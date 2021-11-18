Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости Life

Пять тачек "украдены" у FAVBET. Остались еще две

Актуально
18 ноября, 16:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
FAVBET продолжает промо с розыгрышем авто, поездок в Европу и ценных призов

Крутые тачки, солнечное побережье и незабываемые эмоции. Это не описание рекламного ролика FAVBET или вашей любимой игры детства. Это результаты третьего этапа промо "Угони тачку у FAVBET", который стартовал 13 сентября.

За это время мы узнали имена пяти владельцев Ford EcoSport, а еще 12 счастливчиков выиграли поездку в Европу на мировые спортивные события в рамках Favbet Experience. Теперь в Киеве и Тернопольской области станет на пять Ford EcoSport больше. Михаил, Евгений и Дмитрий будут разъезжать по улицам столицы, а Михаил будет катать на новом автомобиле по живописной Галичине.

Розыгрыши проходят каждый вторник в прямом эфире на ютуб-канале FAVBET, где Женя Янович и звездные гости выбирают победителей.

Победители второго этапа турнира, который проходил летом во время Евро-2020, уже наслаждаются новенькими автомобилями. Главный приз Jaguar XE выиграл Игорь из Харькова. Во время звонка мужчина не сдерживал эмоций и признался, что впервые в жизни сумел выиграть в промо и сразу Jaguar XE.

Шесть победителей третьего этапа успели поддержать партнера FAVBET "Динамо" на выезде в Барселоне и насладиться "Эль Классико". Трое победителей турнира впервые отправились за границу и сразу в Испанию. За четыре дня в Каталонии ребята успели прогуляться по культовым местам Барселоны, попробовать национальную кухню, поддержать бело-синих на "Камп Ноу" и получить массу впечатлений. И все это в компании актера комедийной студии "Мамахохотала" Олега Маслюка.

Компанию победителям, отправившимся на "Эль Класико", составили юмористы ютуб-проекта "Львы на джипе". Путешествие прошло максимально положительно и весело. Убедитесь в этом, просмотрев видео.

Масштабное промо от FAVBET стартовало весной этого года и проходит в три этапа. Последний этап продлится до начала декабря. Еженедельно будет разыгрываться куча ценных призов, путешествия на мировые спортивные события, Ford Ecosport, а в финале – Jaguar XE.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Подготовка к Новому году? Фантастические звери покидают Офис президента (фото, видео) Игорь Серов · Ведущий обозреватель Сегодня
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
София Зиновьева "Не давайте Путину денег!" В Польше предупредили об опасности "Северного потока – 2" София Зиновьева · Редактор раздела "Деньги"
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

18 ноября 1991. Уже две недели продолжается забастовка судей Ивано-Франковска. Прекратилось слушание уголовных, гражданских, административных дел...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

128 489

заболело за неделю в Украине

-14%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.51

Российский рубль (₽)

0.3654

Евро (€)

30

Вакцинация
По состоянию на 17 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
9 257 319
Люди, которые получили минимум одну дозу
12 554 333
Всего введенных доз 21 811 652
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

59011.22

Cardano (ADA)

1.81

Bitcoin Cash (BCH)

572.22

Ethereum Classic (ETC)

49.07

Litecoin (LTC)

214.83

Theta (THETA)

6.26

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять