В новый год с OPPO – бренд объявляет рождественские скидки на свои самые популярные гаджеты

ОРРО AED Украина объявляет рождественские скидки на ряд своих самых популярных товаров – что можно купить дешевле на новогодние праздники

Подготовка к новогодним праздникам — это всегда хлопоты и суета. Впрочем, люди и сами часто усиливают предпраздничные волнения, откладывая такое важное дело, как покупка подарков, на последний момент. Но зачем, если можно приобрести все заблаговременно? К тому же бренды уже подготовили праздничные предложения. Так, ОРРО AED Украина объявляет рождественские скидки на ряд своих самых популярных товаров с 13 декабря по 2 января. Давайте посмотрим, чем порадует нас бренд на новогодние праздники!

Смартфоны

ОРРО А53: скорость, легкость и производительность для активной жизни

OPPO А53 — первый смартфон в своем ценовом сегменте, имеющий дисплей с частотой обновления 90 Гц. Легкий и сверхтонкий OPPO A53 удобно умещается в руке, но выносливости аккумулятора на 5000 мАч в паре с 18 Вт быстрой зарядкой хватает, чтобы быть готовым ко всему. Например, к съемке крутых кадров на тройную камеру, состоящую из 13 Мп основной камеры, 2 Мп камеры глубины и 2 Мп макрообъектива. А мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon и технология Anti Lag еще больше расширяют возможности смартфона.

Старая цена: 5999 грн. Новая цена: 4699 грн.

ОРРО Reno5 Lite: для качественных фото и видео

Если вы увлекаетесь фото- и видеосъемкой, ОРРО Reno5 Lite станет вашим partner in crime. Своими возможностями гаджет обязан 48 Мп АІ квадкамере и множеству полезных функций на основе искусственного интеллекта, таких как:

Dual-View Video (видеосъемка двумя камерами одновременно);

AI Color Portrait Video (АІ цветное портретное видео);

Monochrome Video (монохромное видео);

Dynamic Bokeh (динамическое боке);

Night Flare Portrait (портрет с ночной вспышкой) и другие.

Модель оснащена технологией RAM+, позволяющей самостоятельно регулировать объем дополнительной памяти: увеличить RAM на 5 ГБ и получить таким образом до 13 ГБ оперативной памяти. Не будет проблем и с разряженным аккумулятором: сверхбыстрая зарядка 30 Вт VOOC 4.0 и мощный 4310 мАч аккумулятор помогут реализовать ваши творческие амбиции.

Старая цена: 9999 грн. Новая цена: 8888 грн.

ОРРО А74: впечатляющая производительность

ОРРО А74 — настоящий бестселлер на украинском рынке. Пользователи полюбили этот смартфон за поразительную производительность и скорость, которые обеспечивают мощный процессор и большой объем памяти: 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. В то же время владельцы смартфона могут корректировать объем оперативной памяти и увеличить ее, использовав до 3 ГБ дополнительной оперативной памяти благодаря технологии RAM+. Кроме этих возможностей гаджет предлагает 5000 мАч аккумулятор и 33 Вт быструю зарядку, гарантирующую 54% заряда всего за 30 минут. Не меньше впечатляет потенциал фото- и видеосъемки: 48 Мп основная камера, 2 Мп камера глубины, 2 Мп макрообъектив, а также крутые АІ функции способны сделать каждый снимок или ролик непревзойденным.

Старая цена: 7999 грн. Новая цена (13.12.2021–19.12.2021): 6999 грн.

TWS наушники

OPPO Enco Buds: когда музыка звучит нон-стоп

TWS наушники OPPO Enco Buds сочетают в себе качественное звучание, быстрое подключение, защиту от воды и брызг и длительное время автономной работы. Так, наушники могут воспроизводить аудио 24 часа. А если вам этого мало, быстрая зарядка всего за 15 минут продлит время работы еще на 6 часов. Особенность OPPO Enco Buds в том, что они поддерживают бинауральную передачу Bluetooth с низкой задержкой, благодаря чему вы мгновенно подключаетесь к источнику звука и получаете звучание профессионального качества.

Старая цена: 1199 грн. Новая цена (06.12.2021–26.12.2021): 799 грн.

ОРРО Enco Air: прозрачность и сила каждого звука

Для любителей эстетики во всех ее проявлениях ОРРО Enco Air станут отличным выбором. Они отличаются стильным полупрозрачным дизайном кейса, создающим ощущение легкости. Но, несмотря на легкость и утонченность дизайна, эти наушники мощные и выносливые. Так, ОРРО Enco Air предлагают 24 часа работы аккумулятора и быструю зарядку, способную всего за 8 минут продлить время прослушивания еще на 8 часов. А для качественного, глубокого звука гаджет оснащен 12 мм композитными динамическими титановыми драйверами и усилителями низких частот. Неудивительно, что ОРРО Enco Air стали первыми в мире TWS наушниками, получившими сертификат высокой производительности с низкой задержкой от TÜV Rheinland.

Старая цена: 2222 грн. Новая цена: 1699 грн.

ОРРО Enco Free2: выключи шум, включи мир

Звук, воспроизводимый беспроводными наушниками ОРРО Enco Free2, сравним со звучанием профессионального аудиоустройства. А все потому, что эти наушники настроены в сотрудничестве со скандинавским Hi-Fi-гигантом Dynaudio. Так, гаджет оснащен уникальной технологией с тройным микрофоном, благодаря которой удается достичь шумоподавления до 42 дБ, чтобы полностью погрузиться в аудиомир. В то же время персонализированная функция усиления звука гарантирует качественное индивидуальное звучание.

Старая цена: 2999 грн. Новая цена: 2599 грн.

Смарт-часы OPPO Watch Free: здоровый сон в ваших руках

Абсолютная новинка на украинском рынке OPPO Watch Free — гаджет, оснащенный инновационной технологией OSleep, помогающей существенно улучшить ваш сон. Часы отображают такие показатели, как средний уровень кислорода в крови во время сна, длительность и максимальный децибел храпа, мониторят четыре фазы сна и быстрое движение глаз, чтобы своевременно выявлять проблемы с дыханием, когда человек спит. А чтобы вы могли следить за достижением своих спортивных целей, часы предлагают более 100 профессиональных спортивных режимов, в том числе четыре режима для бега. Значительное время автономной работы OPPO Watch Free — 14 суток — можно продлить на целый день путем 5-минутной зарядки.

Старая цена: 2999 грн. Новая цена (13.12.2021–26.12.2021): 2699 грн.

Приобрести гаджеты ОРРО с праздничными скидками можно в магазинах наших партнеров: ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, F5, KTC, Kyivstar, OPPOua.com, Rozetka, Vodafone и других.

Спешите порадовать себя и своих близких крутым технологичным подарком под елочку!