elegance (с двумя вариантами мотора).

Пора знакомиться с кроссовером поближе!

Что с экстерьером?

"Меньше обыденности – больше Mokka" – таков слоган модели. И внешний вид новинки полностью ему соответствует. Дизайн Opel Mokka – это отличный пример того, как должны выглядеть современные автомобили. Он агрессивный и в то же время сдержанный, а деталей – минимум, чтобы не распылять внимание драйвера. Благодаря этому экстерьер минималистичен, но не скучен. Автомобиль отличается от других на улицах города.

Первое, что привлекает внимание, – это Opel Vizor: стилистический элемент объединяет в цельный ансамбль радиаторную решетку в виде сплошной глянцевой полосы с черным логотипом посередине и стильные фары. Выглядит футуристично!

Первое, что привлекает внимание, – это Opel Vizor / Фото: Сегодня

Дизайн Opel Vizor заставляет думать, что "электрическое будущее" автомобилей – за новыми моделями бренда. Вертикальные заборники внизу придают агрессивности экстерьеру.

Людям трудно перевести взгляд с цветных акцентов на капоте и крыше. Они выкрашены в черный цвет и обрамлены красными вставками. Ярко и в то же время лаконично, что придает спортивный характер автомобилю.

Передвижение в мегаполисе на кроссовере в экорежиме было комфортным / Фото: Сегодня

Дизайн багажника – это снова минимализм и акцент на обновленном логотипе Opel с лаконичным шрифтом названия кроссовера. Немцы – еще те эстеты! Задние фары также сделали в формате Less is morе, как и передние. Использовали минимум деталей, подчеркнув прямые тонкие линии и удачно сочетали цвета. Кстати, объем багажника – 350 литров, а если забрать кресла, то вместите еще больше.

Прогрессивный дизайн кроссовера мотивирует сразу бежать в шоурум, чтобы купить желаемую модель авто.

Чем поразил интерьер?

Интерьер – это сплошной Digital Detox. Креаторы забрали из салона лишние графические элементы, некоторые перенесли на мультимедийку, а наиболее важные функции оставили физическими в формате кнопок для удобства использования.

Приборная панель объединена в единый кластер с информационно-развлекательной системой, где нет "графического мусора" – только основной функционал. Такую концепцию назвали Pure Panel. Автомобиль внутри просторный, минималистичный и одновременно инновационный.

Приборная панель объединена в единый кластер с информационно-развлекательной системой / Фото: Сегодня

Словом, ручек над дверью вы в кроссовере не увидите. Селектор переключения передач вас удивит, потому что он спрятан под черным пластиком и напоминает джойстик. В дизайне тоже не обошлось без красных вставок, как в экстерьере.

Селектор переключения передач вас удивит / Фото: opel.ua

Система для развлечений поддерживает Apple Car Play, Android Auto и легко подключает смартфон через Bluetooth и имеет пару разъемов USB. И как же без динамиков – их установили шесть. Они обеспечивают высококачественный звук во время езды.

Какие технологические фишки мы оценили?

Mokka щедро "нафарширован" функциями для улучшенного комфорта и безопасности. Ибо цель креаторов – внедрить в обыденную жизнь драйверов передовые технологии. О некоторых из инсайтов мы расскажем.

Функция, которую вы не встретите у конкурентов Mokka по классу, – это матричные LED-фары. Система IntelliLux LED позволяет освещать дорогу, не ослепляя едущих навстречу водителей. Как именно? "Вырезая" их контуры из светового пучка. В то же время качество освещения остается на высоком уровне.

Mokka щедро "нафарширован" функциями для улучшенного комфорта и безопасности / Фото: Сегодня

Также тестировали видеокамеру с панорамным обзором на 180°, чтобы осмотреть территорию сзади и транспортные средства вокруг. Она облегчает процесс езды и помогает водителю держать в поле зрения все, что происходит сзади.

Автомобиль умеет распознавать усталость водителя, предупреждать о столкновениях и экстренно тормозить. И благодаря адаптивному круиз-контролю с функцией Stop&Go – регулировать скорость кроссовера и самостоятельно останавливать его при необходимости.

Ехать водителю в Opel Mokka не только интересно из-за инновационных "плюшек" авто, но и комфортно. Удивитесь, но руль подогревается. Передние удобные кресла с красными вставками имеют температурный режим для подогрева в холодное время года. Особенность кресел – в их сертификации от немецкой Ассоциации по лечению и профилактике проблем спины и позвоночника (Aktion Gesunder Rücken).

