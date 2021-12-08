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Собственная торговая марка в супермаркетах Киева: где лучший выбор и выгодные цены на продукты (исследование)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
8 декабря, 10:03
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Узнайте, где предлагают минимальные цены, а где манипулируют лейблом "собственная торговая марка"
Собственная торговая марка в супермаркетах Киева
Собственная торговая марка в супермаркетах Киева / Фото: Инфографика Life Сегодня

Life Сегодня обошел пять самых популярных супермаркетов столицы: "АТБ", Novus, "Ашан", METRO и "Сильпо". И расскажет, где предлагают самые бюджетные цены на 21 популярный продукт собственной торговой марки (СТМ).

Узнайте, какой из супермаркетов стал фаворитом и удивил нас ассортиментом. И почему приятная цена на продукты СТМ – это не признак низкого качества.

Спойлер: раньше вы переплачивали за качественные продукты, но после прочтения статьи начнете экономить.

Почему собственная торговая марка – must try?

Приобретение продуктов СТМ, изготовленных торговой сетью, возможность сэкономить и купить качественный товар. По данным Deloitte, 60% бюджета украинцы тратят на продукты питания. Часто ведутся на бренды и их тренды, придуманные крупными корпорациями.

Покупая такой товар, люди отдают деньги за маркетинг, а не за продукт. Не догадываясь, что заплатили лишнее, скажем, не за состав экошоколода, а рекламу продукта.

Купил подтвердил, что реклама сработала. Ведь стал дегустатором шоколада, который вторую неделю рекламируют на ТВ. По данным Deloitte, 64% украинцев подвергаются влиянию бренда при наполнении корзины в магазине.

Продукты СТМ не нуждаются в рекламе. Его главные PR-специалисты и маркетологи – это покупатели, которые употребляют товар и делятся отзывами с друзьями. Слышали о "народном телеграфе"? Он и является "двигателем" продвижения СТМ.

Все деньги мира на рекламу своих продуктов СТМ торговые сети не тратят. Основная цель сделать продукт, который полюбит народ после первой дегустации. И, конечно, сохранить его приемлемую цену и качество.

Почему продукты СТМ дешевле, по сравнению с товарами известных брендов?

СТМ-продукция в Украине появилась в начале 2000-х годов, но популярной стала во время кризиса в 2008-м и на старте пандемии. Кстати, о ковиде: люди хотели бюджетно питаться и экономить, но в то же время не отказывать себе во вкусной еде. "Инсайтом" стали СТМ -продукты. И продажи выросли на 16%.

Из-за приятной цены распространился миф, что линейки СТМ -товаров некачественны. Мол, "скупой платит дважды". Но не в этом случае. Минимальный прайс СТМ-продукции обусловлен отсутствием затрат на массовую рекламу. И средства направлены на выбор качественного сырья, а не на маркетинговые операции.

Nielsen Украина исследовала, что более 50% украинцев готовы питаться только продуктами СТМ. 16% опрошенных не изменят своего мнения, даже если будут больше зарабатывать.

Разве это не аргумент, что СТМ-продукты стоит попробовать? Главное выбрать супермаркет с большим ассортиментом товаров и приятными ценами. Ведь наполнение продуктовой корзины в торговом зале должно доставлять удовольствие.

Начнем с выбора рыбы

Кто откажется от свежего слайса копченой форели на завтрак? Да еще когда такой приемлемый ценник.

Самую бюджетную форель среди пяти супермаркетов предлагают в "Ашане" ₴85 (120 г). Приятный прайс также в Novus ₴99,99 (90 г) и "АТБ", где за ₴120,90 купите 180 г продукта. В "Сильпо" ценник самый высокий, ведь там за 100 г заплатите ₴116.

Форель в "Сильпо" – ₴116 | Фото: Сегодня
Форель в "Сильпо" – ₴116 / Фото: Сегодня
Форель в Novus – ₴99,99 | Фото: Сегодня
Форель в Novus – ₴99,99 / Фото: Сегодня
Форель в "Ашане" – ₴85 | Фото: Сегодня
Форель в "Ашане" – ₴85 / Фото: Сегодня
Форель в
Форель в "АТБ" – ₴120,90 / Фото: Сегодня
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В METRO аналогичного продукта мы не нашли. За ним придется ехать в другой магазин, если хочется приобрести именно СТМ. Как и за копченой горбушей – ее тоже нет.

