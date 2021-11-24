Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости Life

Wish list любимых киногероев: 7 идеальных бьюти-покупок на Черную пятницу 2021

Спецпроект
Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
24 ноября, 15:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как известно, Черная пятница – один из самых захватывающих праздников шоппинга. К счастью, именно в дни потрясающих скидок мы можем купить качественную косметику и парфюмерию по хорошей цене
Бьюти-средства зимнего сезона, которые стоит купить на Черную пятницу 2021
Бьюти-средства зимнего сезона, которые стоит купить на Черную пятницу 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

В интернете масса онлайн-магазинов, которые предлагают невероятные цены. Но стоит помнить, что, только покупая на проверенных площадках, вы получите оригинальный продукт. Ведь бросаясь сломя голову на все акции, можно потратить состояние на подделки.

Мы задались вопросом, что бы купили на Черную пятницу 2021 любимые киногерои. Составили список из семи лучших предложений по косметике и парфюмерии, чтобы вы не растерялись, выбрали лучшее для себя и не разорились.

Средства по уходу за кожей лица и тела

Молочко для тела Voile Essentiel от Arnaud Paris

65 лет тому назад французский дерматолог доктор Арно (Arnaud) запустил свой бренд средств по уходу за кожей. И сегодня мы имеем возможность использовать профессиональное средство – молочко с натуральным экстрактом ванили.

Молочко для тела Voile Essentiel от Arnaud Paris
Молочко для тела Voile Essentiel от Arnaud Paris / Фото: Коллаж: Сегодня

Бьюти-продукт смягчает, увлажняет кожу в течение дня, его легкая текстура мгновенно впитывается, а антиоксиданты в составе способствуют сохранению молодости кожи.

Идеальный вариант Золушки, не находите!

Питательная маска SOS Comfort от Clarins

Помните, как старалась привести себя в порядок Бриджит Джонс перед свиданием с идеальным мужчиной? Согласитесь, кто из нас так не делает.

Мы нашли самое эффективное средство, если необходимо собраться в экстренном порядке на важную встречу. Эта маска способна за 10 минут хорошо увлажнить кожу, убрать шелушение, раздражение и стянутость.

Питательная маска SOS Comfort от Clarins
Питательная маска SOS Comfort от Clarins / Фото: Коллаж: Сегодня

В ее состав входят исключительно натуральные ингредиенты, среди которых масло из мякоти манго и жирные кислоты из его косточек, которые подходят для любого типа кожи, даже для самой проблемной и сухой.

Что немаловажно, маска не забивает поры, не образует пленку на коже лица, а в конце дня у вас не будет жирного блеска. Ко всему, она отлично насыщает клетки эпидермиса питательными компонентами и повышает защитный барьер в холодную погоду.

Совет: маску можно использовать вместо увлажняющего крема.

Восстанавливающий крем для лица Mayu Healing от Secret Key

Натуральные компоненты, на основе которых создаются средства корейского бренда косметики Secret Key, безопасны для всех типов кожи. Уникальное активное вещество крема Mayu Healing – конский жир, который в результате очищения и ферментации приобрел свойства, аналогичные секрету сальных желез. За счет него крем легко впитывается, делая кожу лица упругой и эластичной.

Превосходное увлажнение даже для самой сухой кожи обеспечат гиалуроновая кислота и керамиды. Экстракты гинкго билоба, ангелики, пиона, зелёного чая и сахаромицетов регулируют уровень себума.

Восстанавливающий крем для лица Mayu Healing от Secret Key
Восстанавливающий крем для лица Mayu Healing от Secret Key / Фото: Коллаж: Сегодня

Добиться усиленного восстановления кожного покрова, как у супергероини комиксов Чудо-женщины, – не мечта, а реальность. Применять крем нужно утром и вечером, что обеспечит насыщение важнейшими макро- и микроэлементами и нормализует обменные процессы. Результат – мягкая и бархатистая кожа.

Декоративная косметика

Помада для губ Joli Rouge Lacquer от Clarins

Как повторить образ самой модной злодейки Disney – Круэллы Де Виль? Легко! Сделать smoky eyes, акцент на губы – и вы неотразимы.

Стойкая помада от Clarins имеет глянцевое покрытие жидкого лака, она не растечется в течение дня, а едва уловимый запах не будет отвлекать от важных дел.

Помада для губ Joli Rouge Lacquer от Clarins
Помада для губ Joli Rouge Lacquer от Clarins / Фото: Коллаж: Сегодня

Приятной особенностью продукта является формула, на 70% состоящая из растительных масел. Благодаря этому помада хорошо увлажняет губы, как бальзам, делая их гладкими и нежными.

