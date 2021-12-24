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Сбалансированное питание – в тренде

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
24 декабря, 11:50
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Придерживаться здорового образа жизни, сбалансированно питаться и даже успешно бороться с лишними килограммами помогут функциональные продукты питания и продуктовые добавки. Какие именно – в материале
Сбалансированный рацион питания – в тренде
Сбалансированный рацион питания – в тренде / Фото: Коллаж: Сегодня

Современные нутрицевтики стали настоящими помощниками не только для тех, кто придерживается здорового и активного образа жизни, но для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Естественно, что лучшие из таких продуктов для здоровья становятся выбором большинства. Престижной награды международного фестиваля-премии "Выбор года 2021" в очередной раз удостоилась компания Herbalife Nitrition – мировой эксперт в области сбалансированного питания.

Herbalife Nitrition – мировой эксперт в области сбалансированного питания и победитель фестиваля-премии
Herbalife Nitrition – мировой эксперт в области сбалансированного питания и победитель фестиваля-премии "Выбор года 2021" сразу в двух номинациях / Фото: пресс-служба

Какие продукты Herbalife Nitrition признаны лучшими?

Престижную награду компания девятый год подряд получает сразу в двух номинациях – "Лучшая программа для коррекции и снижения веса" и "Лучшие диетические добавки".

Победа Herbalife Nitrition свидетельствует о высокой оценке продукции компании украинскими потребителями. И в этом заслуга всех сотрудников: экспертов по питанию и ученых, а также Независимых Партнеров Herbalife Nutrition, которые помогают клиентам приобщиться к сбалансированному питанию.

Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах мира
Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах мира / Фото: Коллаж: Сегодня

На протяжении 40 лет цель компании неизменна – делать доступными качественные продукты сбалансированного питания и менять жизнь людей к лучшему. Начиная с с 1980 года Herbalife Nitrition меняет жизни людей, благодаря сбалансированным продуктам питания и проверенным бизнес-возможностям для своих Независимых Дистрибьюторов.

Компания предлагает высококачественные продукты питания, эффективность которых подтверждена клиническими испытаниями. Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах мира с помощью независимых партнеров, которые обеспечивают клиентам индивидуальное сопровождение и вдохновляют на здоровый и активный образ жизни.

Так, в номинации "Лучшая программа для коррекции и снижения веса" победила неизменная тройка продуктов:

  1. Растительный напиток Алоэ, который поддерживает полезную микрофлору кишечника и стимулирует естественную работу пищеварительной системы.
  2. Протеиновый коктейль Формула 1 – сбалансированная еда в стакане, которой можно заменить полноценный прием пищи, обеспечив организм необходимым набором питательных веществ.
  3. Протеиновая смесь Формула 3, в порции которой содержится 5 граммов высококачественного белка для поддержки мышечной массы и обеспечения более длительного чувства сытости.

В номинации "Лучшие диетические добавки" победили: Формула 2. Комплекс витаминов и минералов для мужчин*; Формула 2. Комплекс витаминов и минералов для женщин*, комплекс аминокислот Найтворкс*; комплекс, способствующий укреплению и защите сердечно-сосудистой системы Бета Харт*, комплекс полиненасыщенных жирных кислот ЭПК и ДГК в вегетарианской капсуле Гербалайфлайн Макс*.

Награды "Выбор года" ценны для любого производителя тем, что выбор делают потребители, отдавая голоса за любимые и лучшие продукты, которым они доверяют. Для Herbalife Nutrition очень важно, что из года в год потребитель подтверждает нашу экспертизу и качество продуктов, а уровень доверия к компании остается высоким на протяжении многих лет, – говорит Татьяна Серебряник, директор Herbalife Nutrition Украина.

Для понимания – Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" ежегодно определяет лучшие в масштабах Украины товары и услуги путем всеукраинского исследования потребительских предпочтений и оценки качества товаров.

Новинки от Herbalife Nutrition

В этом году продуктовая линейка компании расширилась на несколько позиций, среди которых компания презентовала Протеиновый коктейль Формула 1 со вкусом нежного шоколада* с улучшенной формулой, без животных белков и лактозы. Стоит отметить и Грин Макс Select, в составе которого 14 растительных ингредиентов и суперфудов. Оба продукта подходят всем, включая вегетарианцев.

Компания Herbalife Nitrition предлагает инновационные продукты с научно доказанной эффективность
Компания Herbalife Nitrition предлагает инновационные продукты с научно доказанной эффективность / Фото: Коллаж: Сегодня

Кроме этого, под конец года на украинский рынок вышел уникальный продукт – коллаген Бьюти Комплекс*. В его составе – активные компоненты для поддержания красоты, витамины и минералы, которые увлажняют кожу изнутри и борются с видимыми признаками старения**.

Мы рады, что нашу работу оценили так высоко. Это доказывает, что мы движемся в правильном направлении, вдохновляет и стимулирует повышать планку для себя. Наша команда постоянно работает над расширением ассортимента и улучшением формул существующих продуктов,- отметила Татьяна Серебряник,- Но мы не останавливаемся и обещаем, что и в 2022-м будем продолжать радовать своих потребителей новыми качественными востребованными продуктами

*Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
** В согласовании с информацией на этикетке продукта. Биотин, йод, витамин А и цинк для поддержания кожи в нормальном состоянии. Биотин, селен и цинк помогают поддерживать волосы в нормальном состоянии. Селен и цинк способствуют поддержанию ногтей в нормальном состоянии.

Также читайте "Почему на Новый год едят мандарины и чем они полезны"

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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