Собственная торговая марка в супермаркетах Киева: где лучший выбор и выгодные цены на продукты (исследование)

Узнайте, где предлагают минимальные цены, а где манипулируют лейблом "собственная торговая марка"

Собственная торговая марка в супермаркетах Киева / Фото: Инфографика Life Сегодня

Life Сегодня обошел пять самых популярных супермаркетов столицы: "АТБ", Novus, "Ашан", METRO и "Сильпо". И расскажет, где предлагают самые бюджетные цены на 21 популярный продукт собственной торговой марки (СТМ).

Узнайте, какой из супермаркетов стал фаворитом и удивил нас ассортиментом. И почему приятная цена на продукты СТМ – это не признак низкого качества.

Спойлер: раньше вы переплачивали за качественные продукты, но после прочтения статьи начнете экономить.

Почему собственная торговая марка – must try?

Приобретение продуктов СТМ, изготовленных торговой сетью, – возможность сэкономить и купить качественный товар. По данным Deloitte, 60% бюджета украинцы тратят на продукты питания. Часто ведутся на бренды и их тренды, придуманные крупными корпорациями.

Покупая такой товар, люди отдают деньги за маркетинг, а не за продукт. Не догадываясь, что заплатили лишнее, скажем, не за состав экошоколода, а рекламу продукта.

Купил – подтвердил, что реклама сработала. Ведь стал дегустатором шоколада, который вторую неделю рекламируют на ТВ. По данным Deloitte, 64% украинцев подвергаются влиянию бренда при наполнении корзины в магазине.

Продукты СТМ не нуждаются в рекламе. Его главные PR-специалисты и маркетологи – это покупатели, которые употребляют товар и делятся отзывами с друзьями. Слышали о "народном телеграфе"? Он и является "двигателем" продвижения СТМ.

Все деньги мира на рекламу своих продуктов СТМ торговые сети не тратят. Основная цель – сделать продукт, который полюбит народ после первой дегустации. И, конечно, сохранить его приемлемую цену и качество.

Почему продукты СТМ дешевле, по сравнению с товарами известных брендов?

СТМ-продукция в Украине появилась в начале 2000-х годов, но популярной стала во время кризиса в 2008-м и на старте пандемии. Кстати, о ковиде: люди хотели бюджетно питаться и экономить, но в то же время не отказывать себе во вкусной еде. "Инсайтом" стали СТМ -продукты. И продажи выросли на 16%.

Из-за приятной цены распространился миф, что линейки СТМ -товаров некачественны. Мол, "скупой платит дважды". Но не в этом случае. Минимальный прайс СТМ-продукции обусловлен отсутствием затрат на массовую рекламу. И средства направлены на выбор качественного сырья, а не на маркетинговые операции.

Nielsen Украина исследовала, что более 50% украинцев готовы питаться только продуктами СТМ. 16% опрошенных не изменят своего мнения, даже если будут больше зарабатывать.

Разве это не аргумент, что СТМ-продукты стоит попробовать? Главное – выбрать супермаркет с большим ассортиментом товаров и приятными ценами. Ведь наполнение продуктовой корзины в торговом зале должно доставлять удовольствие.

Начнем с выбора рыбы

Кто откажется от свежего слайса копченой форели на завтрак? Да еще когда такой приемлемый ценник.

Самую бюджетную форель среди пяти супермаркетов предлагают в "Ашане" – ₴85 (120 г). Приятный прайс также в Novus – ₴99,99 (90 г) и "АТБ", где за ₴120,90 купите 180 г продукта. В "Сильпо" ценник самый высокий, ведь там за 100 г заплатите ₴116.

Форель в "Сильпо" – ₴116 / Фото: Сегодня Форель в Novus – ₴99,99 / Фото: Сегодня Форель в "Ашане" – ₴85 / Фото: Сегодня Форель в "АТБ" – ₴120,90 / Фото: Сегодня 1 /4

В METRO аналогичного продукта мы не нашли. За ним придется ехать в другой магазин, если хочется приобрести именно СТМ. Как и за копченой горбушей – ее тоже нет.

