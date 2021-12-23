Развивайся со SWEET.TV: онлайн-кинотеатр открывает библиотеку образовательного контента

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает новую библиотеку контента: она будет состоять из образовательных курсов по изучению языков, истории, философии, информационной гигиены, фитнеса, йоги, игры на музыкальных инструментах, а также других полезных для зрителей сфер.
"SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр. Мы — социально ответственный бизнес: уже создаем украиноязычный дубляж и развиваем украинское и инклюзивное кино. Следующий шаг — глобализировать потребление образовательного контента от украинских учебных заведений и лидеров общественного мнения. Теперь наши абоненты смогут развиваться со SWEET.TV дома", — рассказывает Александр Резунов, директор национального онлай-кинотеатра.
В настоящее время библиотека проекта уже насчитывает около 1000 эпизодов. Среди них:
- развивающие мультфильмы по украинскому и английскому языку для детей от "Першосвіт";
- уроки английского языка от школы GreenForest;
- нескучный английский от АнтиШколы;
- домашние видеотренировки от SmartAss;
- уроки йоги "Утренняя зарядка вместо кофе";
- видеокурс по информационной гигиене "Як не стати овочем";
- курсы игры на пианино от основателя школы PianoArt Владимира Слаквы;
- музыкальный сторителлинг от музыкального путешественника и эксперта, radio-DJ — Stereoigor.
Совсем скоро на сервисе появится еще больше обучающих курсов, а также интересные интервью, тревел-шоу, стендап-концерты и многое другое.
Полную библиотеку контента вы найдете здесь.
Кроме образовательных курсов на SWEET.TV есть 260+ телеканалов, среди которых премиальные познавательные: Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet и многие другие. В кинозале сервиса собраны 10 000+ фильмов, мультфильмов и сериалов, которые можно смотреть в высоком качестве и без рекламы.
Также на SWEET.TV идет грандиозный розыгрыш призов: национальный онлайн-кинотеатр дарит автомобиль Hyundai i10 ежемесячно и iPhone 13 mini еженедельно.