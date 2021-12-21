Прага, которую вы не видели: ТОП-5 необычных мест чешской столицы

Маршрут из Киева в Прагу — идеальный тур выходного дня. А с нашим бонусом — набором уникальных авиаоткрыток "Там, где живет душа Праги" — он будет еще ярче!

Прага повседневная – это атмосфера покоя, средневековых замков, королевских резиденций, фирменного мороженого, от запаха которого не устоит ни один турист. А теперь представьте, на что способна праздничная Прага.

А если это еще и рождественские праздники, то, безусловно, вы станете самым счастливым человеком, открывшим для себя один из главных туристических центров Европы. Ведь рассвет на знаменитом Карловом мосту в Праге и еще в Новый год, в кругу друзей или семьи, можно с уверенностью назвать рецептом счастливых рождественских праздников.

А теперь получайте набор авиаоткрыток "Там, где живет душа Праги" и узнайте о необычных местах чешской столицы:

Пражский Град

Замок, считающийся самым большим в Чехии, является одной из основных архитектурных достопримечательностей страны. Весь крепостный комплекс Пражского Града занесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО, и занимает он около 70 000 кв. м.

Самым главным украшением града является собор Святого Вита. В народе существует легенда, что на его месте было мощное языческое капище, там даже совершали жертвоприношение. Поэтому, чтобы старая вера со своими языческими законами канула в Лету, здесь построили христианский храм.

"Танцующий дом"

Это совсем не та столица Чехии, которую вы привыкли видеть на фото, это Прага №2. Туристы говорят, что пройти мимо этого района невозможно. Это здание носит еще одно комическое название — "пьяный дом", "стакан", однако первоначально должен был называться Джинджер и Фред.

Ведь идея архитектора основывалась на аналогии с известнейшим танцевальным дуэтом Фреда Астера и Джинджер Роджерс, известных как "Джинджер и Фред". Одна из двух цилиндрических частей, расширяющаяся вверх, символизирует мужскую фигуру (Фред), а вторая часть здания визуально напоминает женскую фигуру с тонкой талией, кружащейся в танце (Джинджер).

Сейчас в "танцующем доме" расположены офисы.

Адршпашские скалы

Невероятное творение благодаря скоплению скальных образований, расположенное в окрестностях Праги. Представьте себе, даже альпинисты считают их трудными для покорения, однако стороной никогда не обходят.

Многих из образований наделили поэтическими названиями: Сахарная голова, Любовники и т.д. Туристы убеждены, что эти скалы самые прекрасные именно зимой.

Клементинум

Архитектурный комплекс, включающий в себя Астрономическую Башню, старинное красочное издание на латыни "Кодекс Вышеград" и одну из самых красивых библиотек мира, которую по праву называют чешским Хогвартсом. Действительно, эта библиотека не оставит равнодушными любителей искусства.

Выполнена она в стиле барокко, украшена великолепными фресками, а изображения на куполе представляют Храм Мудрости. Здесь хранятся сотни тысяч самых ценных книг по теологии, а центр зала украшают огромные исторические глобусы.

Также в библиотеке часто проводятся концерты классической музыки.

Карловы Лазне

Самая большая дискотека в Центральной Европе. "Фишка" клуба состоит в том, что на пяти этажах разместили пять разных музыкальных клубов. Каждый из этих клубов посвящен определенному специфическому музыкальному стилю. Вы можете выбрать любой этаж, который вам придется по душе.

Клуб построен на рубеже 14-15-го веков. Он сохранил на себе этот исторический дух, до сих пор первичную облицовку коридоров и стен, мозаичные картины в главных залах, старое оснащение ванной и бассейнов в римском стиле, служащих в настоящее время как место для танцев. Именно такая атмосфера делает Karlovy Lazne самой посещаемой дискотекой Чехии.

И это не весь список действительно исторически ценных мест, оригинальных по своему строению, атмосфере. Эмоции, полученные от путешествия и разнообразных экскурсий по рекомендованным выше местам, останутся на всю жизнь в воспоминаниях.

Ради таких моментов хочется жить, узнавать мир все больше и больше. Тем более когда на это огромного состояния не требуется, только рекомендации по пребыванию и билет от надежной авиакомпании.

Где и как купить билеты

Один из самых быстрых и удобных способов добраться в Прагу — рейсы авиакомпании SkyUp Airlines. Удобное расписание позволяет эффективно спланировать свое время: по будням перевозчик выполняет утренние рейсы из Киева в Прагу, а по пятницам и уикендам — вечерние рейсы в Киев. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте авиакомпании.

У авиакомпании достаточно удобная система бронирования билетов на сайте. Вам достаточно выбрать направление, дату и тариф, забронировать все необходимое для путешествия в несколько кликов и готовиться к желающему путешествию.

Авиакомпания предлагает тарифы трех видов:

BASIC (самый дешевый):

одна ручная кладь до 9 кг;

онлайн-регистрация за 2 дня.

STANDART (оптимальный):

две единицы ручной клади 5+2 кг;

багаж 23 кг;

онлайн-регистрация за 15 дней;

возможное изменение даты вылета в личном кабинете (с доплатой);

-10% на дополнительные сервисы (меню, страхование, выбор мест и т. д.).

FLEX (со всеми "плюшками"):

две единицы ручной клади 9+9 кг;

багаж до 32 кг;

возможность бесплатно выбрать любое место;

онлайн-регистрация за 30 дней;

разрешено изменение даты вылета (трижды бесплатно);

изменение даты даже после вылета в случае неявки на рейс (за доплату);

в аэропорту регистрация приоритетна,

-20% на дополнительные услуги (питание, страхование, дополнительный багаж и т. д.).

А если вы внезапно заболеете ковидом, компания перебронирует ваши билеты бесплатно. Для этого от вас необходимо только обращение в контакт-центр авиакомпании с подтвержденным результатом ПЦР-теста.

Условия въезда

Въезд в страну разрешен туристам с международным ковид-сертификатом о прохождении полного курса прививки вакциной, сертифицированной в ЕС.

Перед вылетом необходимо заполнить въездной формуляр (https://plf.uzis.cz/).

Полученное email-подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля.

Во избежание недоразумений советуем проверять актуальные правила въезда на Интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины накануне вылета.

А проверить правила въезда в Украину накануне поездки вы можете на сайтеVisitUkraine.

Коллажи: "Сегодня"

Иллюстрации: @jacktthunter/Unsplash, @lifeinkyiv/Unsplash