Украинские художники переосмыслили плакаты времен Второй мировой войны

Проект Never Again Gallery обращается к исторической памяти народов западных стран и просит поддержать Украину в ее противостоянии российским захватчикам и помочь не допустить третью мировую войну

Украинские художники и иллюстраторы адаптировали плакаты времен Второй мировой войны / Фото: Never Again Gallery

Украинские художники и иллюстраторы переосмыслили информационные плакаты времен Второй мировой войны в связи с захватнической войной россии в Украине. Проект Never Again Gallery обращается к исторической памяти народов западных стран с просьбой поддержать Украину в ситуации, очень напоминающей события 80-летней давности.

Более 55 миллионов смертей, миллионы беженцев, концентрационные лагеря, 10 000 разрушенных городов и сел – после завершения Второй мировой войны весь цивилизованный мир сказал "Никогда снова". В 2022 году Россия сказала "Давайте еще раз".

Реклама

В период с 1939 по 1945 годы страны антигитлеровской коалиции, в том числе Великобритания и США, создали сотни эмоциональных плакатов. С призывами, инструкциями и мотивацией. В какой-то мере эти плакаты помогли остановить печальные события в истории человечества. 80 лет спустя украинские художники и иллюстраторы адаптировали 20 из тех плакатов времен Второй мировой войны, чтобы попросить весь цивилизованный мир, верящий в свободу и силу демократии, помочь Украине не допустить третью.

Украинские художники и иллюстраторы переосмыслили плакаты времен Второй мировой войны в связи с захватнической войной РФ в Украине / Фото: Never Again Gallery Украинские художники и иллюстраторы переосмыслили плакаты времен Второй мировой войны в связи с захватнической войной РФ в Украине / Фото: Never Again Gallery Украинские художники и иллюстраторы переосмыслили плакаты времен Второй мировой войны в связи с захватнической войной РФ в Украине / Фото: Never Again Gallery Украинские художники и иллюстраторы переосмыслили плакаты времен Второй мировой войны в связи с захватнической войной РФ в Украине / Фото: Never Again Gallery Украинские художники и иллюстраторы переосмыслили плакаты времен Второй мировой войны в связи с захватнической войной РФ в Украине / Фото: Never Again Gallery 1 /5

Посмотреть все оригинальные плакаты и их адаптированные версии можно на сайте. Каждый плакат можно скачать и напечатать, чтобы повесить на улицах и в заведениях своего города. Официальный аккаунт проекта в Instagram находится по ссылке.

Реклама

Над плакатами работали 20 украинских художников и иллюстраторов. Среди них – Татьяна Якунова, Александра Ковалева, Антон Логов, Анна Сарвира, Мария Оз, Варвара Перекрест, Александр Грехов, Антон Або, Алина Кропачева, Маша Фоя, Мари Кинович, Алина Заманова, Юлия Ус, Алекс Дерега, Мария Гермашева, сестры Фельдман, PLVNV, WE BAD, WAONE Interesni Kazki, Bravebirdie.

Если вы хотите подключиться к проекту и пополнить галерею своими версиями переосмысленных плакатов, напишите об этом организаторам на почту – weareukrainians[email protected]