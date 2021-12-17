Скоро Новый год: почему смартфон – лучшая идея подарка под елку

Близятся новогодние праздники, а это значит, что пора подобрать подарок себе или своим родным и близким. Что попросить у Деда Мороза?

Почему Xiaomi 11 Lite 5G NE станет отличным подарком на Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня

Свитер с оленями – это прикольно, но ничто так не порадует, как новенький смартфон под елкой. А чтобы облегчить вам выбор, предлагаем обратить внимание на конкретную модель.

Приводим пять доводов, почему этот красавец – Xiaomi 11 Lite 5G NE – станет отличным подарком на Новый год.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Дизайн смартфона влюбляет в себя с первого же взгляда. Первым делом бросается в глаза невероятно тонкий корпус толщиной всего в 6,81 мм, а минималистические боковые рамки в 1,8 мм только подчеркивают его элегантность.

Да и вес смартфона составляет всего 158 грамм. Таким стройным габаритам позавидуют многие флагманы.

Но настоящий экстаз у вас будет, когда вы возьмете его в руку! Задняя матовая крышка это просто фантастика. Мало того, что на ней не будут оставаться отпечатки, так еще это выглядит нереально стильно.

Вся эта красота дополняется пятью вариантами раскраски. И вы только посмотрите, как называются цвета: Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink, Snowflake White, Mint Green. Признавайтесь, какой понравился больше?

КРАСОЧНЫЙ ЭКРАН

Элегантный внешний вид подкрепляется огромным дисплеем с диагональю 6,55 дюймов, который занимает практически всю фронтальную сторону благодаря ультратонким рамкам по бокам. Также в верхнем левом углу аккуратно врезана фронтальная камера на 20 Мп.

Однако на этом его достоинства не заканчиваются. Экран Xiaomi 11 Lite 5G NE может похвастаться красочной картинкой, высокой яркостью, контрастностью и удивительной детализацией благодаря технологии TrueColor 10 бит и Dolby Vision.

И при этом картинка будет невероятно плавной за счет частоты обновления экрана в 90 Гц.

Большой дисплей позволяет комфортно просматривать видео в Youtube или любимые сериалы, играть в игры, а также использовать смартфон для учебы.

ПЕРЕДОВАЯ КАМЕРА

Основная камера у Xiaomi 11 Lite 5G NE на 64 Мп. Много ли смартфонов могут такое предложить в этом классе? Тем более, что она дополняется ультраширокоугольной камерой на 8 Мп и телемакрокамерой на 5 Мп.

Снимки получаются красочными и четкими, а еще можно применять модный нынче эффект боке и делать крутые макрофото.

Мало что понимаете в фотографии? Не переживайте. Процесс сьемки упрощает набор функций на базе искусственного интеллекта, в частности "AI cinema в одно касание", кинематографические видеофильтры и новый режим "Видеоблог".

А если вы захотите заснять какой-то памятный момент на видео, то Xiaomi 11 Lite 5G NE порадует вас сьемкой в 4K и возможностью делать slow motion видео до невероятных 960 кадров в секунду!

ФЛАГМАНСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Заставить смартфон от Xiaomi тормозить еще нужно постараться, ведь он оснащается мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G и в зависимости от комплектации идет с 6 или 8 Гб оперативной памяти.

Будьте уверены: мощности смартфона с головой хватит для серьезных задач или требовательных игр, не говоря уже о серфинге в Сети.

Мощное "железо" подкрепляется отличной автономностью. Многие производители жертвуют батареей в угоду тонкому корпусу, но это не тот случай. Xiaomi 11 Lite 5G NE комплектуются батареей на 4250 мАч, благодаря чему смартфон может работать около 9 часов на одном заряде.

А если ваш аккумулятор сядет в неподходящий момент, на выручку придет быстрая зарядка. До 60 процентов заряда вы получите всего за полчаса.

Ну и не стоит забывать, что Xiaomi 11 Lite 5G NE поддерживает технологию NFC, которая позволяет проводить бесконтактные платежи, а встроенный ИК-порт превратит смартфон в пульт, которым можно будет управлять телевизором, кондиционером, чайником, да чем угодно!

АКЦИОННАЯ ЦЕНА

Еще не устали удивляться? Тогда главный аргумент в пользу Xiaomi 11 Lite 5G NE. Сейчас на всю линейку модели действуют новогодние скидки!

До 10 января 2022 года действует новогодняя распродажа от Xiaomi, и смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE можно будет приобрести по цене 9999 грн вместо 11999 грн за конфигурацию 8/128 ГБ, и 10999 грн вместо 12999 грн – за конфигурацию 8/256 ГБ. Больше продуктов и скидок.

За эти деньги вы получаете невероятно стильный смартфон с красочным дисплеем, лучшей камерой в сегменте и производительной начинкой.

Основные характеристики: