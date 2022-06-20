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"Сейчас мы защищаем не только Украину, но и весь мир" – фотохудожник Сергей Тумасов доверил свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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20 июня, 16:56
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Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч военных историй из первых уст
Фотохудожник Сергей Тумасов после ранения не прекратил работать, он стремится показать Европе, что под угрозой не только наша страна
Фотохудожник Сергей Тумасов после ранения не прекратил работать, он стремится показать Европе, что под угрозой не только наша страна / Фото: Коллаж: Сегодня

Фотохудожник из Киева Сергей Тумасов с 2014 года помогает пострадавшим от войны. С началом полномасштабного вторжения России помощь другим людям вышла для него на первый план. Сергей с группой волонтеров возил продукты и вещи первой необходимости в пострадавшие села. Однажды их гуманитарный конвой попал под прицельный обстрел.

"Я хорошо помню название села, перед которым в нас попал снаряд: Мирная Долина. Какой-то сюрреализм", — вспоминает Сергей.

Когда начались обстрелы, они подъезжали к селу на автобусе. Водитель и пассажиры успели увидеть только взрывы впереди. А дальше Сергей ничего не помнит. Несколько десятков секунд он был без сознания. Когда пришел в себя, совсем не чувствовал ног.

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"Первое чувство: я жив или мертв? Потом ты слышишь, что тебя бомбят, летят мины. Ты понимаешь, что жив, но ничего не можешь сделать", — признается Сергей.

Мужчина рассказал, как его спасали под бесконечным огнем врага. Как довезли в больницу, где его ноги буквально собрали врачи. О сложной реабилитации – ведь невозможно активно передвигаться. Фотохудожник не прекратил работать: своими работами он стремится показать Европе ужас войны и дать понять, что под угрозой не только наша страна.

"Сейчас мы защищаем не только Украину. Мы защищаем вообще весь прекрасный мир", — считает Сергей.

Он очень верит в ВСУ и уверен: Украина уже победила! Смотрите и читайте историю Сергея по ссылке.

Свою историю Сергей Тумасов доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

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Расскажите свою историю! Это можно сделать следующим образом:

  • напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
  • посетите портал музея (https://civilvoicesmuseum.org /) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;
  • обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800)509001.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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