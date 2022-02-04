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СЕГОДНЯ Новости Life

"Болезнь убила бы меня за полтора месяца" – история украинки, которая победила агрессивную форму рака шейки матки

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 февраля, 10:00
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Страшный диагноз – это не приговор. Доказывает наша героиня, которая только год назад окончила лечение, победив страшную и "неизлечимую" болезнь
Анна Нестеренко в проекте #РАКНЕВИРОК
Анна Нестеренко в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова запустил проект #РАКНЕВИРОК. Главные героини – украинки, столкнувшиеся со страшным диагнозом "онкология" и победившие его. Их истории призваны вдохновить и поддержать людей, которые только начинают трудную борьбу с раком. В серии материалов общий посыл ‒ важность ранней диагностики и психологической поддержки.

Свою историю о том, как найти надежду и побороть агрессивную форму рака шейки матки, рассказала Анна Нестеренко из Ровенской области.

С раком Анна столкнулась в 34 года. О диагнозе ей сообщили накануне Пасхи, в апреле 2020 года. Несколько месяцев до этого женщина чувствовала недомогание, доктора не могли поставить верный диагноз, а ей становилось все хуже. В итоге – агрессивная форма рака шейки матки, с поражением лимфатической системы метастазами.

Анна призналась, что начать бороться за собственную жизнь ей помогли дети.

Позже врачи сказали: если бы я не начала лечение вовремя, болезнь убила бы меня за полтора месяца. Поначалу у меня действительно были чувства, что это финишная прямая моей жизни. Я плакала, ругала себя и всех вокруг, говорила: "за что?" Но потом поняла, что должна лечиться, потому что у меня двое детей, которых мне было не на кого оставить, – и мне хотелось дожить до 8-летия моей младшей дочери. Было страшно представить, что меня у них не станет – а их не станет у меня.

Анна Нестеренко в проекте #РАКНЕВИРОК
Анна Нестеренко в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Сначала Анне пришло столкнуться с несколькими некомпетентными врачами и хирургами, которые глядя на ее результаты КТ просто разводили руками. Лечение Анна прошла в Ровенском онкодиспансере.

Здесь меня спасли. Линейный ускоритель в отделении лучевой терапии, на котором меня лечили, передан в диспансер Фондом Рината Ахметова, за что я очень ему благодарна.

Женщине пришлось пройти параллельно и химиотерапию, и облучение. В целом ей ввели 4 курса препаратов по 2 комбинации. Между каждым курсом был перерыв в 21 день.

Анна объяснила, что между курсами, хоть и балансировала между жизнью и смертью, но сознательно не ложилась в больницу, а была дома. Ей важно было быть рядом с родными и чем-то заниматься.

После каждой химии я писала расписку, что сознательно отказываюсь от госпитализации, и ехала домой на такси – 40 километров в одну сторону. После химии я могла лежать пару дней, не вставая, но психологически мне было важно, что я все-таки дома, с близкими. Меня буквально выхаживали дети, кормили, лечили. Летом мы пекли пирожки с черникой: я сидя, а дети все делали. Так мы возвращали себе свою прежнюю, настоящую жизнь.

Анна Нестеренко в проекте #РАКНЕВИРОК
Анна Нестеренко в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Через пару недель после первых облучений у женщины болели кости, она плохо себя чувствовала, но не сдавалась и верила, что вылечится. Очень поддержали друзья, устроив сюрприз – подарок поездка в Карпаты. После возвращения Анна сделала КТ, которое показало, что метастазы не активны, лимфоузлы уменьшились и опухоль исчезла. Но, это не конец истории.

Многие в таких ситуациях останавливаются и продолжают жить, забыв, что эта болезнь очень коварна – она ​​возвращается, если не долечить.

Анна прислушалась к совету докторов и прошла еще 4 курса химии. У нее выпали волосы, "сдали почки" – показатели были почти на нуле.

Анна Нестеренко в проекте #РАКНЕВИРОК
Анна Нестеренко в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Она окончила лечение только в сентябре 2020 года.

Теперь точно знаю – какой бы прогноз вам ни давали врачи, 80% успеха зависит от желания жить и бороться. Когда я лежала на химии, мне все время звонил мой знакомый из Львова и спрашивал: ну, как? Я отвечала: боремся. А он говорил: "Аня, никогда не сдаваться!" Во время химии я спала – я могла спать по 12 часов, организм так себя оберегал. Я старалась не думать, что мне вводят. Старалась благодарить за каждый день, что я живу.

Конечно, Анна, как и многие другие, столкнулась с психологическими проблемами также. Но, она нашла в себе силы. Главное, по ее мнение, это всегда улыбаться, помогать другим больным и верить в победу.

Да. болезнь меня изменила: я белая и опухшая, как Винни Пух, без бровей, без ресниц. Но это прошло – сейчас я себе нравлюсь. Волосы стали кудрявыми, так что теперь у меня новая прическа.

Анна Нестеренко в проекте #РАКНЕВИРОК
Анна Нестеренко в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Сейчас Анна думает о новой работе и том, как важно продолжать жить дальше.

После болезни я перезагрузилась и начала по-другому смотреть на жизнь. Начала радоваться каждому дню. Мне ничто не безразлично. Есть один мальчик, которого я хочу усыновить. Возможно, я найду в себе смелость и сделаю это. Я хочу, чтобы этот человек чувствовал, что он не один. Я поняла, что живу для того, чтобы в том числе помогать таким детям. Меня на всех хватит.

Узнать больше о проекте #РАКНЕВИРОК, а также поделиться своей историей выздоровления можно на странице проекта.

Смотрите видео об историях героинь проекта, которые побороли болезнь и научились верить в чудо даже в самые тяжелые моменты.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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