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В Авдеевку прибыли уже 11 тысяч гуманитарных наборов с необходимыми продуктами

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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18 мая, 14:09
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Город, находящийся под постоянными обстрелами России, получает гуманитарную помощь от бизнеса
Жители Авдеевки получают гуманитарку в рамках проекта "Спасаем жизнь"
Жители Авдеевки получают гуманитарку в рамках проекта "Спасаем жизнь" / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

За два месяца более 11 тысяч продуктовых наборов поступило в Авдеевку в рамках проекта "Спасаем жизнь", реализующих Группа Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

Авдеевка живет под постоянными обстрелами российских оккупантов. В городе нет воды, часто пропадает свет и газ. Из-за сложной логистики в городе также дефицит продуктов, и сегодня жителям общины крайне необходима помощь.

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В наборах – макароны, мука, крупы, масло, консервы, сахар, сгущенка – такой состав рекомендован ВОЗ, учитывая его энергетическую ценность.

Кроме того, компания Метинвест продолжит сотрудничать с руководством города над эвакуацией людей: из города вывозят сотрудников компании, членов их семей желающих покинуть опасный город.

"Но в общине есть еще многие оставшиеся жители, и они нуждаются в наибольшем внимании и помощи. С начала активной фазы войны мы системно выдаем продукты всем, кому они нужны", – рассказал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Виталий Литовка.

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Благодаря проекту "Спасаем жизнь" уже почти 35 тысяч человек получили гуманитарную помощь в разных городах, еще 140 тысяч наборов сейчас направляются в украинские города. Проект закупил в Европе и Украине уже 2,5 тыс. тонн продуктов.

Раньше мы рассказывали о гуммопомощи для Кривого Рога, которую собрал Метинвест и Фонд Рината Ахметова, и писали как Фонд помогает мариупольцам во время войны

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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