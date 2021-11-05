Тестируем мини-вейп IQOS VEEV. Плюсы и минусы по личным впечатлениям

Недавно в фирменных магазинах бренда появился новый гаджет. Что представляет из себя IQOS VEEV, как он работает и как его использовать

IQOS — уже давно не просто бренд, а нечто вроде ксерокса: это практически общее имя для всех девайсов, которые по типу технологии имеют довольно длинное название "системы для нагревания табака". Ведь именно IQOS создал революционную технологию и дал жизнь устройствам для курильщиков, которые нагревают табак и испаряют из него аэрозоль. Сейчас в Украине продается несколько разных моделей IQOS, работающих по этому принципу.

Однако гаджет под названием IQOS VEEV, только недавно появившийся в фирменных магазинах бренда, принципиально другой. По сути это электронная сигарета, а не система нагрева табака. Табак здесь вообще не участвует. Вместо него — поды со специальной жидкостью, выглядящие как "насадка" на устройство. Это первое такое устройство среди гаджетов IQOS, но в целом не первая под-система в Украине. Существует уже достаточно много гаджетов со схожим принципом работы (многоразовых, как IQOS VEEV или JUUL, или одноразовых, как Elf Bar). Тем интереснее протестить новинку от Айкос.

Как работает IQOS VEEV?

Итак, IQOS VEEV нагревает жидкость, генерируя пар. Для подов используется жидкость, нагреваемая благодаря испарительной системе IQOS MESH — в каждый сменный картридж встроен нагревательный элемент в виде сетки. При затяжке контакты замыкаются, электрический ток подается на нагревательный элемент, а тот в свою очередь нагревает жидкость в поде.

Я бы объяснил так: есть два полюса продуктов для курильщиков. С одной стороны – сигареты. Вредные, с плохим запахом, но такие привычные всем. На другом полюсе – мини-вейпы, такие как IQOS VEEV. Значительно менее вредные, чем сигареты, с совсем другим вкусом, консистенцией пара, ритуалом использования. Где-то между ними – системы нагревания табака, как IQOS. Также намного менее вредные, чем сигареты, но ближе к ним по ритуалу использования, ведь здесь нагревается натуральный табак.

Что в коробке?

Сам по себе гаджет довольно маленький. В комплекте с ним идет только зарядный кабель с адаптером. В коробке он будет в "разобранном виде" — без колпачка-пода. Поды покупаются отдельно.

Зарядный разъем здесь формата TypeC-TypeC. Производитель рекомендует пользоваться "родной" зарядкой.

Можно выбрать из пяти разных цветов гаджета: синий, золотой, медный, аквамарин и графитовый. Поды в распакованном виде все одинакового черного цвета. Отличить, где какой вкус можно по цветной линии на верхнем конце мундштука.

Как использовать IQOS VEEV?

Включается IQOS VEEV очень просто. Зажимаешь кнопку. Когда включается, у него загораются белые индикаторы сбоку, а сам гаджет вибрирует один раз. Когда вставляешь в Вид под, он тоже вибрирует — это значит, что под вставлен правильно. Только важно не забыть достать из пода желтую каучуковую заглушку.

При включении устройства индикатор сбоку должен загореться. Все, IQOS VEEV можно использовать. Больше нажимать кнопку не нужно. Просто затягиваешься. Между затяжками устройство находится в режиме ожидания. Так что можно делать любые паузы между затяжками. Единственное, что нужно иметь в виду — если перерыв между затяжками достигнет 3 минут, он автоматически выключится, чтобы не тратить заряд аккумулятора.

Какие впечатления от использования IQOS VEEV? Плюсы и минусы.

После того как испытал IQOS VEEV, перепробовал все вкусы и просмотрел с десяток различных инструкций, могу поделиться собственными впечатлениями. Даже сгруппировал все преимущества и недостатки Айкос Вив. Но отмечаю, это личный опыт и мои субъективные впечатления.

Плюсы IQOS VEEV

1. VEEV хватает надолго

Одного пода (1,5 мл) хватает на два дня даже при достаточно интенсивном использовании. Они продаются пачками по 2 пода в одной. Так что пачка подов — это на 4 дня. Пачки сигарет мне обычно хватало на 1 день. Одного пода других электронных сигарет (0,7 мл) — также хватало на день, не больше.

2. Экономные поды

Из-за того, что подов хватает надолго, покупать их достаточно выгодно. Особенно, если сравнивать со стоимостью сигарет, стиков и других систем. Цена пачки из 2 подов — 199 грн. Этого хватает на 4 дня, а кому-то — на больше. Следовательно, это максимум 50 грн в день. Уже экономнее, чем сигареты.