Самая приемлемая цена на горбушу в "Ашане" – ₴32,90 (100 г), а также в Novus – ₴44,99 (90 г). В "Сильпо" прайс почти вдвое больше, чем у Novus, однако как и количество продукта – ₴104 (180 г). В АТБ такой позиции от СТМ не найдете.

Горбуша в Novus – ₴44,99 Горбуша в "Сильпо" – ₴104 Горбуша в "Ашане" – ₴32,90 1 /3

Экономные покупатели берут не копченую горбушу или форель, а замороженный хек. Идеально на ужин пожарить и с гарниром подать. Но нашли эту рыбу от СТМ только в Novus. Ее цена – ₴99,99 (за 900 г).

Хек в Novus – ₴99,99

Те, кому надоела рыба, ищут полезные аналоги. Например, печень трески. Дешевле купите ее в Novus – ₴39,99 (121 г). В METRO предлагают за ₴46,90, но и вес продукта меньше (115 г). В "АТБ" – ₴49,20 (а вес аналогичен, как в Novus, – 121 г).

В "Сильпо" снова предлагают самый дорогой СТМ-продукт – ₴51,99 (121 г), что на ₴12 больше, чем у Novus. В "Ашане" такой позиции в ассортименте СТМ нет.

Печень трески в Novus – ₴39,99 Печень трески в METRO – ₴46,9 Печень трески в "АТБ" – ₴49,20 Печень трески в "Сильпо" – ₴51,99 1 /4

Ну и консервированный тунец – данный продукт очень часто попадает в холодильник украинцев. "Ашан" снова разочаровывает, ведь тунца в супермаркете от СТМ нет, как и печени трески и замороженного хека.

По самой низкой цене эту консерву найдете в Novus – ₴39,99 (185 г). Средняя цена в METRO – ₴44,90 (160 г) и "АТБ" – ₴46,90 (185 г).

Тунец в "Сильпо" – ₴109 Тунец в Novus – ₴39,99 Тунец в "АТБ" – ₴46,90 Тунец в METRO – ₴44,90 1 /4

Самый дорогой тунец СТМ вам продадут в "Сильпо" – ₴109 (240 г). Да, это самый большой вес среди всех предлагаемых, но за 120 граммов вы бы заплатили ₴54,5. А это дороже самого дешевого предложения в Novus и средней цены в METRO и "АТБ".

Сохраняйте таблицу с ценами на продукты СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Без овощей в продуктовой корзине – никак

В период поздней осени или зимы аналог свежего урожая – консервы. Люди желают обойти химически обработанные овощи, которые продают вне сезона, поэтому выбирают консервированные продукты.

Кое-кто с ноября начинает подготовку к Новому году, и в их корзине лежит кукуруза, а еще горошек. Есть и покупатели, которые на выходные делают оливье, поэтому такие продукты всегда в спросе.

Кукурузу по самому приятному прайсу купите в Novus – ₴18,99, по среднему в "АТБ" – ₴23, METRO – ₴21,9 и "Ашане" – ₴24. В "Сильпо" снова самый дорогой продукт, ведь цена там – ₴34,19. Шок!

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Хмм. Кукуруза СТМ в Сильпо стоит больше, чем разрекламированный аналогичный продукт бренда "Верес" по цене ₴27,19. Словом, этакая манипуляция лейблом "ВТМ" от супермаркета, ибо прайс подобен брендовым продуктам.

/ Фото: скриншот

Но вернемся к консервам. Зеленый горошек по самой приятной цене купите в Novus – ₴18,99. Средняя стоимость в "Ашане" – ₴25 и "АТБ" – ₴25,4. Самая высокая цена в "Сильпо" – ₴33,49 и METRO – ₴34,90.

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Ну и как без маринованных томатов! В "АТБ" такого продукта СТМ нет. По самой низкой цене приобретете его в METRO – ₴29,90 (720 мл) и "Ашане" – ₴37,62 (720 г). Средний ценник в Novus – ₴41,99 (850 г). Самый высокий в "Сильпо" – ₴50,99 (1000 г).

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Сохраняйте таблицу с ценами на продукты СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Особые товары для приготовления блюд – еще один must try. Например, морепродукты

У многих морепродукты ассоциируются только с праздником, ведь едят их разве что в день рождения или в другой особый день. Потому что стоимость пугает. Но с продуктами СТМ их можно есть хоть каждую неделю! Ведь цена не кусается.

