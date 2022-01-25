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"Рассказывала мужу, в чем должна быть похоронена": как инженер из Луцка спасала от рака себя и маму

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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25 января, 14:30
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Что можем помочь, когда наступает момент отчаяния и безысходности? Только поддержка семьи, друзей и своевременная диагностика. История Анжелы Грицай
Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК
Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова запустил проект #РАКНЕВИРОК. Главные героини – украинки, столкнувшиеся со страшным диагнозом онкология и победившие его. Их истории призваны вдохновить и поддержать людей, которые только начинают трудную борьбу с раком. В серии материалов общий посыл ‒ важность ранней диагностики и психологической поддержки.

Рак – везде. Так думала Анжела Грицай после смерти двух подруг от онкологии. В 2018 году страшный диагноз подтвердили у ее мамы, а позже нашли и у нее самой. Она пережила шок и страх, но поддержка семьи смогла помогли найти силы для борьбы.

Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК
Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Весной 2017 Анжела переживала за маму, которой нужно было сделать операцию по удалению кисты не онкологического направления. Однако после операции хирург ошеломил нашу героиню, подтвердив – у мамы рак четвертой стадии. Осенью того же года Анжела сама нащупала уплотнение в груди, позже обнаружила еще одно. Специалисты подтвердили – это были две разных опухоли, разного происхождения, они требовали немедленного лечения.

Началось все с операции, мне удалили эти опухоли, затем я прошла четыре курса химиотерапии, а после этого врачи решили меня отправить еще и на радиологическое лечение, чтобы не оставить раковым клеткам ни единого шанса. В итоге я прошла 25 курсов облучения одной стороны и столько же с другой.

Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК
Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

После химии Анжела ощущала немыслимую физическую боль. Ей приходилось ждать мужа с работы, чтобы он помог добраться ей к ванной. Ко всему, она еще должна была ухаживать за мамой. Только любовь и терпение супруга помогли выстоять.

В такой момент, подкашивало и психическое состояние. Семья приняла решение ничего не говорить маме о здоровье Анжелы.

Мы с мамой лежали в одной больнице, но она очень долго не знала о моем диагнозе. Мы не хотели ее беспокоить и заставлять волноваться. Сложно, когда в семье один больной с раком, а когда их двое – это практически невыносимо, но я понимала, что мне нельзя сломаться. Я одновременно тянула и ее, и себя, а во время приступов отчаяния мне просто не хотелось жить. Иногда я даже рассказывала мужу, в чем должна быть похоронена.

Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК
Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Стресс из-за болезни мама, угнетенное психологическое состояние и генетическая предрасположенность вылились для Анжелы в кромешный ад. Не смотря на все, женщина уверена, что только своевременное диагностирование и поддержка семьи помогли ей спастись.

Муж не переставал меня уверять, что мы пройдем, он говорил о технологиях, которые сегодня шагнули вперед, и силе моего еще молодого организма. Поддерживала меня и мама, которая всегда напоминала, что после рака молочной железы она живет уже 20 лет. Мысли о маленьких детях также заставляли каждое утро просыпаться на борьбу с раком. Именно тогда я поняла, что сильнее, чем рак. Не зря говорят, что он – дурак, а мы умнее и с ним справимся.

Также Анжела призналась, что ее опорой стали друзья, многие из которых поддерживали и финансово.

Рак меняет жизнь, цели, отношения. Анжела выбросила все черные вещи из своего гардероба, потому что нуждалась в ярких эмоциях. Старалсь покупать только розовые и золотые вещи, и, конечно, ловить каф от всего, что было вокруг. Внешний вид – то, на что мы можем повлиять быстрее всего. Прически, укладки, новые стили. Все это наша героиня испытала на себе. Плела косы на париках, укладывала на разные сторону.

Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК
Анжела Грицай в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Danil Kaistro

Кроме поддержка родных очень важно обратиться за помощью к профессионалам – онкопсихиатру. Ведь именно эти люди могут правильно подобрать слова в нужное время, а это вдохновит не сдаваться.

Многие сдаются практически сразу, не хотят быть обузой для родных, но по собственному опыту хочу просто кричать, что рак можно победить. Я знаю массу людей, которые после встречи с диагнозом начинают новую жизнь, наконец исполняют свои мечты, становятся более смелыми, открывают бизнесы и путешествуют. Понятно, что у всех очень разные ситуации, но без веры нельзя – раковые клетки питаются нашим стрессом. Ко мне иногда обращаются онкопациенты, с которыми мы просто разговариваем. Порой после 40-минутного общения у человека появляется надежда. Я рада, что могу быть полезна для них.

Сегодня, Анжела считает себя по-настоящему счастливой женщиной. Она радуется мелочам, ценит моменты, когда рядом муж и дети, увлеклась фотографией и визажем, продолжает работать инженером. После съемки в проекте она загорелась сделать в родном Луцке фотостудию. Первый проект, конечно, с онкобольными девушками.

Я очень хочу исполнить их мечту и подарить им радость, ведь рак излечим. Я точно это знаю.

Узнать больше о проекте #РАКНЕВИРОК, а также поделиться своей историей выздоровления можно на странице проекта.

Смотрите видео про истории героинь проекта, которые побороли болезнь и научились верить в чудо даже в самые тяжелые моменты.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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