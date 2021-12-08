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СТОЖАР уже третий год подряд стал партнером CREATIVE CHEFS SUMMIT и главного гастрособытия года – премии Соль

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8 декабря, 17:55
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Премией отмечены лучшие рестораны страны, СТОЖАР наградил тонной шеф-масла лучший мясной ресторан года

Содействовать развитию профессиональной украинской кулинарии – это часть философии шеф-масла СТОЖАР, которую оно реализует в сотрудничестве с клубом гостиниц и рестораторов HOTELIERO на протяжении последних трех лет. Это сотрудничество включает партнерство в профильных мероприятиях, взаимодействие с ведущими шеф-поварами и расширение ассортимента масел, которые придают блюдам изысканный вкус.

В ноябре 2021 года СТОЖАР поддержал сразу два громких события в рамках партнерства с HOTELIERO. Так, 27 ноября под лозунгом "Трансформация: сила перемен" произошло самое масштабное в Восточной Европе ежегодное профессиональное событие для поваров, шеф-поваров и владельцев ресторанного бизнеса CREATIVE CHEFS SUMMIT 2021. Бренд СТОЖАР в сопровождении лучших мировых и украинских шефов приобщился к большому и всестороннему исследованию темы глобального изменения культуры потребления под влиянием Covid-19, а также знакомил гостей события со всеми своими продуктами, помогая найти идеальный баланс между модерным и традиционным, и превращать блюда в кулинарные шедевры благодаря высококачественному рафинированному маслу, линейке мономасел PREMIUM SELECT и купажных масел СТОЖАР FUSION.

Ольга Твердохлеб, руководитель отдела маркетинга компании KERNEL:

"Бренд СТОЖАР остается неизменным ингредиентом украинской гастрономической культуры и в то же время смело идет навстречу вызовам современности. Мы постоянно изучаем сегмент HoReCa и отвечаем на его потребности, предлагая профессионалам индустрии новые решения и полезные продукты".

28 ноября СТОЖАР традиционно поддержал главное профессиональное событие ресторанной индустрии Украины – IX Национальную премию "Соль". Премия основана в 2013 году компанией HOTELIERO, чтобы отмечать лучшие рестораны страны, а также с целью развития отрасли гостеприимства в целом. В этом году 145 заведений-финалистов со всей страны боролись за победу в 17 номинациях премии. На правах партнера события СТОЖАР вручил награду лучшему мясному ресторану года, которым стал STEAK HOUSE (Киев), и отметил победителя эксклюзивным подарком – одной тонной шеф-масла СТОЖАР, ведь лучшие стейки страны должны жариться только на лучшем масле!

Марьяна Голота, бренд-менеджер компании KERNEL:

"Для нас большая честь и ответственность уже третий год подряд быть партнером самого выдающегося события ресторанной отрасли Украины – премии "Соль"! Приветствовать лучших, стимулировать развитие индустрии, искать инновационные решения и новые сегменты рынка… Это стоит наибольших усилий, ведь результаты побеждают все!"

Андрей Скипьян, СЕО компании HOTELIERO:

"Даже при кризисном ускорении и всемирной неопределенности мы продолжаем двигаться к своей цели – сделать Украину самой гостеприимной страной в Европе. В такие моменты надежное партнерство с брендом СТОЖАР – это то, что дает воодушевление на осмысление глобальных изменений и поиск ответов на вопрос: как каждому из нас сохранить себя, но и быть готовыми к новому, как творить будущее и изменять мир гастрономии к лучшему!"

Справка

КЕРНЕЛ – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 12% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 80 стран. В 2021 финансовом году Kernel осуществил поставки 11 млн тонн агропродукции из Украины на мировые рынки. Кроме того, компания является лидером по продаже бутилированного подсолнечного масла в Украине. СТОЖАР, Щедрый Дар, Чумак).

Hoteliero – компания, создающая главные события в сфере гостеприимства в Украине. Является единственной площадкой, которая на системной основе развивает украинскую индустрию гостеприимства, организуя мероприятия, среди которых Creative Shefs Summit и Национальная ресторанная премия "Соль".

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8 декабря 1991. В Беловежской пуще президенты Украины, России и Белоруссии Кравчук, Ельцин и Шушкевич положили конец истории СССР.

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