В Харьковском областном центре службы крови смогут делать уникальные анализы

Parimatch Foundation вместе с британскими врачами продолжает оказывать помощь медицинским учреждениям Украины

Благотворительный фонд Parimatch Foundation обеспечил Харьковский областной центр службы крови комплектом расходных материалов, которые позволили заведению продолжить работу в условиях войны. Речь идет о реагентах для анализатора гемостаза – тромбоэластографа TEG5000 производства Haemonetics (США), который станция использует для оказания оперативной медицинской помощи военным и гражданскому населению с расстройствами свертывающей системы крови. Запасов комплекта расходных материалов хватит для проведения 300 исследований.

Помощь от Фонда была предоставлена в рамках проекта Ukraine Hospitals Appeal, реализуемого международным благотворительным фондом Parimatch Foundation совместно с фондом WeHelpUkrainians и известными британскими врачами. Цель инициативы – оказание медицинской помощи в Украине.

"Предоставляемые расходные материалы позволяют нам продолжать лечить людей с применением одной из самых современных методик анализа работы системы крови — тромбоэластографии. Благодаря этой методике мы можем очень быстро оценить риск кровотечения или наоборот — тромбоза, выбрать правильную тактику лечения и спасти жизнь. Учитывая, что Харьковская область постоянно под обстрелами, количество раненых с массивными кровопотерями как среди военных, так и среди гражданского населения постоянно растет. Теперь мы можем продолжать эффективно работать и помогать людям в условиях войны", – комментирует Игорь Скирда, кандидат медицинских наук, врач-трансфузиолог Харьковского областного центра переливания крови.

Военная агрессия привела к гуманитарному кризису. Сотни заведений, в том числе и Харьковский областной центр службы крови подверглись прямым обстрелам и бомбардировкам, кардинально изменились условия работы сотрудников. В этих условиях центр крови продолжает работать и спасать жизнь гражданских и военных.

"Харьковский областной центр переливания крови, как и сотни других учреждений системы здравоохранения, подвергся обстрелам и бомбардировкам. Из-за того, что мы работаем непосредственно в зоне боевых действий и медицинские склады уничтожены, мы не имеем доступа к некоторым критически важным медицинским изделиям. К нам постоянно обращаются, поэтому мы должны оказывать оперативную медицинскую помощь населению. Благодаря тому, что Parimatch Foundation отреагировал на наше обращение, мы теперь можем продолжить помогать харьковчанам и военным, имеющим расстройства свертывающей системы крови", — отметила заместитель директора по медицинской. части Харьковского областного центра переливания крови Елена Молигон.

Поддержка медиков и медицинских учреждений крайне необходима, ведь это отдельный фронт, на котором ежедневно спасают сотни жизней. Директор представительства международного благотворительного фонда Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра уверен, что вместе мы можем не только облегчить работу врачей, ежедневно борющихся за человеческие жизни, но и приблизить нашу победу:

"В это сложное для всей страны время мы аккумулируем все силы в поддержку Украины. Во время войны Фонд запустил новую программу "Помощь Украине", в рамках которой мы объединяем усилия и партнеров в сферах медицинской, психологической, социальной и гуманитарной поддержки. Ukraine Hospitals Appeal – один из проектов программы, в рамках которой мы помогаем медицинским учреждениям и врачам".

Напомним, что с началом войны Parimatch Foundation также открыл сбор пожертвований для спасения мирного населения, оказавшегося в горячих точках Украины. Все собранные средства пойдут на закупку и доставку продовольствия, медикаментов, вещей первой необходимости, а также организацию эвакуации с временно оккупированных территорий нашей страны и территорий, где ведутся боевые действия. Задонатить можно по ссылке.