Помощь переселенцам в Киеве: в Деснянский район передали продуктовые наборы

В украинской столице поддерживают наиболее необходимым внутренне перемещенных лиц

Переселенцы в Киеве получили очередную партию гумпомощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Переехав на новое место, переселенцы сразу сталкиваются с целым рядом вызовов: от обеспечения себя пищевыми продуктами и вещами первой необходимости до поиска убежища и работы.

Чтобы помочь внутренне перемещенным лицам как можно скорее адаптироваться к новым условиям жизни, Фонд Рината Ахметова передал в Киев очередную партию гуманитарной помощи. Более тысячи продуктовых наборов Фонд доставил в территориальный центр социальной защиты населения Деснянского района столицы.

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В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд уже передал в Киев более 71,5 тысячи продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с пищевыми продуктами.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".