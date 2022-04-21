В Черниговскую область передали более 10 тысяч продуктовых наборов

Чернигов постепенно возвращается к жизни без ежедневных обстрелов, однако гуманитарная ситуация в городе и области остается сложной.
Фонд Рината Ахметова передал жителям региона еще более тысячи продуктовых наборов. В составе наборов:
- сгущенное молоко;
- мука;
- макароны;
- сахар;
- консервированное тушеное мясо.
Таким образом, для жителей Черниговщины Фонд Рината Ахметова уже передал более 10 тысяч наборов выживания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.