Как насчет микса – коктейля из морепродуктов? Самый приятный прайс предлагают в "Ашане" – ₴179 (400 г) и Novus – ₴179 (500 г). Самый высокий снова в "Сильпо" – ₴184 (500 г). В АТБ и METRO продукта от СТМ нет в продаже.

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И куда без креветок к пасте. Самая низкая цена в "АТБ" – ₴149,30 (400 г) и "Ашане" – ₴169,90 (350 г). Средняя в Novus – ₴259 (500 г). Самая высокая цена в "Сильпо" – ₴209 (250 г), ведь за 500 г придется отдать ₴418. В ассортименте METRO их не найдете.

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Те, кому надоели креветки, покупают мидии. Самые дешевые они в "АТБ" – ₴49,30 (300 г) и Novus – ₴139 (500 г). Наивысшая цена в "Ашане" – ₴89,90 (350 г) и "Сильпо" – ₴73,49 (250 г).

У METRO такого СТМ-продукта снова нет, как и морского коктейля и креветок.

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Сохраняйте таблицу с ценами на продукты СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Дальше – специи

Во время приготовления рыбы, блюда с морепродуктами и салатов без специй не обойтись. Согласны? Соль дома 100% у всех есть, а вот о черном молотом перце и смеси разных его видов необходимо позаботиться. Ведь они чаще всего заканчиваются.

Если хотите закупить сразу на год вперед, то идите в METRO. Здесь черный молотый перец и смесь из разных видов от СТМ предлагают в больших упаковках. Цена черного перца весом 250 г – ₴74,9, а смеси разных перцев весом 140 г – ₴84,9.

Цены в других супермаркетах на черный молотый перец:

"Ашан" – ₴9,20 (вес – 20 г).

Novus – ₴9,99 (вес – 15 г).

"АТБ" – ₴10,60 (вес – 30 г).

"Сильпо" – ₴16,79 (вес – 20 г).

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Прайс в супермаркетах на смесь разных перцев:

Novus – ₴9,99 (вес – 20 г).

"АТБ" – ₴11,50 (вес – 30 г).

"Ашан" – ₴11,90 (вес – 30 г).

Смесь перцев от СТМ в Сильпо не продают.

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Сохраняйте таблицу с ценами на продукты СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Как насчет ТОП-6 товаров, которые ежемесячно есть в вашей корзине?

Есть люди, которые ради масла готовы на все. Уверены, среди читателей сайта "Сегодня" его любители присутствуют и читают эту статью.

Самое бюджетное масло от СТМ найдете в "Ашане" – ₴36,90. Вес у него стандартный – 200 г, как и в других супермаркетах. Средний прайс в Novus – ₴41,89 и "АТБ" – ₴43,90. Выше среднего в METRO – ₴45,40 и "Сильпо" – ₴45,69.

"Сильпо" снова имеет почетное звание "самого дорогого", хотя там масло дороже того, что предлагает METRO, всего на 65 копеек.

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Обязательный товар в продуктовой корзине – яйца. По самой приятной цене приобретете лоток в "Ашане" – ₴34,50 и "АТБ" – ₴35,30. Средняя цена в "Сильпо" – ₴36,79 и METRO – ₴36,20.

Среди пяти магазинов в Novus яйца самые дорогие, но разница минимальная (менее 2 гривен): ₴37,49 за десяток.

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Но учитывая исследования предыдущих товаров, отметим Novus – это единственный супермаркет, где мы нашли ВСЕ желаемые позиции. Большинство из них стоили меньше всего, особенно если сравнивать с "Сильпо".

Следующий товар – масло подсолнечное (объем – 1 л). Бюджетное найдете в METRO – ₴43,90 и "АТБ" – ₴49,90. Средний прайс в "Сильпо" ₴57,99 и Novus – ₴59,49, а самый высокий в "Ашане" – ₴63.

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"Хлеб – всему голова" – продолжают говорить те, кто еще не настроился на режим здорового лайфстайла и похудения. Знатоки покупают лаваш, который имеет меньше калорий и вдохновляет на поиски новых рецептур.