Ехать водителю в Opel Mokka не только интересно из-за инновационных "плюшек" авто, но и комфортно / Фото: Сегодня

Они еще и напоминают кресла-ковши, как в спорткарах. За рулем – подрулевые лепестки, которыми драйвер переключает передачи, когда пользуется режимом "Мануал". Такие кнопки вы увидите во многих спорткарах. И у Opel Mokka они есть!

И это далеко не все о "фишках" авто. В шоуруме модели вы найдете подробное описание функционала.

Какие впечатления от Opel Mokka после тест-драйва в мегаполисе и на трассе?

Мы тестировали Opel Mokka в центре Киева. Напомним, у нас модель с бензиновым 1,2-литровым двигателем PureTech объемом 1,2 л мощностью 130 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. И она хорошо отработала езду в разных режимах. Сначала мы попробовали экорежим, а спорт-режим оставили для тестирования на трассе.

Передвижение в мегаполисе на кроссовере в экорежиме было комфортным, несмотря на многочисленные ямы и неровности на дороге. Все благодаря мягкой подвеске и амортизаторам. Вы легко преодолеете большие расстояния, и от езды по экстремальным дорогам не будет болеть спина.

Автоматический круиз-контроль тоже оценили. Он адаптирует передвижение на полосах с учетом режима езды. Драйвер не теряет наслаждения, но находится в безопасности и не беспокоится из-за едущих впереди автомобилей.

Автоматическое торможение – это еще один must try для водителей кроссовера. Система автоматически отслеживает передвижение авто впереди и останавливает кроссовер, если скорость составляет до 30 км/ч. На скорости до 50 км/ч автомобиль снизит скорость и минимизирует риск столкновения.

/ Фото: Сегодня

Еще система определяет движения водителя за рулем. Если их нет, то автоматически включается сигнал, напоминающий водителю о важности соблюдать правила движения. А еще есть датчики контроля слепых зон, размещенные на зеркале, чтобы облегчить передвижение ночью.

Также на Opel Mokka вы не выедете случайно из полосы движения, потому что кроссовер оборудован функцией удержания в полосе.

Находясь в центре Киева, мы убедились, в чем же особенность габаритов авто (длина – 4 м 150 см, ширина – 1 м 790 см). Кроссовер может найти паркоместо даже там, где, казалось бы, пролезет только MINI Cooper. Проедется по узким улочкам также легко, без дискомфорта, потому что авто реагирует на каждое прикосновение водителя и едет уверенно благодаря габаритам. Не последнюю роль играет и клиренс – примерно 18 см для комфортного передвижения.

Спорт-режим тоже протестовали, но вне города. Автомобиль в этой манере езды "подгоняет в спину" даже на скорости 50 км/ч. Руль становится тверже, а езда – агрессивнее. К слову, разгоняется красавчик до 100 км примерно за 9,2 секунды.

Мы протестировали кроссовер на разных дорогах и в разных режимах. Достоин внимания его трехцилиндровый мотор с турбонаддувом (многократный обладатель титула "Лучший мотор года"). Он способствует уменьшению расхода топлива: в смешанном цикле это около 4,5-5,5 л на сотню. Имея полный бак, вы сможете проехать 450 км, если будете передвигаться в городе, и 600 км – на трассе.

Достоин ли Opel Mokka внимания?

Однозначно! И не только из-за его прогрессивного дизайна, который привлекает внимание каждого, но и из-за функционала. Благодаря своим габаритам Opel Mokka оправдал месседж об "идеальной машине для мегаполиса". Передвигаясь на ней, вы легко преодолеете неидеальную дорогу, найдете парковочное место и проедете по самым узким улочкам.

Горючего потратите минимум, а в дороге вам будет помогать искусственный интеллект, который застрахует от аварии и сделает езду комфортной. Что еще нужно для счастливого драйвера?

Нас удивил салон кроссовера, на первый взгляд напоминающий спорткар и создающий эффект присутствия в спортивном авто после активации специального режима. Моментами казалось, что мы едем вовсе не в маленьком кроссовере для города.

От Opel Mokka такого не ожидали! Кроссовер можно назвать прогрессивным автомобилем для людей с безумным ритмом жизни, и эта машина отлично адаптируется под их запросы. Но лучше любых слов – это тест-драйв новинки, на который вы можете записаться по ссылке. А еще заказать персональную консультацию менеджера, если у вас остались вопросы.