3. Качество электроники и жидкости

Лично для меня это важное преимущество. Это то, что всегда волновало меня в других электронных сигаретах. Никогда не знаешь ни состава жидкости, ни качества электроники и батареи. Никто за это не несет ответственности. Производитель, если он вообще известен, сидит где-нибудь в Китае, без официального представительства у нас и без возможности обратиться куда-нибудь с вопросами или претензиями. С IQOS VEEV иначе. Этот гаджет принадлежит крупной и проверенной компании Philip Morris. Всегда можно обратиться в службу поддержки или даже лично пойти в официальный магазин. Поды и жидкости для них производятся в ЕС, а не в Китае. На устройства Айкос дают гарантию 1 год, и если в течение этого времени с девайсом что-то происходит, его бесплатно за несколько минут заменяют новым. Такое вообще редко встречается с какими-либо товарами, а с другими электронными сигаретами вообще такого подхода никогда не видел.

4. Прикольно вибрирует

У IQOS VEEV есть необычная функция — он вибрирует во время каждой затяжки. Более того, вибрация реагирует на то, как сильно вы затягиваетесь. По ощущению напоминает большие вейпы или даже кальяны, в которых ощутимо бурление жидкости во время затяжки. Сначала это кажется немного странным, но уже через день на эту фишку настолько подсаживаешься, что удивляешься и разочаровываешься, когда другие устройства так себя не ведут.

5. Концентрация никотина

В подах доля никотина составляет 3,5%. Это как раз нормально, чтобы было ощущение "накурился". И, что хорошо, немного ниже уровня других подсистем, которые иногда даже доводят до головной боли или тошноты из-за высокой дозировки никотина.

6. Классно смотрится

Устройство отлично смотрится. Здесь ничего объяснять не нужно. Цельный металлический каркас вместо пластика делает свое дело.

7. Быстрая доставка

Что сам Айкос Вив, что поды к нему можно заказывать с быстрой доставкой. Это было прямо открытием для меня, что поды привезут не просто день в день, а прямо через 3 часа после заказа.

Нейтральные впечатления

Есть несколько особенностей IQOS VEEV, которые мне хотелось бы отметить. Но не могу отнести их ни к недостаткам, ни к преимуществам. Это скорее именно особенности.

1. Мобильное приложение для управления настройками

IQOS VEEV имеет встроенный модуль Bluetooth для подключения к мобильному приложению. Приложение позволяет изменять режимы виброзатяжек, количество пара, следить за статистикой использования. Не то чтобы это было необходимо, чтобы пользоваться устройством, но да, есть вот такая интересная вещь.

2. Переработка подов

Использованные поды VEEV можно перерабатывать. Их можно сдать в магазин IQOS, там их заберут для экологичной переработки и утилизации. Для меня лично это вряд ли послужило бы причиной купить или попробовать этот гаджет, но инициатива положительная.

3. Хорошие вкусы, "не химические"

Мне нравятся вкусы у Айкос Вив. Приятные и легкие, без химичности, без насыщенных ароматизаторов. Но слышал также отзывы, что кто-то наоборот очень привык к концентрированно ароматизированному, немного химическому вкусу одноразовых электронных сигарет. И поэтому вкус Вива кажется слишком мягким.

Минусы IQOS VEEV

1. Хочется больше вкусов

Сейчас у IQOS VEEV есть 5 вкусов: вишня, ягодный микс, мята-огурец, просто мята, карамель-табак. Выбор хорош, но хочется больше. Скоро обещают еще один вкус – маракуйя. Это хорошая новость, но я бы добавил еще ананас, арбуз, дыню, банан, киви, чернику, клубнику, что-то в этом плане. Надеюсь, что такие скоро появятся.

2. Мало где можно купить поды

Еще один недостаток в отношении VEEV — пока их купишь не везде. Сейчас они продаются только в магазинах IQOS и онлайн. Вероятно, это вопрос времени и скоро их распространят шире. Хорошо, что онлайн заказы доставляют очень быстро за 3 часа, но удобно было бы иметь их в супермаркете под домом.

3. Иногда случайно отключаешь виброзатяжки

Я не знал сначала, что режим затяжек можно отключать самостоятельно, зажимая кнопку на устройстве в момент затяжки. И когда случайно нажал ее, и выключил вибрации, подумал, что Вел вышел из строя. Это мелочь, конечно. Просто нажимаешь еще раз, и вибрации возвращаются. Но если об этом не знаешь, то можешь немного расстроиться.

4. Нужно заряжать каждый день

Если активно пользуешься девайсом, то заряда батареи не хватает на весь день. Надо хотя бы один раз зарядить в течение дня. Зарядка до 100% занимает максимум 30 минут, то есть очень быстро. Однако все равно нужно не забыть кабель и своевременно подзарядить.

5. Нет мобильного приложения для iPhone

Мобильное приложение к IQOS VEEV существует в версии для Android, а также для компьютера. Но пользователи iOS могут воспользоваться только веб-версией приложения.