В Буче впервые после деоккупации состоялась свадьба (фото)

В разрушенной, но освобожденной от русских оккупантов Буче состоялась первая свадебная церемония. Пара влюбленных узаконила свои отношения.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Андрей и Виктория стали первой парой, которая поженилась в восстановленном здании деоккупированного города на Киевщине.
"Первая свадебная церемония в восстановленном зале Бучанского отдела ГРАГС. Отдел вернулся к работе после устранения последствий российской оккупации. Наши коллеги полны сил и энергии для предоставления качественных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", – говорится в сообщении.
Месяц после зверств в Буче
Спустя почти месяц после отступления российских войск из Киевской области под Бучей находят новые братские могилы расстрелянных жителей. Вместе с тем и Буча, и Бородянка, которые пострадали больше остальных, наполняются мирной жизнью.