За самым бюджетным лавашем идите в METRO, где он стоит ₴8,50. Средний прайс в Novus – ₴11,99. "Сильпо", как и в предыдущие разы, шокирует ценой на товар СТМ, потому что здесь лаваш стоит ₴17,59.

В "Ашане" и "АТБ" лаваш СТМ вы не найдете.

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Овсянка (весом 500 г) тоже вошла в наше исследование. Самую бюджетную предлагают в Novus – ₴15,49. Средняя цена в "Ашане" – ₴17,20 , "АТБ" – ₴17,20 и METRO – ₴24,90.

В "Сильпо" по классике стоимость самая большая – ₴52.49. Но сумма указана за продукт весом 800 г. По расценкам супермаркета 500 г аналогичной овсянки стоил бы около ₴33. Сумма превышает среднюю в METRO, "АТБ" и "Ашане".

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Напоследок в списке ТОП-6 – чай, чтобы успокоить нервы после увиденных ценников на СТМ в "Сильпо". В "Ашане" и METRO чая СТМ мы не нашли. Самый приятный прайс предлагают в "АТБ" – ₴25,90, средний в Novus – ₴29,99, а самый высокий в "Сильпо" – ₴36,79.

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Сохраняйте таблицу с ценами на ТОП-6 товаров СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

И напоследок товары для гигиены

Мы узнали цены СТМ на полотенца бумажные, которые есть у каждой хозяйки на кухне, и влажные салфетки, без которых не обойтись в период пандемии. Ведь руки должны быть всегда чистыми, а средства гигиены – в свободном доступе дома или в сумке.

Салфетки влажные самые дешевые приобретете в "АТБ" – ₴4,90 и "Ашане" – ₴6,50. Средний прайс в Novus – ₴7,29. В "Сильпо", конечно, самый высокий – ₴8,34. В супермаркете METRO салфеток влажных СТМ на прилавке не было.

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Кухонные полотенца по самому бюджетному прайсу купите в Novus – ₴37,99 и "Ашане" – ₴38. Средняя цена в METRO – ₴39,90. Самая высокая – в "АТБ", ₴43,90, и опять же в "Сильпо" – ₴46,89.

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Сохраняйте таблицу с ценами на ТОП-6 товаров СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

В каком из 5 супермаркетов выгоднее всего покупать продукты СТМ?

Самый большой ассортимент товаров СТМ предлагают в Novus. Из 21 товара в списке желаемых мы обнаружили на полках все продукты. На 11 товаров цена там была самая низкая.

Novus удивил, а "Сильпо" шокировал. Ведь ценники на продукты СТМ в этом супермаркете похожи на прайсы раскрученных брендовых продуктов.

"Премия" здесь дорого стоит, хотя идея СТМ в том и состоит, чтобы производить качественные товары за минимальную цену. Из 21 указанного продукта ни один в супермаркете не был найден по самой приятной цене. Если бы мы присваивали звание "Самые дорогие продукты СТМ", то его бы получила сеть "Сильпо".

В АТБ и METRO цены средние. В супермаркете "АТБ" предлагают три позиции СТМ по самому бюджетному прайсу, в METRO – две. Но ассортимент в супермаркетах более скромный, чем в Novus. Например, в "АТБ" не купите горбушу, как и в METRO. Еще в последнем нет форели от СТМ.

В "Ашане" мы нашли шесть самых бюджетных товаров СТМ из желаемого перечня. Но любители рыбы в этом супермаркете не оценят ассортимент СТМ, ведь там нет замороженного хека, тунца в подсолнечном масле, а еще трески.

Если учитывать нынешнюю занятость людей, которые хотят сэкономить не только время, но и средства, за продукцией СТМ им следует ехать в Novus. Там предлагают самый большой ассортимент товаров СТМ, большинство которых по самому приятному прайсу.

Например, за яйца и бумажные полотенца вы переплатите, зато сэкономите на рыбе хек и морепродуктах. И сэкономите время, потому что приобретете все необходимое в одном магазине, а выбор здесь поразит каждого.

Шопинг у Novus удивит всех: вы научитесь экономить и в то же время не откажите себе в заморских деликатесах, попробуете бюджетную продукцию СТМ, которая подарит новый гастрономический опыт.