Самая приемлемая цена на горбушу в "Ашане" ₴32,90 (100 г), а также в Novus ₴44,99 (90 г). В "Сильпо" прайс почти вдвое больше, чем у Novus, однако как и количество продукта – ₴104 (180 г). В АТБ такой позиции от СТМ не найдете.

Горбуша в Novus – ₴44,99
Горбуша в Novus – ₴44,99
Горбуша в "Сильпо" – ₴104
Горбуша в "Сильпо" – ₴104
Горбуша в "Ашане" – ₴32,90
Горбуша в "Ашане" – ₴32,90
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Экономные покупатели берут не копченую горбушу или форель, а замороженный хек. Идеально на ужин пожарить и с гарниром подать. Но нашли эту рыбу от СТМ только в Novus. Ее цена – ₴99,99 (за 900 г).

Хек в Novus – ₴99,99
Хек в Novus – ₴99,99

Те, кому надоела рыба, ищут полезные аналоги. Например, печень трески. Дешевле купите ее в Novus ₴39,99 (121 г). В METRO предлагают за ₴46,90, но и вес продукта меньше (115 г). В "АТБ" ₴49,20 (а вес аналогичен, как в Novus, – 121 г).

В "Сильпо" снова предлагают самый дорогой СТМ-продукт – ₴51,99 (121 г), что на ₴12 больше, чем у Novus. В "Ашане" такой позиции в ассортименте СТМ нет.

Печень трески в Novus – ₴39,99
Печень трески в Novus – ₴39,99
Печень трески в METRO – ₴46,9
Печень трески в METRO – ₴46,9
Печень трески в "АТБ" – ₴49,20
Печень трески в "АТБ" – ₴49,20
Печень трески в "Сильпо" – ₴51,99
Печень трески в "Сильпо" – ₴51,99
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Ну и консервированный тунец – данный продукт очень часто попадает в холодильник украинцев. "Ашан" снова разочаровывает, ведь тунца в супермаркете от СТМ нет, как и печени трески и замороженного хека.

По самой низкой цене эту консерву найдете в Novus ₴39,99 (185 г). Средняя цена в METRO ₴44,90 (160 г) и "АТБ" ₴46,90 (185 г).

Тунец в "Сильпо" – ₴109
Тунец в "Сильпо" – ₴109
Тунец в Novus – ₴39,99
Тунец в Novus – ₴39,99
Тунец в "АТБ" – ₴46,90
Тунец в "АТБ" – ₴46,90
Тунец в METRO – ₴44,90
Тунец в METRO – ₴44,90
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Самый дорогой тунец СТМ вам продадут в "Сильпо" ₴109 (240 г). Да, это самый большой вес среди всех предлагаемых, но за 120 граммов вы бы заплатили ₴54,5. А это дороже самого дешевого предложения в Novus и средней цены в METRO и "АТБ".

Сохраняйте таблицу с ценами на продукты СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Без овощей в продуктовой корзине – никак

В период поздней осени или зимы аналог свежего урожая – консервы. Люди желают обойти химически обработанные овощи, которые продают вне сезона, поэтому выбирают консервированные продукты.

Кое-кто с ноября начинает подготовку к Новому году, и в их корзине лежит кукуруза, а еще горошек. Есть и покупатели, которые на выходные делают оливье, поэтому такие продукты всегда в спросе.

Кукурузу по самому приятному прайсу купите в Novus ₴18,99, по среднему в "АТБ" ₴23, METRO ₴21,9 и "Ашане" ₴24. В "Сильпо" снова самый дорогой продукт, ведь цена там – ₴34,19. Шок!

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Хмм. Кукуруза СТМ в Сильпо стоит больше, чем разрекламированный аналогичный продукт бренда "Верес" по цене ₴27,19. Словом, этакая манипуляция лейблом "ВТМ" от супермаркета, ибо прайс подобен брендовым продуктам.

/ Фото: скриншот

Но вернемся к консервам. Зеленый горошек по самой приятной цене купите в Novus ₴18,99. Средняя стоимость в "Ашане" ₴25 и "АТБ" ₴25,4. Самая высокая цена в "Сильпо" ₴33,49 и METRO ₴34,90.

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Ну и как без маринованных томатов! В "АТБ" такого продукта СТМ нет. По самой низкой цене приобретете его в METRO ₴29,90 (720 мл) и "Ашане" ₴37,62 (720 г). Средний ценник в Novus ₴41,99 (850 г). Самый высокий в "Сильпо" ₴50,99 (1000 г).

