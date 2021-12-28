ТОП-5 вин от Villa Krim, с которыми Новый год будет безупречным

Пять винных идей для новогодней ночи от Villa Krim

Костюмированные вечеринки всю ночь напролет, шампанское под открытым небом и это прекрасное ощущение, когда новогодний салют врывается в распахнутое окно. Можете продолжить список всем тем, за что вы любите Новый год, а Villa Krim добавит в него ТОП-5 вин, которые смогут сделать ваш праздник безупречным.

1. Villa Krim Shevalie Rouge

Угли тлеют, наполняя воздух дымным ароматом, замаринованное и нанизанное на шампуры мясо готовится отправиться на мангал, отличная компания неподалеку занимается нарезкой салатов и единственное, чего не хватает в этой прекрасной новогодней картине – бутылочки Shevalie Rouge от Villa Krim. У этого вина есть все для того, чтобы дополнить любой праздничный стол, главным блюдом которого будет мясо. Богатый вкус с бархатистыми танинами, долгое и пикантное послевкусие. Попробуйте, мурашки от удовольствия гарантированы!

2. Villa Krim Rose

Если вы относитесь к тем счастливчикам, кому повезло в этот Новый год оказаться на морском побережье, отпраздновать такую удачу нужно особенным вином – игристое Villa Krim Rose для этого случая подойдет идеально! Многие винные гики уверены, что розовое вино лучше всего подходит солнечным дням, и они правы – легкое игристое цвета фламинго идеально вписывается в праздничную картину мира и освежает не только рецепторы, но и чувства.

3. Grand Cuvee от Villa Krim

Если бы Новый год имел только один цвет, какой бы цвет это был? Серебристый, цвет мороза? Белый, цвет снега? Синий, цвет льда? Сложно определиться, правда? Если бы НГ был запахом, каким бы он был? Цитрусовым? Майонезным? Ароматом ванильного мороженого? Очень затруднительно решить. Но если вы спросите, какой Новый год на вкус, ответ готов – Villa Krim Grand Cuvee. Праздничный золотистый цвет, аромат с экзотическими цитрусовыми нотками, легкий, освежающий вкус с фруктовым послевкусием – все в одной бутылке, в придачу с неземным удовольствием.

4. Sangiovese от Villa Krim

Бывают такие дни, когда лень из порока превращается в необходимое условие выживания. Лень все: идти куда-то, убирать, даже готовить еду, и именно для таких праздников в ART Collection Villa Krim существует вино Sangiovese. Единственное усилие, которое вам придется приложить, – вытащить пробку и налить себе бокальчик жизнеутверждающего напитка. Это прекрасное вино и жажду утолит, и голод, ведь его насыщенный яркий вкус с бархатом танинов и ягодными нотами – это все, что может понадобиться для встречи твоего "ленивого Нового года".

5. Muscat Riviera от Villa Krim

Если же у вас романтическая встреча Нового года. Только Ты, елка и Он, вам не обойтись без Riviera из Muscat Collection Villa Krim. Всеми любимое и желанное розовое вино Muscat Riviera наполнено богатыми, сложными и интенсивными ароматами, которые варьируются от цитрусовых до розы. Вкус мягкий, но в то же время яркий, элегантный и освежающий, устоять просто невозможно! А если вы любите новые ощущения – попробуйте это вино со сливочной пастой и морепродуктами, вкус вас приятно удивит.

Так выглядит список мастхев Нового 2022 года. Берите на заметку и пусть ваш праздник будет безупречным!