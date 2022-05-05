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В Буче впервые после деоккупации состоялась свадьба (фото)

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5 мая, 19:19
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В Бучанском отделе РАГС напомнили, что проводят свадебные церемонии не только для местных жителей
На освобожденной территории Киевской области поженилась первая пара
На освобожденной территории Киевской области поженилась первая пара / Фото: Коллаж: Сегодня

В разрушенной, но освобожденной от русских оккупантов Буче состоялась первая свадебная церемония. Пара влюбленных узаконила свои отношения.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

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Андрей и Виктория стали первой парой, которая поженилась в восстановленном здании деоккупированного города на Киевщине.

"Первая свадебная церемония в восстановленном зале Бучанского отдела ГРАГС. Отдел вернулся к работе после устранения последствий российской оккупации. Наши коллеги полны сил и энергии для предоставления качественных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", – говорится в сообщении.

В Буче впервые после деоккупации состоялась свадьба
В Буче впервые после деоккупации состоялась свадьба / Фото: Министерство юстиции Украины

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Месяц после зверств в Буче

Спустя почти месяц после отступления российских войск из Киевской области под Бучей находят новые братские могилы расстрелянных жителей. Вместе с тем и Буча, и Бородянка, которые пострадали больше остальных, наполняются мирной жизнью.

Ранее мы писали:

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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