Развивайся со SWEET.TV: онлайн-кинотеатр открывает библиотеку образовательного контента

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает библиотеку образовательного контента от украинских учебных заведений и лидеров общественного мнения

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает новую библиотеку контента: она будет состоять из образовательных курсов по изучению языков, истории, философии, информационной гигиены, фитнеса, йоги, игры на музыкальных инструментах, а также других полезных для зрителей сфер.

"SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр. Мы — социально ответственный бизнес: уже создаем украиноязычный дубляж и развиваем украинское и инклюзивное кино. Следующий шаг — глобализировать потребление образовательного контента от украинских учебных заведений и лидеров общественного мнения. Теперь наши абоненты смогут развиваться со SWEET.TV дома", — рассказывает Александр Резунов, директор национального онлай-кинотеатра.

В настоящее время библиотека проекта уже насчитывает около 1000 эпизодов. Среди них:

развивающие мультфильмы по украинскому и английскому языку для детей от "Першосвіт";

уроки английского языка от школы GreenForest;

нескучный английский от АнтиШколы;

домашние видеотренировки от SmartAss;

уроки йоги "Утренняя зарядка вместо кофе";

видеокурс по информационной гигиене "Як не стати овочем";

курсы игры на пианино от основателя школы PianoArt Владимира Слаквы;

музыкальный сторителлинг от музыкального путешественника и эксперта, radio-DJ — Stereoigor.

Совсем скоро на сервисе появится еще больше обучающих курсов, а также интересные интервью, тревел-шоу, стендап-концерты и многое другое.

Полную библиотеку контента вы найдете здесь.

Кроме образовательных курсов на SWEET.TV есть 260+ телеканалов, среди которых премиальные познавательные: Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet и многие другие. В кинозале сервиса собраны 10 000+ фильмов, мультфильмов и сериалов, которые можно смотреть в высоком качестве и без рекламы.

Также на SWEET.TV идет грандиозный розыгрыш призов: национальный онлайн-кинотеатр дарит автомобиль Hyundai i10 ежемесячно и iPhone 13 mini еженедельно.