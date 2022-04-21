В Черниговскую область передали более 10 тысяч продуктовых наборов

Черниговская область приходит в себя после российского нашествия и возвращается к жизни

Переселенцев и людей, пострадавших от войны, продолжают поддерживать / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Чернигов постепенно возвращается к жизни без ежедневных обстрелов, однако гуманитарная ситуация в городе и области остается сложной.

Фонд Рината Ахметова передал жителям региона еще более тысячи продуктовых наборов. В составе наборов:

Реклама

сгущенное молоко;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Таким образом, для жителей Черниговщины Фонд Рината Ахметова уже передал более 10 тысяч наборов выживания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.