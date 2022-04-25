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Украинцы в Донецкой области получили гуманитарную помощь – что привезли людям

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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25 апреля, 11:20
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Рассказываем, в каких населенных пунктах люди получили необходимую помощь во время войны
Сколько продуктов получили украинцы с начала войны
Сколько продуктов получили украинцы с начала войны / Фото: Фонд Рината Ахметова

От Святогорска до Мангуша, от Угледара до Бахмута. Фонд Рината Ахметова с начала полномасштабной войны уже передал для жителей Донбасса более 43 тысяч продуктовых наборов.

Очередную партию гуманитарной помощи Фонд доставил в Покровск. Это больше 2,8 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В первую очередь они предназначены для жителей Покровского и Волновахского районов Донецкой области.

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Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

В гуманитарные наборы входят пищевые продукты длительного хранения: каши, макароны, консервы, сгущенка, масло, сахар и мука. Состав рекомендован ВОЗ с учетом его энергетической ценности.

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Центр реабилитации и реинтеграции

Открытый в Запорожье Центр реинтеграции и реабилитации всего за неделю помог почти 500 украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Из-за большого спроса подобные центры будут открыты и в других городах. В них можно получить медицинскую помощь и консультацию по трудоустройству.

Также можно оставить ребенка на время, необходимое родителям, например, чтобы оформить нужные документы или ознакомиться с вакансиями.

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"Сегодня" также писали про онлайн-музей памяти "Голоса Мирных", и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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