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Сохраняйте таблицу с ценами на продукты СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Особые товары для приготовления блюд – еще один must try. Например, морепродукты

У многих морепродукты ассоциируются только с праздником, ведь едят их разве что в день рождения или в другой особый день. Потому что стоимость пугает. Но с продуктами СТМ их можно есть хоть каждую неделю! Ведь цена не кусается.

Как насчет микса коктейля из морепродуктов? Самый приятный прайс предлагают в "Ашане" – ₴179 (400 г) и Novus – ₴179 (500 г). Самый высокий снова в "Сильпо" – ₴184 (500 г). В АТБ и METRO продукта от СТМ нет в продаже.

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И куда без креветок к пасте. Самая низкая цена в "АТБ" ₴149,30 (400 г) и "Ашане" ₴169,90 (350 г). Средняя в Novus ₴259 (500 г). Самая высокая цена в "Сильпо" ₴209 (250 г), ведь за 500 г придется отдать ₴418. В ассортименте METRO их не найдете.

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Те, кому надоели креветки, покупают мидии. Самые дешевые они в "АТБ" ₴49,30 (300 г) и Novus ₴139 (500 г). Наивысшая цена в "Ашане" ₴89,90 (350 г) и "Сильпо" ₴73,49 (250 г).

У METRO такого СТМ-продукта снова нет, как и морского коктейля и креветок.

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Сохраняйте таблицу с ценами на продукты СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Дальше – специи

Во время приготовления рыбы, блюда с морепродуктами и салатов без специй не обойтись. Согласны? Соль дома 100% у всех есть, а вот о черном молотом перце и смеси разных его видов необходимо позаботиться. Ведь они чаще всего заканчиваются.

Если хотите закупить сразу на год вперед, то идите в METRO. Здесь черный молотый перец и смесь из разных видов от СТМ предлагают в больших упаковках. Цена черного перца весом 250 г – ₴74,9, а смеси разных перцев весом 140 г – ₴84,9.

Цены в других супермаркетах на черный молотый перец:

"Ашан" ₴9,20 (вес – 20 г).

Novus ₴9,99 (вес – 15 г).

"АТБ" ₴10,60 (вес – 30 г).

"Сильпо" ₴16,79 (вес – 20 г).

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Прайс в супермаркетах на смесь разных перцев:

Novus ₴9,99 (вес – 20 г).

"АТБ" ₴11,50 (вес – 30 г).

"Ашан" ₴11,90 (вес – 30 г).

Смесь перцев от СТМ в Сильпо не продают.

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Сохраняйте таблицу с ценами на продукты СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Как насчет ТОП-6 товаров, которые ежемесячно есть в вашей корзине?

Есть люди, которые ради масла готовы на все. Уверены, среди читателей сайта "Сегодня" его любители присутствуют и читают эту статью.

Самое бюджетное масло от СТМ найдете в "Ашане" ₴36,90. Вес у него стандартный – 200 г, как и в других супермаркетах. Средний прайс в Novus ₴41,89 и "АТБ" – ₴43,90. Выше среднего в METRO ₴45,40 и "Сильпо" – ₴45,69.

"Сильпо" снова имеет почетное звание "самого дорогого", хотя там масло дороже того, что предлагает METRO, всего на 65 копеек.

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Обязательный товар в продуктовой корзине яйца. По самой приятной цене приобретете лоток в "Ашане" ₴34,50 и "АТБ" ₴35,30. Средняя цена в "Сильпо" ₴36,79 и METRO ₴36,20.

Среди пяти магазинов в Novus яйца самые дорогие, но разница минимальная (менее 2 гривен): ₴37,49 за десяток.

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Но учитывая исследования предыдущих товаров, отметим Novus это единственный супермаркет, где мы нашли ВСЕ желаемые позиции. Большинство из них стоили меньше всего, особенно если сравнивать с "Сильпо".

Следующий товар масло подсолнечное (объем – 1 л). Бюджетное найдете в METRO ₴43,90 и "АТБ" ₴49,90. Средний прайс в "Сильпо" ₴57,99 и Novus ₴59,49, а самый высокий в "Ашане" ₴63.