Тени Ombre 4 Couleurs от Clarins

Брать уроки стиля у Кэрри Брэдшоу мы научились давно. Но не стоит забывать, что культовая героиня всегда использовала самые качественные и трендовые бьюти-находки.

Французский бренд косметики Clarins работает на рынке уже 67 лет. Компания выпускает уникальные средства для красоты, используя передовые технологии.

Наше внимание привлекли тени для век, которые можно использовать в качестве базы. Витамин Е, входящий в состав, защищает нежную кожу век. А бамбуковая пудра обеспечит устойчивое покрытие до 12 часов.

Тени Ombre 4 Couleurs от Clarins
Тени Ombre 4 Couleurs от Clarins / Фото: Коллаж: Сегодня

Приятный бонус – цветовая палитра. Четыре цвета помогут вам создать омбре-макияж глаз. Палетка представлена в шести оттеночных вариантах, на любой вкус и цвет.

Парфюмы для Нее и для Него

Аромат Les Belles De Nina Nina Extra Rouge от Nina Ricci

Пока миллионы поклонников ожидают премьеры второго сезона "Эмили в Париже", мы представляем, каким же ароматом пользуется героиня модного сериала. Несомненно, это классика мировой парфюмерии – французский бренд Nina Ricci.

Аромат Les Belles De Nina Nina Extra Rouge от Nina Ricci
Аромат Les Belles De Nina Nina Extra Rouge от Nina Ricci / Фото: Коллаж: Сегодня

Насыщенная роскошная композиция парфюма, новой интерпретации культового "яблока", имеет цветочно-фруктовый аромат. Он открывается нотами грейпфрута, сладкой малины и черной смородины. Ноты сердца покорят даже гурманов. Центральный аккорд представлен сочетанием розы и терпкого чая. Завершается аромат сладким шлейфом ванили и пралине.

Алый флакон станет настоящим украшением туалетного столика либо приятным подарком для близких.

Аромат The Icon от Antonio Banderas

Крутой запах! Нежный и теплый, но в то же время тяжёлый и строгий.

Так описывают этот мужской аромат его поклонники. А как еще можно описать парфюм, созданный Антонио Бандерасом? Сексуальный, элегантный, смелый и притягательный, который воплощает в себе успех...

Композиция парфюма встречает смелым сочетанием грейпфрута и черного перца. Ноты сердца – это взаимосвязь цветочно-травяной лаванды и камфорного шалфея. А раскроется аромат великолепным шлейфом из дымного сандала и дубового мха.

Стильный флакон парфюма прямоугольной формы с сине-черным градиентом напомнит о летних сумерках.

Аромат The Icon от Antonio Banderas
Аромат The Icon от Antonio Banderas / Фото: Коллаж: Сегодня

Охотясь за скидками на любимые бьюти-средства, старайтесь не гнаться за дешевыми ценовыми предложениями неизвестных онлайн-магазинов. Помните, на официальных сайтах и у надежных продавцов можно найти огромнейший выбор товаров и все они будут с гарантией качества и подлинности.

На brocard.ua акционных предложений всегда предостаточно, и это касается не только периода сезонных сейлов. Согласитесь, выбором из десятков тысяч продуктов может похвалиться не каждая площадка, а сертификатами соответствия и подавно.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Участник Майдана спустя 8 лет: "Мне прошипели через зубы, что доберутся и будут судить за госпереворот" Игорь Серов · Ведущий обозреватель Сегодня
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
София Зиновьева В Украине приватизировали 30 спиртзаводов: куда пошли деньги с продаж София Зиновьева · Редактор раздела "Деньги"
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 ноября 1991. В селе Новый Кропивник во Львовской области установлен каменный крест в связи с ликвидацией колхоза...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

104 044

заболело за неделю в Украине

-22%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.86

Российский рубль (₽)

0.3578

Евро (€)

30.24

Вакцинация
По состоянию на 23 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 225 182
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 000 632
Всего введенных доз 23 225 814
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

56200.92

Cardano (ADA)

1.62

Bitcoin Cash (BCH)

582.58

Ethereum Classic (ETC)

47.72

Litecoin (LTC)

209.13

Theta (THETA)

6.71

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,31
19,30
32,99
32,88
31,38
19,57
34,49
31,79
30,09
18,93
35,99
33,18
31,54
19,68
35,99
33,18
31,54
18,97
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,87

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять