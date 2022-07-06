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Выжил в "Амсторе": житель Кременчуга поделился историей с музеем "Голоса Мирных"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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6 июля, 11:48
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Мужчина, который выжил в кременчугском ТЦ после ракетного удара, рассказал о пережитом музею "Голоса Мирных"
Николай Михайлец рассказал о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге
Николай Михайлец рассказал о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге / Фото: Коллаж: Сегодня

Николай и Людмила Михайлец вместе уже 26 лет. За это время научились понимать один другого без слов. 27 июня 2022 они едва не потеряли друг друга, оказавшись в эпицентре попадания ракеты в торговом центре "Амстор" в Кременчуге.

Это был обычный понедельник. Николай с женой решили заехать в "Амстор", потому что сломался блендер. Зашли в Comfy, начали рассматривать, выбирать... Вдруг раздался ужасно громкий взрыв, и Николай потерял сознание.

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"Я очнулся оттого, что на меня бежит вода. На мне лежала гора мусора и металла. Я выбрался. Мысль была только одна: спасать жену", — вспоминает Николай.

Людмилу отбросило от мужа и придавило тяжелым обломком металла, который Николай долго не мог поднять. Но в конце концов справился. Вокруг них всюду что-то горело. Стены и крыши в здании торгового центра уже не было.

"Трупы лежали. Некоторые люди кричали. Некоторые просто шли, не понимая, куда они идут", – рассказывает Николай о том, что увидел вокруг.

Супруги начали искать выход сквозь пламя и горы металла. Идти было тяжело из-за травм, боли, кровь заливала лицо, к тому же Николай шел босиком. Они смогли выйти и, хотя и не с первой попытки, вызвать "скорую".

В больнице выяснилось, что Людмила пострадала сильнее, чем казалось: сотрясение мозга, разорванная губа, поломанные ребра, открытые переломы руки. Впереди – длительное лечение. Николая тоже сильно ранило, но о себе он не волнуется. Говорит: "Я ведь мужчина. Я крепкий".

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Теперь они мечтают поехать к сыну, который живет в Польше, чтобы быть вместе всей семьей. И, конечно, мечтают о мире.

Слушайте и смотрите историю супругов по ссылке.

Свою историю Николай доверил музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.

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Расскажите свою историю! Сделать это можно так:

  • напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей и родных присоединиться;
  • посетите портал музея и нажмите "Рассказать историю";
  • позвоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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