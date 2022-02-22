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Реабилитация после катаракты – вернуть глазам молодость поможет программа "Живое зрение"

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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22 февраля, 09:00
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Качество зрения после удаления катаракты зависит не только от самой операции, но и установленного хрусталика. Какой хрусталик ставить при катаракте – в статье
Вернуть глазам молодость после операции удаления катаракты поможет программа "Живое зрение"
Вернуть глазам молодость после операции удаления катаракты поможет программа "Живое зрение" / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

Вернуть глазам молодость после удаления катаракты возможно: современная офтальмология предлагает решение этого вопроса с помощью интеллектуального импланта с безупречной оптикой Rayner.

Что стоит за сложным названием "мультифокальная интраокулярная линза" и почему именно программа "Живое зрение" – одна из лучших, рассказал главный врач Британского офтальмологического центра Андрей Жук.

Андрей Жук
Андрей Жук / Фото: пресс-служба

Какой хрусталик лучше ставить после удаления катаракты

Полезные тренды меняют привычки людей, оптимизируя время, рационализируя подходы, привнося комфорт в нашу повседневную жизнь, делая ее еще более активной. Жизнь, где на большой скорости несутся, обгоняя друг друга идеи и инновации.

Именно такой продукт предлагает программа "Живое зрение", в которой используется совершенно новый английский хрусталик RAYNER 2022 года.

Наше зрение – это исключительный дар, который обеспечивается сложным строением зрительного анализатора. Изображение, попадая в глаз должно сначала сфокусироваться роговицей и хрусталиком на сетчатку, потом передаться по зрительному нерву в мозг.

Если обнаружена катаракта, то для восстановления зрения необходимо заменить мутный хрусталик на прозрачный
Если обнаружена катаракта, то для восстановления зрения необходимо заменить мутный хрусталик на прозрачный / Фото: скриншот

Иногда на пути прохождения света и изображения может стать мутный хрусталик – катаракта. В этом случае, для восстановления зрения необходимо заменить мутный хрусталик на прозрачный.

И тогда пациент сталкивается с главной проблемой – какой выбрать хрусталик, – говорит Андрей Жук, – Моя рекомендация и мое мнение подкреплено тем, что свою маму я прооперировал с отличным результатом, установив хрусталик RAYNER трифокал, с совершенно новой линзой и выдающимися качествами реального "живого" зрения.

Чем же именно хрусталик RAYNER лучше других имплантов?

Среди множества вариантов выделяется британский мультифокальный (трифокальный) хрусталик фирмы Rayner. Это интеллектуальный имплант с безупречной оптикой. Прежде всего, все британские линзы отличаются исключительным качеством, и имеют заслуженную репутацию лучших в Европе и Великобритании.

Фирма Rayner – это старейшая фирма-производитель искусственных хрусталиков в мире, именно их хрусталик был впервые успешно имплантирован в человеческий глаз. Кроме того, британские ученые-офтальмологи совместно с фирмой Rayner одними из первых разработали, запатентовали и внедрили трифокальные технологии в производимые хрусталики.

Все британские линзы отличаются исключительным качеством, и имеют заслуженную репутацию лучших в Европе и Великобритании.
Все британские линзы отличаются исключительным качеством, и имеют заслуженную репутацию лучших в Европе и Великобритании. / Фото: Pixabay

Так, в лаборатории по изучению материалов искусственного хрусталика, Rayner занял лидирующее место по биосовместимости с тканями глаза. Особого внимания заслуживает материал, из которого производятся мультифокальные хрусталики Rayner – его исключительно биосовместимый состав был исследован в предельно экстремальных условиях и ведущих лабораториях мира. По результатам этих исследований, трифокальные хрусталики Rayner признаны лучшими в своей категории!

Также этот хрусталик обеспечивает абсолютную стерильность. Очень важно, что хрусталик находиться в специальном устройстве – предзагруженном контейнере. С помощью одного нажатия он сразу попадает в глаз без дополнительных рисков контакта с внешней средой!

То есть система имплантации хрусталиков Rayner содержит особую стерильную среду, в которой находится хрусталик. Эта среда не соприкасается с окружающей средой и другими растворами, что обеспечивает абсолютную стерильность линзы при имплантации.

То есть, хрусталик Rayner – это линза с безупречной репутацией?

Запатентованная дифракционно-ступенчатая технология, которая используется в программе "Живое зрение", уменьшает потерю освещенности и обеспечивает реалистичность изображения.

Именно поэтому я выбрал мультифокальную интраокулярную линзу Rayner при операции для своей мамы, говорит Андрей Жук,- Имплантация трифокальных хрусталиков Rayner возвращает молодость и все краски жизни нашим глазам. Мутнеющий с возрастом хрусталик желтеет и крадет многие оттенки цветного спектра, тогда как хрусталики Rayner отличаются идеальной прозрачностью и исключительной цветопередачей. Такими наши хрусталики бывают только при рождении и в детском возрасте.

Именно Rayner обеспечивает абсолютную идентичность с родным/природным хрусталиком человека, естественность изображения, натуральность цветопередачи. По сравнению с другими аналогами, Rayner занимает лидирующую позицию в рейтинге, в независимости от очков.

Именно хрусталик Rayner обеспечивает абсолютную идентичность с природным хрусталиком человека и дает естественность изображения
Именно хрусталик Rayner обеспечивает абсолютную идентичность с природным хрусталиком человека и дает естественность изображения / Фото: freepik.com

Более того, трифокальность хрусталиков дает возможность избавиться от очков "для близи" и исключить этот возрастной атрибут из своей жизни навсегда. Трифокальные хрусталики Rayner дарят вторую молодость вашим глазам!

Выбирая Британский офтальмологический центр, вы получите гарантию качества лучших расходных материалов, особое внимание и индивидуальный подход, а также высокий уровень оснащения инновационным оборудованием. Подробнее – на нашем сайте eyes.ua.

Также ранее мы писали, что катаракта встречается довольно часто, но зрение можно вернуть, читайте "Катаракта лечится просто".

А еще вам будет интересно, что после удаления катаракты можно обойтись без очков, читайте "Как избавиться от катаракты".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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