Украинцы в Донецкой области получили гуманитарную помощь – что привезли людям

Рассказываем, в каких населенных пунктах люди получили необходимую помощь во время войны

Сколько продуктов получили украинцы с начала войны / Фото: Фонд Рината Ахметова

От Святогорска до Мангуша, от Угледара до Бахмута. Фонд Рината Ахметова с начала полномасштабной войны уже передал для жителей Донбасса более 43 тысяч продуктовых наборов.

Очередную партию гуманитарной помощи Фонд доставил в Покровск. Это больше 2,8 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В первую очередь они предназначены для жителей Покровского и Волновахского районов Донецкой области.

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Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

В гуманитарные наборы входят пищевые продукты длительного хранения: каши, макароны, консервы, сгущенка, масло, сахар и мука. Состав рекомендован ВОЗ с учетом его энергетической ценности.

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Центр реабилитации и реинтеграции

Открытый в Запорожье Центр реинтеграции и реабилитации всего за неделю помог почти 500 украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Из-за большого спроса подобные центры будут открыты и в других городах. В них можно получить медицинскую помощь и консультацию по трудоустройству.

Также можно оставить ребенка на время, необходимое родителям, например, чтобы оформить нужные документы или ознакомиться с вакансиями.

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"Сегодня" также писали про онлайн-музей памяти "Голоса Мирных", и рассказывали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев.