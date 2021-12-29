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Топ-20 популярных книг, которые украинцы купили за "тысячу Зеленского"

Спецпроект
Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
29 декабря, 16:10
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В преддверии новогодних праздников и выходных, лучшим подарком себе, близким и коллегам может стать хорошая книга. Рассказываем, как выбрать лучшие
Какие книги купили украинцы за "тысячу Зеленского"
Какие книги купили украинцы за "тысячу Зеленского" / Фото: Коллаж: Сегодня

Со средины декабря вакцинированные от коронавируса украинцы получают 1000 гривен от правительства. Потратить эти деньги можно только на определенный вид товаров или услуг, среди которых билеты в кинотеатры, музеи, театры либо же на книги. Таким образом власти решили поддержать украинские заведения культуры и книжные издательства, и в тоже время, поощрить вакцинацию от COVID-19.

Интересно, но с момента старта кампании украинцы больше всего покупали книги. Так, объем заказов на национальной книжной платформе Yakaboo вырос втрое. Учитывая данные начала 2021 года, что большинство жителей страны (57%) книг практически не читает, такой бум невероятно поразил книжный рынок и вселяет надежду на улучшение статистики, что украинцы станут больше читать.

Согласно данным Yakaboo, ежедневно количество заказов вырастает втрое, а с 16 декабря было куплено почти 250 тысяч книг.

За 12 дней мы обработали 90 тысяч заказов и уже отправили клиентам 249,7 тысяч книг. Хотя нам пришлось увеличить сроки доставки заказов, мы единственные, кто на самом деле справляется с такой нагрузкой. Онлайн-магазин, огромный склад и современные логистические сервисы работают на полную мощность и 24/7. Каждый день мы обрабатываем почти 30 тысяч обращений во всех каналах коммуникации с клиентами, – отмечает СЕО книжной платформы Yakaboo Иван Богдан.

Склад национальной книжной платформы Yakaboo
Склад национальной книжной платформы Yakaboo / Фото: пресс-служба

Плюсом такого сервиса есть и то, что заказать книги можно в любую точку страны, где, например, отсутствуют кинозалы, театры или спортзалы, и нет других вариантов использовать программу єПідтримка.

Самыми часто заказываемыми книгами остаются детские книги (25%), художественная литература (18%) и нон-фикшн (бизнес, деньги, экономика – 9%, воспитание детей, книги для родителей – 7%, биографии и мемуары – 5%).

Стоит помнить, что покупка и оплата книг онлайн еще и обезопасит от возможности заражения.

Напомним, воспользоваться программой єПідтримка могут уже 12,5 миллионов полностью вакцинированных украинцев. Получить ее можно, установив приложение "Дія", а потратить деньги нужно в течении следующих 4 месяцев. В компании Yakaboo специально разработали инструкцию, как быстро, комфортно и выгодно потратить 1000 грн на покупку книг.

В топ-20 книг, которые чаще всего покупают украинцы вошли:

"Красная книга Гарика"

"Різдвозавр та список Нечемнюхів"

"Купи собі той довбаний букет: та інші способи зібратися докупи від тієї, кому вдалось"

"Кафе на краю світу"

"Різдвяні забавки. У пошуках подарунків від Санти"

"Зелене світло"

"Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно"

"Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие – куда захотят"

"Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху"

"Матера вам не наймичка, або Чому діти це — прекрасно..."

"Одного разу на Різдво"

"Емоційний інтелект"

Самые популярные книги, которые покупают украинцы
Самые популярные книги, которые покупают украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня

"Малечі про інтимні речі"

"Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію"

"Доставка щастя"

"Интимный ликбез с родителями и без"

"Семму Котаус. Різдвяний кіт"

"Різдвозавр та Зимова Відьма"

"Пять языков любви"

"Найбагатший чоловік у Вавилоні"

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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