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"Хлеб всему голова" – продолжают говорить те, кто еще не настроился на режим здорового лайфстайла и похудения. Знатоки покупают лаваш, который имеет меньше калорий и вдохновляет на поиски новых рецептур.

За самым бюджетным лавашем идите в METRO, где он стоит ₴8,50. Средний прайс в Novus – ₴11,99. "Сильпо", как и в предыдущие разы, шокирует ценой на товар СТМ, потому что здесь лаваш стоит ₴17,59.

В "Ашане" и "АТБ" лаваш СТМ вы не найдете.

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Овсянка (весом 500 г) тоже вошла в наше исследование. Самую бюджетную предлагают в Novus ₴15,49. Средняя цена в "Ашане" ₴17,20 , "АТБ" ₴17,20 и METRO ₴24,90.

В "Сильпо" по классике стоимость самая большая – ₴52.49. Но сумма указана за продукт весом 800 г. По расценкам супермаркета 500 г аналогичной овсянки стоил бы около ₴33. Сумма превышает среднюю в METRO, "АТБ" и "Ашане".

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Напоследок в списке ТОП-6 чай, чтобы успокоить нервы после увиденных ценников на СТМ в "Сильпо". В "Ашане" и METRO чая СТМ мы не нашли. Самый приятный прайс предлагают в "АТБ" ₴25,90, средний в Novus ₴29,99, а самый высокий в "Сильпо" ₴36,79.

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Сохраняйте таблицу с ценами на ТОП-6 товаров СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

И напоследок товары для гигиены

Мы узнали цены СТМ на полотенца бумажные, которые есть у каждой хозяйки на кухне, и влажные салфетки, без которых не обойтись в период пандемии. Ведь руки должны быть всегда чистыми, а средства гигиены – в свободном доступе дома или в сумке.

Салфетки влажные самые дешевые приобретете в "АТБ" ₴4,90 и "Ашане" ₴6,50. Средний прайс в Novus ₴7,29. В "Сильпо", конечно, самый высокий – ₴8,34. В супермаркете METRO салфеток влажных СТМ на прилавке не было.

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Кухонные полотенца по самому бюджетному прайсу купите в Novus ₴37,99 и "Ашане" ₴38. Средняя цена в METRO ₴39,90. Самая высокая – в "АТБ", ₴43,90, и опять же в "Сильпо" ₴46,89.

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Сохраняйте таблицу с ценами на ТОП-6 товаров СТМ, чтобы не переплатить во время фуд-шопинга.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

В каком из 5 супермаркетов выгоднее всего покупать продукты СТМ?

Самый большой ассортимент товаров СТМ предлагают в Novus. Из 21 товара в списке желаемых мы обнаружили на полках все продукты. На 11 товаров цена там была самая низкая.

Novus удивил, а "Сильпо" шокировал. Ведь ценники на продукты СТМ в этом супермаркете похожи на прайсы раскрученных брендовых продуктов.

"Премия" здесь дорого стоит, хотя идея СТМ в том и состоит, чтобы производить качественные товары за минимальную цену. Из 21 указанного продукта ни один в супермаркете не был найден по самой приятной цене. Если бы мы присваивали звание "Самые дорогие продукты СТМ", то его бы получила сеть "Сильпо".

В АТБ и METRO цены средние. В супермаркете "АТБ" предлагают три позиции СТМ по самому бюджетному прайсу, в METRO две. Но ассортимент в супермаркетах более скромный, чем в Novus. Например, в "АТБ" не купите горбушу, как и в METRO. Еще в последнем нет форели от СТМ.

В "Ашане" мы нашли шесть самых бюджетных товаров СТМ из желаемого перечня. Но любители рыбы в этом супермаркете не оценят ассортимент СТМ, ведь там нет замороженного хека, тунца в подсолнечном масле, а еще трески.

Если учитывать нынешнюю занятость людей, которые хотят сэкономить не только время, но и средства, за продукцией СТМ им следует ехать в Novus. Там предлагают самый большой ассортимент товаров СТМ, большинство которых по самому приятному прайсу.

Например, за яйца и бумажные полотенца вы переплатите, зато сэкономите на рыбе хек и морепродуктах. И сэкономите время, потому что приобретете все необходимое в одном магазине, а выбор здесь поразит каждого.

Шопинг у Novus удивит всех: вы научитесь экономить и в то же время не откажите себе в заморских деликатесах, попробуете бюджетную продукцию СТМ, которая подарит новый гастрономический опыт.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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